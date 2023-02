Confira o que abre e o que fecha na semana de Carnaval em Campo Grande

Tempo

É esperando um acumulado acima dos 50 mm/24h, entre quinta e sexta-feira

Tempo Chuvoso dever permanecer em Mato Grosso do Sul nesta semana Marcelo Victor / Correio do Estado

Durante esta semana, o estado de Mato Grosso do Sul deve registrar pancadas de chuvas isoladas, períodos ensolarados e nebulosidade, conforme o boletim do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec/MS), publicado na manhã desta segunda-feira (13).

Além disso, entre quinta e sexta-feira está previsto chegada de uma frente fria no estado.

O boletim aponta que o período de abafamento será predominante na segunda, terça e quarta-feira, com possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde.

Segundo, o meteorologista, Vinicius Sperling, do Cemtec, as chuvas podem ser mais intensas em algumas regiões do estado.

Ainda segundo o meteorologista, essas pancadas de chuva podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Isso se dá devido aos níveis “de umidade e temperatura, que formam as condições propícias a ter formação de chuvas nessa semana, mas seria mais de forma isolada”.

Entre os dias 13 de fevereiro a 1 de março de 2023, são esperados acumulados de chuvas acima de 150 mm, com destaque nas regiões centro-norte, leste, sudeste e nordeste do estado.

Frente fria

Conforme o boletim meteorológico do Cemtec/MS, entre quinta-feira (16) e sexta-feira (17), a previsão indica tempo instável, com chuvas e tempestades de raios, com rajadas de vento, sobretudo nas regiões centro-sul e oeste do estado.

É esperando, portanto, um acumulado acima dos 50 mm/24h.

“A partir de quinta-feira a noite e durante a sexta-feira, a gente tem o avanço de uma frente fria no estado. Até agora provavelmente será a frente fria mais intensa do ano. O que vai derrubar as temperaturas. Mas ficarão mais amenas para o sul do estado”, pontua Vinicius Sperling, meteorologista do Cemtec/MS.

Com a chegada da frente fria, o estado pode registrar índices de nebulosidade e chuvas, as máximas estarão mais amenas.

Capital

Em Campo Grande, segundo o boletim, as temperaturas durante a semana devem manter-se em uma média de mínimas entre 21º e 22º C, com máximas de até 30º C.

Além disso, os ventos podem variar de 30 a 50 km/h e, de forma pontual, pode ultrapassar valores acima de 50 km/h.

De segunda-feira (13), até quarta-feira (15), a Capital poderá registrar pancadas de chuvas isoladas, com possibilidade de maior intensidade em algumas regiões da cidade.

Com a chegada da frente fria, a partir de quinta-feira a noite, a Capital poderá registrar mínimas de 22º C e máximas de até 28º C. Com ventos que podem atingir valores acima de 60 km/h.

Com acumulados de chuva de mais de 50mm/ 24h, com pancadas de chuvas mais intensas e temperaturas amenas.

