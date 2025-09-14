Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INTERIOR

Construtora é condenada por atrasar entrega de imóvel em 10 anos

Adquirido na planta em Dourados, apartamento era para ter sido entregue em dezembro de 2014, porém, mais de uma década depois, as chaves ainda não foram entregues ao proprietário

Felipe Machado

14/09/2025 - 15h00
Após atrasar entrega de imóvel em 10 anos e ter a justificativa negada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), construtora foi condenada a indenizar compradores de um apartamento em Dourados, ressarcindo os aluguéis e encargos da obra até a conclusão da propriedade.

Conforme os autos do processo, o apartamento deveria ter sido entregue em dezembro de 2014, com tolerância de três meses para um eventual atraso. Porém, este eventual atraso de 120 dias transformou-se em uma década sem conclusão da obra. De acordo com a construtora, dois fatores contribuíram para este retardo na entrega das chaves: escassez de mão de obra e condições climáticas.

Conforme a empresa, isso classificaria como caso fortuito, que é quando ocorre um evento imprevisível e inevitável, que não pode ser evitado ou impedido pela parte, resultando na impossibilidade de cumprir uma obrigação. Porém, o desembargador Eduardo Machado Rocha, relator do processo, não aceitou a explicação da construtora.

Para o relator, esta situação se configura como fortuito interno, que seria quando realmente ocorre um evento imprevisível e inevitável, mas que deveria estar dentro dos planos do fornecedor, não excluindo a responsabilidade da empresa. Diante disso, o tribunal aplicou o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual e reafirmou a responsabilidade objetiva da construtora.

Portanto, foram mantidas a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10 mil, e a multa contratual estipulada em 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso. Além disso, permanecerá como responsável até a entrega efetiva das chaves do imóvel.

“O caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas sim o descumprimento de uma obrigação que proporcionaria aos autores a modificação de todo o seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento”, disse o desembargador Eduardo Machado Rocha em seu voto.

Fronteira

Polícia Civil apreende quase meia tonelada de cocaína e desmantela esquema de tráfico

Os policiais descobriram uma oficina que seria usada para preparar veículos que transportariam as drogas

14/09/2025 12h44

Foram encontrados 440 tabletes de maconha escondidos no caminhão

Foram encontrados 440 tabletes de maconha escondidos no caminhão Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul desvendou um esquema de tráfico de drogas na cidade de Ponta Porã, a 310 quilômetros de Campo Grande. 

A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes na Fronteira (DEFRON) descobriu uma oficina mecânica na cidade que era utilizada como base para preparo de veículos que fariam o transporte de drogas na região da fronteira. 

No local, a Polícia apreendeu 440 quilos de cocaína na noite da última sexta-feira (12). Um homem de 42 anos foi preso. 

A oficina, localizada no bairro Anexo II, estava sendo vigiada pelos policiais após moradores denunciarem atividades suspeitas na região. 

Em um caminhão localizado próximo ao local, foram encontrados 440 tabletes de entorpecentes escondidos. A droga estava embalada com adesivos da marca Givenchy, uma marca francesa de moda luxuosa. 

O prejuízo estimado ao tráfico foi de mais de R$33 milhões. 

Outro crime

No sábado 6 de setembro, policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam três toneladas de droga em Bataguassu, município localizado a 310 quilômetros de Campo Grande.

Maconha (1.900 kg) e skunk (100 kg), distribuídas em fardos, estavam espalhados em meio a carga de cobre, em uma carreta Scania.

O entorpecente foi avaliado em R$ 7,1 milhões. Homem, de 36 anos, foi preso em flagrante.

Conforme apurado pela reportagem, os policiais faziam bloqueio na BR-267, no Posto Fiscal VX de Novembro, próximo à divisa com o estado de São Paulo, quando deram voz de abordagem ao condutor do veículo.

Durante o interrogatório, ele apresentou muito nervosismo, afirmando que carregou a carreta em Mato Grosso e seguiria para o Porto de Santos, litoral de São Paulo.

Mas, acabou confessando que carregou a droga em Campo Grande (MS) e entregaria em São Paulo (SP), onde receberia R$ 50 mil pelo transporte. 

Tráfico de drogas

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil. Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é reconhecido como um importante corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países e é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país. 

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 9.436 quilos de cocaína, 329.598,371 quilos de maconha e 75 quilos de outras drogas foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 8 de setembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Os órgãos responsáveis em apreender entorpecentes são Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Oportunidade

Feira online abre inscrições para empregar mais de 8 mil jovens

Evento será realizado nos dias 23 e 24 deste mês

14/09/2025 12h02

Feira online abre inscrições para empregar mais de 8 mil jovens

Feira online abre inscrições para empregar mais de 8 mil jovens Arquivo

Nos dias 23 e 24 de setembro, mais de 20 empresas estarão disponíveis durante a Feira de Empregabilidade 2025 para oferecer mais de 8 mil vagas de emprego para jovens brasileiros de 18 a 29 anos.

O CIEE também participa com a oferta de mais de 4 mil vagas de estágios. As vagas disponibilizadas durante a feira, que é online, contemplam as cadeiras de aprendiz, estágio, trainee e demais posições de entrada, como analistas e assistentes.

As inscrições podem ser feitas pelo site das 15h às 19h. As pessoas inscritas na 4 Feira de Empregabilidade receberão notificações por e-mail e WhatsApp nos dias que antecedem o evento.

Neste ano, um dos destaques da programação é a trilha Inspiração. No dia 23, às 15h , as pessoas inscritas poderão acompanhar uma apresentação da educadora financeira, empresária e comunicadora Nath Finanças com a palestra Caminhos trilhados para torna-me educadora e empresária no mundo das finanças. A diretora de RH da L’oréal Brasil, Anne Jacobson, também fará uma apresentação.

A programação inclui ainda orientação para os aspirantes a uma vaga de emprego ou estágio sobre como se comportar nos processos seletivos, como construir e aprimorar um perfil no LinkedIn, solução de problemas, criação de marca pessoal e como planejar os caminhos de carreira.

Recrutadores de todas as empresas participantes participam da feira vão apresentar as vagas em suas empresas, explicando as oportunidades na carreira, além de estarem disponíveis para agendar entrevistas com os participantes na plataforma do evento.

Segundo a vice-presidente de recursos humanos da Nestlé Brasil, Martha Uribe, a Feira de Empregabilidade tem como objetivo fortalecer a juventude brasileira com capacitação e oportunidades de emprego.

“Reunir as empresas que compõem a Aliança pelos Jovens em um único evento é uma chance valiosa para quem está começando ou quer avançar no mercado de trabalho. Neste ano investimos ainda mais na grade de conteúdo para entregar uma experiência completa”, disse.

A Nestlé é a empresa líder da Aliança pelos Jovens e do Movimento pela Equidade Racial (Mover), uma das 100 empresas que se propõem a trabalhar juntas para acelerar a empregabilidade dos jovens brasileiros e dar suporte ao desenvolvimento e à geração de oportunidades de emprego nos mais diferentes níveis. O Mover é uma coalizão dedicada a promover equidade racial, educação e combate ao racismo.

Segundo a organização, em 2024, a Feira de Empregabilidade impactou mais de 78 mil inscritos com ofertas de vagas e capacitação profissional.

