Construtora é condenada por atrasar entrega de imóvel em 10 anos

Fronteira

Os policiais descobriram uma oficina que seria usada para preparar veículos que transportariam as drogas

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul desvendou um esquema de tráfico de drogas na cidade de Ponta Porã, a 310 quilômetros de Campo Grande.

A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes na Fronteira (DEFRON) descobriu uma oficina mecânica na cidade que era utilizada como base para preparo de veículos que fariam o transporte de drogas na região da fronteira.

No local, a Polícia apreendeu 440 quilos de cocaína na noite da última sexta-feira (12). Um homem de 42 anos foi preso.

A oficina, localizada no bairro Anexo II, estava sendo vigiada pelos policiais após moradores denunciarem atividades suspeitas na região.

Em um caminhão localizado próximo ao local, foram encontrados 440 tabletes de entorpecentes escondidos. A droga estava embalada com adesivos da marca Givenchy, uma marca francesa de moda luxuosa.

O prejuízo estimado ao tráfico foi de mais de R$33 milhões.

Outro crime

No sábado 6 de setembro, policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam três toneladas de droga em Bataguassu, município localizado a 310 quilômetros de Campo Grande.

Maconha (1.900 kg) e skunk (100 kg), distribuídas em fardos, estavam espalhados em meio a carga de cobre, em uma carreta Scania.

O entorpecente foi avaliado em R$ 7,1 milhões. Homem, de 36 anos, foi preso em flagrante.

Conforme apurado pela reportagem, os policiais faziam bloqueio na BR-267, no Posto Fiscal VX de Novembro, próximo à divisa com o estado de São Paulo, quando deram voz de abordagem ao condutor do veículo.

Durante o interrogatório, ele apresentou muito nervosismo, afirmando que carregou a carreta em Mato Grosso e seguiria para o Porto de Santos, litoral de São Paulo.

Mas, acabou confessando que carregou a droga em Campo Grande (MS) e entregaria em São Paulo (SP), onde receberia R$ 50 mil pelo transporte.

Tráfico de drogas

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil. Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é reconhecido como um importante corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países e é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país.

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 9.436 quilos de cocaína, 329.598,371 quilos de maconha e 75 quilos de outras drogas foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 8 de setembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Os órgãos responsáveis em apreender entorpecentes são Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).