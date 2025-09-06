Confira as vias que estarão interditadas neste fim de semana para o desfile cívico de 7 e setembro

OPORTUNIDADE

Ao todo, são 125 lotes que já estão disponíveis para lance

De moto esportiva a carro de colecionador, leilão do Detran-MS oferece mais de 100 Lotes FOTO: Divulgação

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul - (Detran-MS), realiza até o dia 15 de setembro um leilão de veículos para circulação, sucatas aproveitáveis e inservíveis. Ao todo, são 125 lotes que já estão disponíveis para lance no site www.vialeiloes.com.br.

Na modalidade de veículos que podem circular, o leilão conta com 88 lotes, sendo 68 motocicletas e 20 automóveis.

Um dos destaques é uma motocicleta Yamaha/YZF, ano 2024, com lance inicial de R$ 5.258. Pela tabela FIPE. Essa motocicleta é avaliada em mais de R$ 21 mil. Além disso, destaca-se também um Fiat Palio Attractiv 1.0, 2012/2013, com lance inicial de R$ 7.855.

Neste leilão, também está sendo oferecido um GM/OPALA 1980, que pode ser de grande interesse para colecionadores.

Para conhecer pessoalmente os lotes, os interessados podem visitar o pátio da AUTOTRAN, localizado na Avenida Gerval Bernardino de Souza, 644, Bairro Rita Vieira. A visitação ocorre nos dias 10, 11 e 12 de setembro, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Os lances devem ser feitos pelo portal do leiloeiro, onde é possível conferir os valores de cada lote, incluindo os 36 lotes de sucatas inservíveis e o lote único com aproximadamente 21.963 kg de material ferroso.

O leilão acontece de forma exclusiva pela internet, conforme a Resolução nº 623/2016 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito). Segundo o edital, a venda busca dar destinação a veículos apreendidos ou retirados de circulação e ampliar a oferta de automóveis usados com preços abaixo da média do mercado.

