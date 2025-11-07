Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

"LUCROS CESSANTES"

Construtora em MS é obrigada a indenizar atraso na entrega de imóvel

No Mato Grosso do Sul, demora na entrega de imóveis além dos prazos contratuais têm se tornado uma prática mais comum do que deveria e não é a primeira vez que um caso para na Justiça

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

07/11/2025 - 10h31
Através do parcial provimento a um recurso, interposto por uma consumidora que adquiriu imóvel em Campo Grande e não recebeu dentro do prazo contratual, agora em Mato Grosso do Sul as construtoras serão obrigadas a indenizar os chamados "lucros cessantes". 

Isso porque o colegiado da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) reconheceu o direito à indenização nesse caso específico de um atraso de 22 meses na entrega do bem. 

Como divulgado, através da Secretaria de Comunicação do TJMS, o reconhecimento do direito à indenização, de forma unânime, fixou valor mensal em R$749,99, correspondente a 0,5% do preço do contrato, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 996). 

Esse julgamento aconteceu em sessão virtual, que foi presidida pelo desembargador Ary Raghiant Neto, com participação do também des. Nélio Stábile, tendo o juiz convocado Vitor Luis de Oliveira Guibo como relator. 

Entenda

Conforme os autos, essa compra se deu através de um contrato com uma incorporadora, que previa a entrega do imóvel para o mês de agosto de 2020, com mais 180 dias de prazo de tolerância. 

Ou seja, a compradora esperava receber seu imóvel mais tardar no mês de fevereiro de 2021, o que não aconteceu. Nesse caso, a demora para entrega só foi realizada quase dois anos depois, em dezembro de 2022. 

Segundo o relator, durante o julgamento do recurso, de forma injusta a compradora foi privada de usar o bem adquirido, o que lhe gerou prejuízos e justificaria o pagamento dos "lucros cessantes", com base na tese firmada pelo STJ no Tema 996.

Diante disso, não seria necessário comprovar que o imóvel seria efetivamente alugado para caracterizar o dano. 

“A simples mora da construtora na entrega do bem já configura o ato ilícito e o dano, consistente na impossibilidade de o adquirente exercer plenamente os direitos inerentes à propriedade”, disse Vitor de Oliveira Guibo em seu voto. 

Segundo o magistrado, o percentual de 0,5% sobre o valor do contrato seria o parâmetro consolidado na jurisprudência, já que reflete de maneira razoável o valor locatício mensal.

O atraso já havia sido reconhecido em sentença de primeiro grau, determinando que os valores pagos a título de taxa de evolução de obra durante o período fossem devolvidos. 

Além disso, essa decisão estabeleceu que a compradora do imóvel fosse indenizada com o pagamento de oito mil reais por danos morais.  

Prática "comum"

Em outras palavras, a recente decisão,  proferida no último dia 31 de outubro, serve agora também de base legal para que os chamados "lucros cessantes" nos casos de atraso na entrega de imóveis comprados sejam pagos por parte das construtoras.

No Mato Grosso do Sul, a demora na entrega de imóveis que extrapolam os prazos contratuais têm se tornado uma prática mais comum do que deveria e essa não é a primeira vez que um caso desses vai parar na Justiça. 

Distante aproximadamente 231 quilômetros deste caso da Capital, por exemplo, uma construtora em Dourados foi condenada a indenizar compradores de um apartamento após atraso de uma década, ressarcindo os aluguéis e encargos da obra até a conclusão da propriedade.

Pelos autos do processo, a entrega que deveria acontecer em 2014, com a possibilidade de um eventual atraso de três meses, só foi realizada dez anos depois, com a construtora apontando para falta de mão de obra e até condições climáticas como os fatores que levaram à demora na entrega das chaves.

Antes disso, até mesmo um calote de seis anos pela Groen Engenharia e Meio Ambiente, na entrega de residências do Minha Casa, Minha Vida em Amambai já entrou na mira do Ministério Público. 

Com o município responsável pela doação dos lotes para compôr o condomínio, as 85 unidades prometidas para 2019 até hoje não saíram do papel.

De acordo com os detalhes do contrato de compra e venda entre a empresa e uma beneficiada, as moradias tinham valor total de R$133,5 mil, com entrada de R$26,7 mil. 

Cerca de R$14.816,89 eram pagos pela prefeitura, enquanto o restante da entrada era feito conforme desejado, sendo que os R$106,8 mil restantes seriam pagos por meio de financiamento bancário.

No documento a Groen afirmava que o prazo para conclusão da obra era de até 24 meses após assinatura do contrato com a Caixa Econômica Federal, seguindo o cronograma físico-financeiro do banco.

