Cidades

fim de ano

Confira o que abre e o que fecha na véspera e no dia de Ano Novo

Maioria dos estabelecimentos não abrem no dia 1º de janeiro em Campo Grande, mas funcionam em horário especial na véspera

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

29/12/2025 - 16h30
No fim de ano, o horário de funcionamento de vários estabelecimentos tiveram alterações ao longo do mês de dezembro. O comércio, por exemplo, funcionou em horário estendido de 9 de dezembro até a véspera do Natal.

Para o Ano Novo, a maioria dos estabelecimentos e serviços não funcionam no dia 1º de janeiro, mas a maioria abre com horário especial na véspera, em Campo Grande.

Confira o que abre e o que fecha na véspera e dia de Ano Novo:

Supermercados

Supermercados e hipermercados funcionam até às 20h no dia 31 e não abrem no dia 1º de janeiro.

Comércio

O comércio de rua Campo Grande abre até as 16h na véspera e não abre no dia 1º de janeiro.

Feira Central

A Feira Central abre das 10h às 16h na véspera e permanece fechada no dia de Ano Novo.

Shoppings

Campo Grande

Na quarta-feira (31), a abertura será das 10h às 18h. No dia de Ano Novo, a abertura é facultativa apenas aos serviços de alimentação e lazer, das 10h às 22h, enquanto as demais lojas permanecem fechadas.

Norte Sul Plaza

Na véspera de Novo, abre das 10h às 17h, enquanto no dia 1º, as lojas fecham e apenas praça de alimentação e lazer podem funcionar das 11h às 21h e o cinema das 15h30 às 22h.

Bosque dos Ipês

O funcionamento será das 9h às 18h no dia 31. No 1º dia de Ano Novo, a abertura será das 12h às 22h apenas para lazer e alimentação.

Pátio Central

Abre das 8h às 18h no dia 31 e fecha no dia 1º.

Bancos

As agências bancárias não abrem nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, com expediente normal na sexta-feira (2).

Saúde

Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento, Centros Regionais de Saúde 24 horas irão funcionar normalmente em regime de plantão.

Judiciário

O Judiciário de Mato Grosso do Sul está de recesso desde o dia 20 de dezembro, desta forma, não haverá expediente durante o fim de ano, até o dia 7 de janeiro de 2025.

Apenas o plantão judicial estará em funcionamento para os casos considerados urgentes.

Órgãos Públicos

As repartições públicas municipais e estaduais não terão expediente nos dias 31 de dezembro e 1º e 2 de janeiro, com exceção dos serviços considerados essenciais, como saúde e segurança.

Lotéricas

As casas lotéricas abrem no dia 31 de dezembro devido às apostas para a Mega da Virada, e permanecem fechadas no dia 1º de janeiro.

Correios

 O funcionamento será normal no dia 31 e não haverá atendimento nas agências dos Correios no dia 1º e 2.

Detran

Não haverá expediente nas agências do Detran nos dias 31 de dezembro e 1º e 2 de janeiro, em razão do feriado de Ano Novo e de pontos facultativos.

Cidades

Bombeiros resgatam criança de 2 anos que se afogou em MS

Familiares retiraram o corpo da menina da água e iniciaram o procedimento de reanimação

29/12/2025 15h44

Divulgação Corpo de Bombeiros

Uma criança de 2 anos foi encontrada boiando por familiares na manhã desta segunda-feira (29), nas proximidades do Rancho do Pescador, na região do rio Paraguai-Mirim, em Corumbá.

Segundo relatos do pai da menina, identificado como L.E., familiares retiraram o corpo da criança da água e não souberam informar por quanto tempo ela permaneceu submersa.

Após retirarem a criança da água, os familiares iniciaram manobras de reanimação e conseguiram reverter o quadro inicial.

Como estavam a cerca de duas horas de deslocamento fluvial, decidiram seguir de barco com a criança até o Porto Geral de Ladário, momento em que ela foi socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros.

Durante o trajeto, a menina apresentou episódios de vômito. Segundo os socorristas, ela estava chorando enquanto recebia a avaliação e era repassada aos cuidados da equipe do Samu.

A criança foi encaminhada para o Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, onde recebeu atendimento médico especializado.

Cuidados

O Corpo de Bombeiros Militar reforçou a importância da vigilância constante de crianças em ambientes aquáticos, especialmente em áreas ribeirinhas, e orienta que, em qualquer situação de emergência, o socorro seja acionado imediatamente pelo telefone 193, priorizando a preservação da vida.

Cidades

Operação Ano Novo: PRF fiscaliza 11 rodovias durante festas de fim de ano em MS

Ação tem foco especial no combate à alcoolemia ao volante, excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas

29/12/2025 14h15

Foto: PRF / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta terça-feira (30) a Operação Ano Novo 2025, mobilização que segue até o domingo (4) e tem como objetivo reforçar a fiscalização e as ações educativas durante o período de maior fluxo de veículos em razão das festas de fim de ano nas rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul.

No Mato Grosso do Sul, policiais rodoviários federais atuarão a partir de nove Delegacias e 24 Unidades Operacionais, reforçando o policiamento em mais de 4 mil quilômetros de rodovias federais, distribuídos em 11 rodovias que atravessam o estado. A fiscalização será intensificada principalmente nos trechos e horários com maior índice de acidentes e ocorrências criminais.

Ao longo da operação, a PRF intensificará a fiscalização em todo o estado, com foco especial no combate à alcoolemia ao volante, excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas. As ações contarão com o uso de câmeras de videomonitoramento e com o apoio da concessionária Motiva Pantanal.

Também estão entre as prioridades da fiscalização o uso do capacete por motociclistas, o cumprimento do tempo mínimo de descanso dos motoristas profissionais, a proibição do uso de telefone celular ao volante, além do uso do cinto de segurança e do transporte correto de crianças em dispositivos adequados.

Restrição 

Durante a Operação Ano Novo, haverá restrição de tráfego para veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul nos seguintes dias e horários:

  • 31 de dezembro de 2025 (quarta-feira): das 16h às 22h

  • 01 de janeiro de 2025 (quinta-feira): das 16h às 22h

Operação Ano Novo 2024

No feriado de Natal de 2024, foram registrados 20 sinistros de trânsito nas rodovias federais do estado, sendo 8 considerados graves. Ao todo, 26 pessoas ficaram feridas e duas morreram.

*Com assessoria

