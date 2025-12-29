Confira o que abre e o que fecha na véspera e no dia de Ano Novo

No fim de ano, o horário de funcionamento de vários estabelecimentos tiveram alterações ao longo do mês de dezembro. O comércio, por exemplo, funcionou em horário estendido de 9 de dezembro até a véspera do Natal.
Para o Ano Novo, a maioria dos estabelecimentos e serviços não funcionam no dia 1º de janeiro, mas a maioria abre com horário especial na véspera, em Campo Grande.
Confira o que abre e o que fecha na véspera e dia de Ano Novo:
Supermercados
Supermercados e hipermercados funcionam até às 20h no dia 31 e não abrem no dia 1º de janeiro.
Comércio
O comércio de rua Campo Grande abre até as 16h na véspera e não abre no dia 1º de janeiro.
Feira Central
A Feira Central abre das 10h às 16h na véspera e permanece fechada no dia de Ano Novo.
Shoppings
Campo Grande
Na quarta-feira (31), a abertura será das 10h às 18h. No dia de Ano Novo, a abertura é facultativa apenas aos serviços de alimentação e lazer, das 10h às 22h, enquanto as demais lojas permanecem fechadas.
Norte Sul Plaza
Na véspera de Novo, abre das 10h às 17h, enquanto no dia 1º, as lojas fecham e apenas praça de alimentação e lazer podem funcionar das 11h às 21h e o cinema das 15h30 às 22h.
Bosque dos Ipês
O funcionamento será das 9h às 18h no dia 31. No 1º dia de Ano Novo, a abertura será das 12h às 22h apenas para lazer e alimentação.
Pátio Central
Abre das 8h às 18h no dia 31 e fecha no dia 1º.
Bancos
As agências bancárias não abrem nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, com expediente normal na sexta-feira (2).
Saúde
Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento, Centros Regionais de Saúde 24 horas irão funcionar normalmente em regime de plantão.
Judiciário
O Judiciário de Mato Grosso do Sul está de recesso desde o dia 20 de dezembro, desta forma, não haverá expediente durante o fim de ano, até o dia 7 de janeiro de 2025.
Apenas o plantão judicial estará em funcionamento para os casos considerados urgentes.
Órgãos Públicos
As repartições públicas municipais e estaduais não terão expediente nos dias 31 de dezembro e 1º e 2 de janeiro, com exceção dos serviços considerados essenciais, como saúde e segurança.
Lotéricas
As casas lotéricas abrem no dia 31 de dezembro devido às apostas para a Mega da Virada, e permanecem fechadas no dia 1º de janeiro.
Correios
O funcionamento será normal no dia 31 e não haverá atendimento nas agências dos Correios no dia 1º e 2.
Detran
Não haverá expediente nas agências do Detran nos dias 31 de dezembro e 1º e 2 de janeiro, em razão do feriado de Ano Novo e de pontos facultativos.