Conselho defende médicos 'ameaçados' por vereadora "dona de zona" em MS

MATO GROSSO DO SUL

Casos distintos de furtos à carros em Campo Grande levaram seis indivíduos para a prisão

Em um intervalo de menos de 24 horas, com dois casos distintos as forças policiais locais registraram a recuperação de quatro veículos furtados em Campo Grande e na prisão de seis indivíduos pelo envolvimentos nas práticas criminosas.

Conforme repassado pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), o primeiro caso foi registrado ainda na noite de terça-feira (02), após os agentes serem avisados de um roubo na região da Chácara dos Poderes, na Capital.

Reprodução/Choque

Nessa ocasião foi furtado um Renault Duster, sendo que três indivíduos estariam usando o veículo em tentativas de invasão a residências localizadas na região central, se tratando de dois homens e uma mulher.

Justamente em uma dessas tentativas, no Monte Castelo, os criminosos teriam conseguido levar outro carro, um HB20, após apontarem a arma contra um morador que chegava em casa e entrou em luta corporal para impedir que levassem seu veículo.

Houve um disparo, que não atingiu o morador pois teria sido bloqueado pelo vidro que estava fechado, com a vítima ainda resistindo mesmo assim até sentir a arma falhar e recuar para se proteger.

Com isso, os acusados teriam levado o carro e pertences pessoais dessa vítima, que iam de um celular até o notebook do condutor.

Veículos recuperados

Segundo informações repassadas pelo Batalhão de Choque, o Renault Duster foi localizado após intensificação do patrulhamento, encontrado já abandonado no bairro Noroeste.

Enquanto isso, foi repassado aos agentes que o HB20 estaria transitando pelo bairro São Conrado, com o Batalhão tendo êxito em localizar dois revólveres calibre,38, que continha três munições picotadas.

Dos pertences, enquanto o celular foi encontrado já formatado, dentro do HB20, o notebook da vítima estava na residência que o grupo utilizada como refúgio.

Além desse caso, outros dois veículos furtados em Campo Grande foram recuperados graças ao trabalho da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DEFURV), em parceria com a Polícia Rodoviária Federal.

Na madrugada de quarta-feira (04), conforme a Polícia Civil em nota, um veículo VW/T-Cross TSI teria sido furtado de um depósito localizado no bairro Moreninha III, após os indivíduos arrombarem os fundos do local e saírem com o automóvel.

Inicialmente, a pessoa denunciante apontou que uma antiga proprietária do veículo poderia estar envolvida, pois estaria morando em Santa Catarina e havia sinalizado a intenção de reaver o T-Cross que estava em terras campo-grandenses.

Por meio de rastreamento, as ações de inteligência identificaram que o carro em questão se deslocava em direção ao Paraná, mobilizando ação das equipes da PFR de Balsa Nova, do Núcleo de Operações Especiais (NOE) da Polícia Rodoviária Federal e de bases operacionais paranaenses, do Mato Grosso do Sul e de Santa Catarina.

Com a localização de onde os veículos supostamente estavam escondidos, no município paranaense de Campo Largo, houve abordagem após chegada de reforço, que terminou na recuperação do veículo e prisão de outros três envolvidos.

Assine o Correio do Estado