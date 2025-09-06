Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

TRÂNSITO

Confira as vias que estarão interditadas neste fim de semana para o desfile cívico de 7 e setembro

A recomendação da Agetran é que os motoristas e pedestres busquem rotas alternativas

Tamires Santana

Tamires Santana

06/09/2025 - 10h30
A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou uma lista com os locais de Campo Grande que estarão interditados neste final de semana para a realização do desfile cívico militar, que acontecerá no domingo (7), em comemoração ao Dia da Independência. 

A recomendação da Agetran é que os motoristas e pedestres evitem transitar pelas áreas interditadas e que planejem rotas alternativas, a fim de evitar transtornos. 

Confira abaixo os locais interditados, além dos dias e horários de começo e fim das interdições:

06/09/2025 - (Sábado), a partir das 15h

  • Av. Afonso Pena x Av. Calógeras
  • Av. Afonso Pena x R. 14 de Julho
  • Av. Afonso Pena x R. Rui Barbosa
  • R. 13 de Maio x R. Dom Aquino
  • R. 13 de Maio x R. Barão do Rio Branco

07/09/2025 - (Domingo), a partir das 5h

  • R.  14 de Julho x R. Eça de Queiroz
  • R.  14 de Julho x Tv. Guia Lopes
  • R.  14 de Julho x Tv. Cel. Mario Peixoto
  • R.  14 de Julho x Tv. Camões
  • R.  14 de Julho x Tv. Cel Edgard Gomes
  • R.  14 de Julho x R. Gal Melo
  • R.  13 de Maio x Av. Mato Grosso
  • Av. Mato Grosso x Av. Calógeras
  • Av. Mato Grosso x R. Rui Barbosa
  • Av. Calógeras x R. Antonio Maria Coelho
  • R. 14 de Julho x R. Maracaju
  • R. 14 de Julho x R. Mal. C. M. Rondon
  • R. 14 de Julho x R. Barão do Rio Branco
  • R. 14 de Julho x Av. Fernando C. da Costa
  • R. 13 de Maio x Av. Fernando C. da Costa
  • Av. Calógeras x R. Sete de Setembro
  • Av. Calógeras x R. 26 de Agosto
  • R. Rui Barbosa x Av. Fernando C. da Costa
  • R. Rui Barbosa x R. 15 de Novembro
  • R. Rui Barbosa x R. Dom Aquino
  • R. Rui Barbosa x R. Maracaju
  • R. Rui Barbosa x Av. Mato Grosso.

Nesse sentido, a Agência Municipal de Trânsito ainda orienta para as rotas alternativas. Confira:

  • R. Eça de Queiroz; 
  • Av. Ernesto Geisel;
  • Av. Fernando C. da Costa(sentido centro/bairro); 
  • Av. Calógeras; 
  • R. Rui Barbosa   

OPORTUNIDADE

Com 88 veículos prontos para circulação, leilão do Detran-MS segue até 15 de setembro

Ao todo, são 125 lotes que já estão disponíveis para lance

06/09/2025 08h45

De moto esportiva a carro de colecionador, leilão do Detran-MS oferece mais de 100 Lotes

De moto esportiva a carro de colecionador, leilão do Detran-MS oferece mais de 100 Lotes FOTO: Divulgação

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul - (Detran-MS), realiza até o dia 15 de setembro um leilão de veículos para circulação, sucatas aproveitáveis e inservíveis. Ao todo, são 125 lotes que já estão disponíveis para lance no site www.vialeiloes.com.br.

Na modalidade de veículos que podem circular, o leilão conta com 88 lotes, sendo 68 motocicletas e 20 automóveis.

Um dos destaques é uma motocicleta Yamaha/YZF, ano 2024, com lance inicial de R$ 5.258. Pela tabela FIPE. Essa motocicleta é avaliada em mais de R$ 21 mil. Além disso, destaca-se também um Fiat Palio Attractiv 1.0, 2012/2013, com lance inicial de R$ 7.855.

Neste leilão, também está sendo oferecido um GM/OPALA 1980, que pode ser de grande interesse para colecionadores.

Para conhecer pessoalmente os lotes, os interessados podem visitar o pátio da AUTOTRAN, localizado na Avenida Gerval Bernardino de Souza, 644, Bairro Rita Vieira. A visitação ocorre nos dias 10, 11 e 12 de setembro, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Os lances devem ser feitos pelo portal do leiloeiro, onde é possível conferir os valores de cada lote, incluindo os 36 lotes de sucatas inservíveis e o lote único com aproximadamente 21.963 kg de material ferroso.

O leilão acontece de forma exclusiva pela internet, conforme a Resolução nº 623/2016 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito). Segundo o edital, a venda busca dar destinação a veículos apreendidos ou retirados de circulação e ampliar a oferta de automóveis usados com preços abaixo da média do mercado.

Previsão do tempo

Confira a previsão do tempo para hoje (6) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Mesmo com tempo nublado, umidade do ar fica baixa, podendo chegar a 15%

06/09/2025 04h30

Céu nublado não impede calor e tempo seco em Mato Grosso do Sul

Céu nublado não impede calor e tempo seco em Mato Grosso do Sul Paulo Ribas / Corrieo do Estado

Neste sábado (6), a previsão indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade em decorrência da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que mantém o tempo seco sobre grande parte de Mato Grosso do Sul.

Esse cenário favorece a ocorrência de baixos índices de umidade relativa do ar, variando entre 15% e 35%, sobretudo nas regiões norte, pantaneira e bolsão.

As temperaturas ao amanhecer tendem a ser mais amenas, com mínimas previstas entre 8°C e 11°C, enquanto à tarde as máximas apresentam tendência de elevação.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 8°C e 14°C e máximas entre 20°C e 29°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Pontualmente, podem ocorrer valores abaixo dos 8°C.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 12°C e 18°C e as máximas entre 23°C e 34°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 16°C e 21°C e máximas entre 31°C e 37°C.

Em Campo Grande são previstas mínimas entre 15°C e 18°C e máximas entre 28°C e 33°C.

Os ventos atuam do quadrante sul e giram para o quadrante leste ao longo do domingo com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Algumas recomendações para enfrentamento do tempo extremamente seco:

  • Evitar atividades físicas nas horas mais quentes e secas do dia.
  • Beber bastante líquido.
  • Umidificar os ambientes.
  • Redobrar atenção quanto ao uso de fogo e descarte de materiais que possam provocar incêndios.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 16°C e máxima de 28°C. 
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 14°C e 28°C. 
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 12°C e a máxima de 23°C. 
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 16°C e máxima de 32°C. 
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 20°C e 34°C. 
  • Anaurilândia terá mínima de 16°C e máxima de 28°C. 
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 14°C e máxima de 24°C. 
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 9°C e 20°C. 
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 12°C e máxima de 21°C. 