Porém, até agosto deste ano as obras sequer haviam começado e, segundo consta no inquérito civil, “tampouco obteve a aprovação final do projeto junto à Caixa Econômica Federal”.

Em 2024, diante do constante atraso, o município instaurou processo administrativo rescisório, a fim de encerrar o acordo com a construtora de forma unilateral. 
**(Colaborou Felipe Machado)

 

"AINDA MAIS BARATO"

Prefeitura corrige 'um cetavo' em contrato milionário para coleta de lixo

No interior do Estado, Financial mantêm-se no comando do lixo da "Cidade das Águas" há 20 anos e têm como sócio o responsável por administrar a Solurb em Campo Grande

07/11/2025 11h11

Com a possibilidade de uma prorrogação decenal (por dez anos), esse contrato inicial de quase 20 milhões pode render mais R$198.585.033,70 para a Financial na próxima década. 

Com a possibilidade de uma prorrogação decenal (por dez anos), esse contrato inicial de quase 20 milhões pode render mais R$198.585.033,70 para a Financial na próxima década.  Reprodução/Semea/Pref.TL

Através do Diário Oficial Eletrônico desta sexta-feira (07), o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul publicou uma retificação que corrige em "um centavo" a contratação milionária de empresa para ser a responsável pela coleta e demais serviços em Três Lagoas. 

Tecnicamente, apesar de irrisório, o valor torna essa "recontratação" na conhecida Cidade das Águas ainda mais barata, já que no resultado recente a Financial reduziu 30% do valor da coleta para se manter na prefeitura de Três Lagoas. 

No extremo leste de Mato Grosso do Sul, longe aproximadamente 326,5 quilômetros de Campo Grande, a empresa em questão está há cerca de duas décadas comandando o lixo da conhecida "Capital Mundial da Celulose", tendo como sócio-administrador Antônio Fernando de Araújo Garcia, que também aparece como o responsável por administrar a Solurb em Campo Grande.

Conforme divulgado hoje, essa contratação de empresa de serviços técnicos especializados de engenharia, para prestação dos serviços públicos de manejo e destinação final de resíduos sólidos, foi originalmente publicada com informações incorretas na homologação. 

Isso porque, ao invés do valor de R$19.858.503,37 inicialmente divulgado, o correto seria uma contratação por 19 milhões 858 mil 503 reais e 36 centavos. Confira: 

Com a possibilidade de uma prorrogação decenal (por dez anos), esse contrato inicial de quase 20 milhões pode render mais R$198.585.033,70 para a Financial na próxima década.

Relembre

Originalmente, essa licitação que abriu disputa sobre a gestão do lixo em Três Lagoas poderia, inclusive, levar a um contrato de R$ 286 milhões, com a Financial saindo vencedora do certame por uma proposta 30,6% menor que o máximo previsto pelo município.

Nesse processo, nota-se justamente que a concorrência "apertou" os cintos no certame, já que a proposta inicial da Financial era levar a licitação contra as interessadas, a Kurica Ambiental e a Revita Engenharia, por R$28.620.707,26.

Enquanto uma das outras proponentes ainda tentou "brigar" na disputa, baixando a proposta inicial de R$28.650.429,21 para um lance de 19.879.000,00, o valor cerca de 30 mil reais mais barato da empresa campo-grandense foi quem saiu vencedor. 

Da composição dos custos, os itens que devem demandar maior investimento são: a coleta convencional (R$10.356.713,04) e a operação de aterro sanitário (R$7.180.061,26), conforme os valores referentes ao período de 12 meses. 

Além disso, ainda conforme o edital, a contratação prevê os seguintes serviços e as respectivas estimativas de valor máximo por 12 meses: 

  • Ampliação e manutenção do aterro sanitário - R$5.253.419,48
  • Coleta de distritos e lixeiras públicas na área rural - R$1.020.625,92
  • Coleta seletiva - R$3.867.959,76
  • Fornecimento de dispositivos para acondicionamento de resíduos sólidos domiciliares - R$ 971.921,50

Cálculos expostos na planilha orçamentária, do quantitativo de veículos exigidos para a contratação o edital aponta para a necessidade de pelo menos nove viaturas, levando em conta a quantidade de lixo a ser recolhida e as rotas a serem cumpridas. 

Isso porquê, conforme descrito em edital, por meio de uma correlação da população urbana estimada esse ano e foi estipulada uma geração per capita diária: 0,8464 kg/hab.dia. 
 
Ou seja, a quantidade total de resíduos sólidos a ser coletada pelo serviço de coleta convencional bateria 41.138,89 toneladas neste ano. 

Histórico do lixo em Três Lagoas

Com a possibilidade de uma prorrogação decenal (por dez anos), esse contrato inicial de quase 20 milhões pode render mais R$198.585.033,70 para a Financial na próxima década. 

