Cidades

aniversário de Campo Grande

Confira o que abre e o que fecha no feriado de 26 de agosto

Aniversário de Campo Grande é feriado municipal e cairá na próxima terça-feira

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

22/08/2025 - 10h00
Na próxima terça-feira, dia 26 de agosto, é comemorado o aniversário de Campo Grande. A capital de Mato Grosso do Sul comemora 126 anos.

A data é feriado municipal e, desta forma, haverá alteração no horário de funcionamento de alguns estabelecimentos, enquanto há serviços que não irão abrir.

Confira o que abre e o que fecha:

Supermercados

Os supermercados e hipermercados abrirão normalmente no feriado, sem alteração nos seus horários.

Comércio

O comércio de Campo Grande está autorizado a abrir normalmente no aniversário de Campo Grande.

Mercadão Municipal

O Mercadão Municipal irá abrir das 6h30 ao meio-dia.

Shoppings

  • Campo Grande

O Shopping Campo Grande estará aberto normalmente no dia 26 de agosto, das 10h às 22h. 

  • Norte Sul Plaza

O horário de funcionamento será das 10h às 22h no feriado, com exceção do posto de identificação da Sejusp, que permanecerá fechado no feriado.

  • Bosque dos Ipês

O funcionamento será em horário normal, das 10h às 22h, com exceção das agências do Detran e Fácil, que estarão fechadas.

Feira Central

A Feira Central não abre às terças-feiras.

Bancos

As agências bancárias de Campo Grande não abrirão no feriado, funcionando apenas os terminais de autoatendimento.

Unidades de saúde

Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento, Centros Regionais de Saúde 24 horas irão funcionar normalmente em regime de plantão.

Judiciário

O Judiciário não terá expediente forense na comarca de Campo Grande nos dias 25 e 26 de agosto, mas o plantão judicial estará em funcionamento para os casos considerados urgentes, como mandados de segurança, habeas corpus, requerimento de realização de corpo de delito, ação cautelar de busca e apreensão e aqueles que exijam providência imediata.

Órgãos Públicos

Não haverá expediente nas repartições públicas municipais e estaduais em Campo Grande.

A exceção fica por conta dos serviços considerados essenciais, como saúde e segurança, que funcionarão em escala de plantão.

Lotéricas

A abertura das casas lotéricas será facultativa a cada proprietário, mas a maioria deve abrir, pois há loterias que são sorteadas na terça, considerando que o feriado é apenas municipal.

Detran

As agências do Detran em Campo Grande não irão funcionar no feriado.

Correios

Não haverá funcionamento das agências de Campo Grande no dia 26.

 

saúde

Casos de síndrome respiratória grave caem no país

Amazonas é o único estado do Brasil que ainda têm alta de registros em crianças pequenas

21/08/2025 23h00

Os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por vírus sincicial respiratório (VSR) e influenza A estão em queda no país. O Amazonas é o único estado ainda com aumento de notificações entre crianças de até 2 anos, conforme boletim semanal  InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgado nesta quinta-feira (21).

Neste ano, já foram notificados 159.663 casos, sendo que em 53,4% foram detectados a presença de vírus respiratório.

Entre os casos positivos, 45,5% foram provocados pelo vírus sincicial, seguido por influenza A (25%). Nas quatro últimas semanas, a prevalência dois dois vírus permanece.

Rinovírus e Covid

O estudo alerta, no entanto, para tendência de alta no número de casos de  rinovírus em crianças e adolescentes de 2 a 14 anos no Nordeste e no Centro-Sul. Além disso, foi identificado leve aumento de casos de Covid-19 entre os idosos, a partir de 65 anos, no Amazonas e na Paraíba.

Os estados do Ceará e Rio de Janeiro também apresentam crescimento nas notificações por Covid-19.

A Fiocruz reforça a importância da vacinação em dia contra a Covid-1, principalmente de idosos e pessoas imunocomprometidas, que devem tomar doses de reforço a cada seis meses.

A orientação é que crianças e adolescentes com sintomas de gripe ou resfriado fiquem em casa e evitem ir à escola, para não transmitir o vírus. Se não for possível, o ideal é que usem uma máscara.

Crime virtual

Operação prende jovem em Maracaju por abuso infantil na internet

O autor, de 24 anos, aliciava crianças até uma plataforma onde compartilhava material sexual de menores

21/08/2025 18h30

Operação Sentinela deflagrada pela DEPCA de Maracaju

Operação Sentinela deflagrada pela DEPCA de Maracaju Foto: PCMS

Um jovem de 24 anos, ajudante de fazenda, foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (21), em Maracaju, durante a Operação Sentinela, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA). Ele é acusado de aliciar crianças e adolescentes pela internet e de armazenar material de abuso sexual infanto-juvenil.

O suspeito foi localizado no distrito de Vista Alegre após cinco meses de investigação. De acordo com a polícia, ele usava plataformas digitais de entretenimento para atrair menores e, depois, os direcionava para um aplicativo de alta criptografia, onde compartilhava e guardava os conteúdos ilegais.

Durante a ação, os policiais apreenderam o celular utilizado nos crimes. O suspeito e o aparelho foram encaminhados para Maracaju, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

A delegada titular da DEPCA, Anne Karine Trevizan, destacou que a operação reforça a atuação especializada contra crimes de exploração sexual infanto-juvenil na internet.

“Nosso objetivo é retirar de circulação esse tipo de conteúdo, interromper ciclos de violência e proteger crianças e adolescentes de práticas criminosas que causam danos irreparáveis às vítimas”, afirmou.

 

