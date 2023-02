Consórcio atribui problemas do transporte público à diminuição de passageiros

No anúncio do novo valor da tarifa de ônibus nesta terça-feira (14) os problemas encontrados diariamente no transporte público foram justificados por uma suposta diminuição de passageiros após os anos do auge da pandemia de Covid-19 na Capital.

Segundo as declarações do diretor executivo do Consórcio Guaicurus, Robson Strengari, o número de passageiros teria tido uma baixa de 70%, o que teria impactado a diminuição de frota, horários e linhas.

“Nós tivemos uma queda de 70% dos passageiros da Covid pra cá, a quantidade ônibus disponíveis reduziu, agora conforme a necessidade novos ônibus, vamos adequar o sistema. Os horários tiveram redução, as linhas também, a Agetran aos poucos está alterando e aos poucos estamos operando como em 2019”, afirma.

A princípio com o aumento do valor da tarifa em R$ 0,25 centavos a partir de 1º de março, a prefeita Adriane Lopes (Patriota) afirma que terá uma comissão permanente para que haja melhorias no transporte para os usuários.

“Algumas medidas para a melhoria já foram tomadas, os corredores já foram iniciados na Capital, diminuindo o percurso, melhora da qualidade, vamos manter uma comissão permanente, para que a gente possa discutir com a Câmara Municipal, representantes do Ministério Público, representante do Consórcio e a sociedade. Vamos buscar melhorias juntos, nós temos problemas e vamos focar na solução”, afirma.

Entretanto, a discussão por melhorias do transporte já é um assunto que se arrasta há anos em Campo Grande. Desde 2020, por exemplo, há um impasse entre o Executivo e o Consórcio Guaicurus.

Assinado em 2020 pela mantenedora do transporte coletivo na Capital, o Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) previa o que de fato interessa para a população, pontos de melhoria no serviço.

O Termo determina que, a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg) e o Consórcio Guaicurus realizem ações de melhoria do transporte público na Capital e definiu 18 itens a serem cumpridos para mudanças no sistema.

Destes, até novembro do ano passado, apenas 5 foram cumpridos dentro do prazo. Dentre os itens para serem modificados, solicitaram a cobertura de pontos de ônibus, as condições de transporte, a segurança nos terminais, a melhoria da frota, corredores de ônibus, acessibilidade, entre outros.

Nova tarifa

A tarifa do ônibus em Campo Grande vai custar R$ 4,65, a partir de 1º de março. O anúncio foi feito pela prefeita Adriane Lopes, durante coletiva realizada no Paço Municipal na tarde desta terça-feira (14). Tarifa ficará R$ 0,25 mais cara do que o valor cobrado anteriormente de R$ 4,40.

Desse modo, em uma estimativa simples, levando em consideração que o usuário pague por dois passes durante o dia, e precise se deslocar de segunda a sábado, haverá um aumento de R$ 13,50 por mês. Em 12 meses, heverá um aumento de R$ 160 reais no orçamento de quem utiliza o serviço.