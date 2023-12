Processo seletivo

A Sad/MS informou que a banca examinadora do certame, do Instituto Avalia, registrou Boletim de Ocorrência na Polícia Civil, que segue com as investigações

Candidatos, entidades e até vereador de Campo Grande, criticam os institutos aplicadores de provas, após o vazamento de fotos do caderno de questões, do processo seletivo de professores temporários da Rede Estadual de Ensino (REE) de Mato Grosso do Sul, no último domingo (13).

Segundo um participante do concurso público, que preferiu não se identificar, antes mesmo do término da aplicação do exame, o caderno de questões já estava sendo compartilhado no WhatsApp.

O arquivo com 12 páginas em formato PDF foi compartilhado em grupos de WhatsApp e exibia as 30 questões da prova em branco, com a logomarca do Instituto Avalia, que foi responsável pela formulação do exame.

Em nota a Secretaria de Estado de Administração (Sad), informou que a banca examinadora do certame, do Instituto Avalia, registrou Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.

"A polícia está a cargo da investigação do caso, bem como, esta Secretaria de Administração, oficiou junto à Delegacia Geral da Polícia Civil que as investigações e providências relativas à elucidação dos fatos sejam feitas com a maior celeridade.".

De acordo com o edital do processo seletivo, a prova deveria começar a ser aplicada às 14h15 com previsão de término em até 3h, ou seja, às 17h15. Mas, enquanto os professores ainda estavam em sala o conteúdo já havia sido compartilhado nas redes sociais.

Cabe destacar que era proibido que o candidato saísse do local de aplicação das provas, “a qualquer tempo, portando o Caderno de Questões”.

“De modo que será fornecida pelo Instituto Avalia folha específica para rascunho, na qual o candidato poderá anotar, manualmente, as alternativas marcadas na respectiva Folha de Respostas, permitindo sua posterior conferência a partir do Gabarito Oficial Preliminar da Prova Escrita Objetiva”, diz o trecho do edital do processo seletivo para professores.

Fetems e vereador pedem seriedade com a Educação

Em nota a Fetems reitera que o processo seletivo para professores temporários para os anos 2024 e 2025, realizado no dia 17 de dezembro, foi marcado por uma falha 'grave' na segurança e confiabilidade do certame, ao deixar antes do final da prova que o 'caderno da prova' fosse vazado na rede mundial.

"A FETEMS repudia a ineficiência da empresa contratada por essa falha grave, já que coloca sob suspeita a lisura do processo seletivo. A FETEMS exige a urgente apuração desse fato, de forma que seja apresentado para toda a sociedade a identificação do autor e que seja punido penal e civilmente por esse ato ilícito. A FETEMS exige ainda que a empresa contratada e o Estado contratante apresentem, de forma concreta, todas as garantias de que o certame não foi maculado por esse vazamento precoce do conteúdo das provas aplicadas. O Processo Seletivo de Professores Temporários é uma conquista da Federação dos Trabalhadores em Educação que não pode ser maculado ou posto em dúvida por desídia daqueles contratados para realização do certame.A FETEMS e cada um dos inscritos (que compareceram no local das provas) aguardam respostas concretas, sérias e confiáveis por parte da empresa contratada e do Estado contratante.". Já o vereador, professor Juari, disse na última sessão da Câmara Municipal de hoje (19), recebeu a reclamação de vários colegas professores que entraram com recurso nas provas da Fapec e do Instituto Avalia. "Os professores hoje estão extremamente preocupados por conta desse processo seletivo da prefeitura de Campo Grande e da Secretaria Estadual da Educação". "Já conversei com o secretários, tanto Hélio, quanto Leonel da SAD para que se encontre uma saída, porque de 30 questões, 10 tem recurso. Que instituto é esse? Para avaliar, professor. Qual a garantia que o nosso filho vai ter de que realmente aquele professor está preparado para lidar no dia a dia?", quesinou o vereador.

O processo seletivo

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, o processo seletivo de professores é para cadastro de reserva e os salários variam de R$ 5.712,00 a R$ 6.981,00. As provas também foram aplicadas em Corumbá, Dourados e Três Lagoas.

A seleção foi divida em quatro etapas: inscrição, prova objetiva, avaliação curricular (a partir do dia 12 de dezembro) e avaliação presencial dos candidatos autodeclarados PcDs, negros ou indígenas (a partir do dia 03 de janeiro de 2024).

Se o cocnurso não for suspenso, mesmo após o vazamento da prova, a classificação final deverá ser publicada no dia 1º de fevereiro de 2024.



