Confira a previsão do tempo para hoje (9) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Preocupação

A região tem uma das maiores florestas tropicais secas da América do Sul. O presidente do país, Santiago Peña, reuniu-se com o ministro do Meio Ambiente para definir estratégias de combate às chamas.

Além do Brasil, os incêndios florestais que se estendem entre Brasil, Bolívia e Paraguai devastaram 84 mil hectares no norte do Chaco paraguaio, conhecida como a principal floresta tropical seca da América do Sul.

O presidente do país, Santiago Peña, se mostrou preocupado e reuniu-se com brigadistas e com o diretor de Áreas Selvagens do Ministério do Meio Ambiente, Rafael Sosa, para estudar as próximas ações de combate aos incêndios, nos dias em que a situação deve piorar com o calor e a umidade relativa do ar abaixo de 10%.

A região do Chaco paraguaio é formada por fazendas e áreas de preservação; por isso, poucos moradores que habitam na região do Cerro Chovoreca relataram cenas de filmes de terror causadas pelos incêndios e reclamaram do pequeno número de equipes que vêm trabalhando para combater as chamas.

"Estamos vivendo um filme de terror. Os incêndios estão acontecendo mais ao norte do país, na divisa com a Bolívia, mas os ventos trouxeram essa fumaça intensa para a nossa cidade", relatou um morador do município paraguaio de Mariscal Estigarribia ao jornal ABC Color.

Investigações

Segundo informações de Rafael Sosa, a imprensa paraguaia relatou que 90% dos incêndios no país começaram por causa de bitucas de cigarro ou galhos de árvores secas, que podem gerar o início de um incêndio. Ele afirmou que as autoridades do país aplicarão regras rigorosas para quem cometer crimes ambientais.

De acordo com o ministro da Defesa Nacional, Óscar González, o governo paraguaio já descobriu onde os incêndios na região do Chaco paraguaio começaram e se reuniu com autoridades para abrir uma investigação.

Investigações do Ministério do Meio Ambiente do Paraguai suspeitam que o incêndio que atingiu o Chaco paraguaio tenha sido iniciado na fazenda de um brasileiro, que realizou uma queima controlada.

Aproximadamente 100 pessoas, entre bombeiros e brigadistas, estão a caminho da região para combater o fogo. Aviões da Força Aérea paraguaia também foram acionados para auxiliar as equipes na área.

Lembrando que, no Paraguai, não há equipes fixas do Corpo de Bombeiros. Os militares são voluntários, o que dificulta ainda mais o trabalho de proteção ao bioma do país.

*Informações do site ABC Color/ Assunción (PAR)

Assine o Correio do Estado