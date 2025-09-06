Confira as vias que estarão interditadas neste fim de semana para o desfile cívico de 7 e setembro

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou uma lista com os locais de Campo Grande que estarão interditados neste final de semana para a realização do desfile cívico militar, que acontecerá no domingo (7), em comemoração ao Dia da Independência.
A recomendação da Agetran é que os motoristas e pedestres evitem transitar pelas áreas interditadas e que planejem rotas alternativas, a fim de evitar transtornos.
Confira abaixo os locais interditados, além dos dias e horários de começo e fim das interdições:
06/09/2025 - (Sábado), a partir das 15h
- Av. Afonso Pena x Av. Calógeras
- Av. Afonso Pena x R. 14 de Julho
- Av. Afonso Pena x R. Rui Barbosa
- R. 13 de Maio x R. Dom Aquino
- R. 13 de Maio x R. Barão do Rio Branco
07/09/2025 - (Domingo), a partir das 5h
- R. 14 de Julho x R. Eça de Queiroz
- R. 14 de Julho x Tv. Guia Lopes
- R. 14 de Julho x Tv. Cel. Mario Peixoto
- R. 14 de Julho x Tv. Camões
- R. 14 de Julho x Tv. Cel Edgard Gomes
- R. 14 de Julho x R. Gal Melo
- R. 13 de Maio x Av. Mato Grosso
- Av. Mato Grosso x Av. Calógeras
- Av. Mato Grosso x R. Rui Barbosa
- Av. Calógeras x R. Antonio Maria Coelho
- R. 14 de Julho x R. Maracaju
- R. 14 de Julho x R. Mal. C. M. Rondon
- R. 14 de Julho x R. Barão do Rio Branco
- R. 14 de Julho x Av. Fernando C. da Costa
- R. 13 de Maio x Av. Fernando C. da Costa
- Av. Calógeras x R. Sete de Setembro
- Av. Calógeras x R. 26 de Agosto
- R. Rui Barbosa x Av. Fernando C. da Costa
- R. Rui Barbosa x R. 15 de Novembro
- R. Rui Barbosa x R. Dom Aquino
- R. Rui Barbosa x R. Maracaju
- R. Rui Barbosa x Av. Mato Grosso.
Nesse sentido, a Agência Municipal de Trânsito ainda orienta para as rotas alternativas. Confira:
- R. Eça de Queiroz;
- Av. Ernesto Geisel;
- Av. Fernando C. da Costa(sentido centro/bairro);
- Av. Calógeras;
- R. Rui Barbosa