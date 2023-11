FOLIA GARANTIDA

Termo de convênio com a Liga das Entidades Carnavalescas foi assinado nesta quarta-feira e garante dois dias de desfiles das escolas

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), assinou, nesta quarta-feira (1º), convênio que garante o repasse de R$ 1,2 milhão para a realização do Carnaval 2024, em Campo Grande.

O termo de convênio foi firmado com a Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca) para o desfile das escolas de samba no próximo ano.

Segundo o presidente da Lienca, Alan Catharinelli, este é o maior repass da história do Carnaval de Campo Grande.

"Estamos ansiosos e vamos fazer o melhor para a nossa população", disse, após a reunião com o governo.

"As sete escolas de samba, que compõem a Lienca, estarão desfilando nos dias 12 e 13 de fevereiro, na Praça do Papa”, acrescentou.

O secretário estadual de Turismo, Cultura e Esporte, Marcelo Miranda, afirma que o convênio vai possibilitar que as escolas de samba se preparem com maior antecedência.

"Este ano, temos duas grandes novidades: um aporte significativo com um acréscimo de 50% em relação a edição do ano passado, além do prazo. Eles nunca receberam com tanta antecedência, exatamente, para que possam se preparar melhor ", explicou.

O diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Mendes Pinto, ressaltou que o Carnval também é um evento importante do ponto de vista do turismo e economia, possibilitando incremento nessas duas áreas.

Segundo ele, a verba ajuda a garantir "um dos melhores carnavais de todos os tempos".

“Fomentar o Carnaval de Campo Grande é mostrar o que nós temos de bom dos nossos carnavalescos, incentivando a cultura e o turismo vindo do interior do Estado. Estamos criando um plano de economia criativa visando estabelecer uma cadeia entre artesãos, costureiras, gerando renda com o incentivo do Governo do Estado”, afirmou.