Conscientização sobre o câncer de próstata aumentou, mas tabu sobre o tema ainda é desafio

O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil, representando 29% dos casos da doença e ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), a estimativa é de quase 72 mil casos da doença para o ano que vem. A tendência no aumento do número de diagnósticos vem acompanhada do incremento de opções de tratamentos mais efetivos para cenários de diagnóstico precoce, e a adesão é um dos principais fatores de combate à doença.

Quando detectado precocemente, esse tipo de câncer tem grandes chances de cura com tratamentos cada vez menos invasivos. É fundamental, portanto, ter acompanhamento médico adequado para a realização de exames periodicamente e, no caso de diagnóstico, definir o melhor tratamento, que pode ser cirúrgico, por radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal ou prescrição de fármacos, dependendo da localização e do estágio da doença.

Um levantamento da epharma, uma das principais plataformas de gestão de benefícios de saúde do País, demonstrou crescimento nas vendas de medicamentos para câncer de próstata entre os meses de janeiro e setembro dos últimos dois anos.

No período pós-pandemia, o aumento foi de 253% nos primeiros nove meses de 2022 para 2023 e de 54,6% de 2023 para 2024.

“A campanha Novembro Azul tem contribuído para aumentar a conscientização da população masculina sobre a necessidade da realização de exames de rastreamento do câncer de próstata para aumentar as possibilidades de cura. Nessa jornada, nos dedicamos a programas que facilitem e aumentem a aderência aos tratamentos medicamentosos”, explica Wilson Oliveira Junior, um dos vice-presidentes da empresa, que tem 25 anos de atuação.

“Somente entre janeiro e setembro deste ano, por exemplo, tivemos crescimento de aproximadamente 32% no número de beneficiários para tratamento de câncer de próstata, e a economia gerada nas vendas de medicamentos foi de quase R$ 1,2 milhão”, complementa o executivo.

Para Daniel Vargas Pivato de Almeida, oncologista e integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer, a conscientização sobre a doença tem aumentado, mas ainda há desafios.

“Enfrentamos uma barreira na atuação preventiva e nos cuidados de saúde de pacientes do sexo masculino representada pelo preconceito. Discutir com o homem sobre sua saúde é, muitas vezes, um tabu”, afirma o especialista.

Uma das discussões do meio médico é referente à abordagem da saúde masculina sob a perspectiva de bem-estar geral.

“Não devemos restringir apenas ao câncer de próstata, mas abordar também outras condições de saúde que afetam os homens, como doenças cardiovasculares, diabetes e saúde mental”, acrescenta Almeida.

SINTOMAS E PREVENÇÃO

Na maioria dos casos, o câncer de próstata é silencioso, sem sintomas na fase inicial. Algumas vezes, pode apresentar sinais relacionados à capacidade miccional, como sintomas irritativos ou obstrutivos urinários. Em casos mais avançados, os pacientes podem manifestar vontade frequente de urinar, inclusive à noite; sangue na urina ou no sêmen; fluxo da urina interrompido ou sensação de bexiga cheia mesmo após urinar; dor ao urinar; disfunção erétil; e dor nos ossos, como os do quadril, das coxas e das costas.

As medidas de prevenção do câncer de próstata incluem a adoção de hábitos de vida saudável, como atividade física regular, dieta balanceada e o combate ao tabagismo e à obesidade, bem como o acompanhamento médico.

PSA GRÁTIS EM CG

No ano passado, foram 70 mil novos casos e 17 mil óbitos pela doença no País, segundo o Inca, ressaltando a importância de iniciativas que promovam a conscientização e o diagnóstico precoce.

Em sua campanha de Novembro Azul, o Hospital de Câncer de Campo Grande – Alfredo Abrão (HCAA) realiza exames gratuitos de PSA, que ajudam no diagnóstico de possíveis alterações na próstata, até este sábado, sempre a partir das 5h.

A iniciativa é voltada exclusivamente aos homens com idade entre 45 e 75 anos. Basta levar o RG, o CPF e o Cartão Sus e cumprir o protocolo de preparo para o exame: jejum de quatro horas, não manter relações sexuais nas 72 horas anteriores e não ter realizado atividade de montaria, como andar de bicicleta, moto ou cavalo. Endereço: Rua Marechal Rondon, nº 1.053, Centro.