Caso conquiste tal prorrogação, a empresa alcançará a marca de 30 anos sob o comando do lixo em Três Lagoas, já que depois de 2005 a Financial reassumiu o serviço vencendo uma segunda licitação já em 2019 (por R$8,8 milhões - após uma série de contratações emergenciais antes do fim desse processo). 

Por decisão recente de 1.ª instância, proferida pela Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos do município, o ex-prefeito de Três Lagoas foi condenado por improbidade administrativa, como abordado pelo Correio do Estado, em contratos firmados justamente com a empresa de coleta de lixo do município. 

Em sentença assinada pela Juíza Aline Beatriz de Oliveira Lacerda, os condenados foram obrigados a devolver de forma solidária R$7,3 milhões pelos contratos considerados ilegais e superfaturados,  firmados entre 2017 e 2019. 

Para a magistrada, a emergência alegada para justificar os contratos teria sido artificialmente criada, para esconder a omissão do poder público em promover licitação regular. 

Inclusive, os valores praticados pela empresa contratada seriam superiores aos de mercado, como exposto em laudo pericial, e até mesmo maiores do que os apresentados pela própria companhia em licitações posteriores.

 

MALHA VIÁRIA

Em meio às chuvas, tapa-buraco é feito a passos lentos por falta de dinheiro

Secretário de Infraestrutura afirmou que, das 7 empresas que realizam este serviço para a prefeitura, apenas 2 estão ativas

07/11/2025 09h00

Buracos na Rua José Maria Hugo Rodrigues com a Cora Coralina viraram verdadeiras piscinas em região nobre de Campo Grande

Buracos na Rua José Maria Hugo Rodrigues com a Cora Coralina viraram verdadeiras piscinas em região nobre de Campo Grande Marcelo Victor

A crise financeira que atinge o Município de Campo Grande está se refletindo diretamente na operação tapa-buraco. Com as empresas sem receber e atuando em “operação tartaruga”, as crateras estão surgindo por causa das chuvas.

Ontem, o atual chefe da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli, foi até a Câmara Municipal da Capital com o intuito de apresentar informações ligadas a obras, serviços públicos e finanças do Executivo de Campo Grande para os vereadores.

Antes da reunião com os parlamentares começar, o secretário fez questão de esclarecer que os buracos na Capital não serão resolvidos em até dois anos, visto que são um “problema histórico” que atinge a cidade há quase três décadas.

“Você não corrige problemas históricos de mais de 30 anos em apenas um ano, dois anos. Mas é, sem dúvida nenhuma, o maior problema que Campo Grande tem na parte de zeladoria da cidade”, reforça.

Sobre as empresas que fornecem o tapa-buraco para a prefeitura, Miglioli afirma que sete têm contrato firmado com o Executivo, uma para cada região do Município. Porém, em função da crise financeira e do corte de gastos recentes, há dificuldade de captar recursos para que estas empresas consigam trabalhar no ritmo esperado pela Sisep.

“O nosso planejamento executivo está pronto. Nós temos hoje uma deficiência, nós precisamos aportar recursos para que a gente possa potencializar esses contratos. Não que eles estão parados, mas eles não estão no ritmo que nós precisamos. A execução necessita de financeiro. Quando você não tem o financeiro, você trabalha com o que você tem, que foi o que nós fizemos”, destaca.

Por causa das dívidas com as empresas, o secretário explica que há revezamento de dias e regiões onde realizam o serviço.

“Como o contrato é continuado e a gente está com essa dificuldade [financeira], eu posso dizer que hoje tem uma empresa trabalhando e amanhã ela está parada. Como o inverso também, ela pode estar parada hoje e amanhã ela ir para outro trecho e fazer um serviço. A hora que nós colocarmos em ordem essa questão financeira, nós vamos ter todas trabalhando simultaneamente e em ritmo acelerado”.

Após a reunião realizada com os vereadores, Miglioli afirmou que foi apresentada uma “solução real” para o tapa-buraco, que seria o projeto de recapeamento continuado, que já estaria em licitação.

Em suma, esta proposta é um programa de manutenção urbana de longo prazo, que visa à recuperação sistemática e contínua do pavimento asfáltico das vias, em vez de intervenções pontuais ou de emergência.

Todavia, ele enfatiza que o plano precisa de recursos e parcerias financeiras, seja com o governo do Estado, seja com o governo federal, além dos próprios meios municipais.

Importante ressaltar que, além do secretário, Márcia Helena Hokama, chefe da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), também foi convidada a comparecer na audiência com os vereadores, porém, não se fez presente à Casa de Leis.

RELATOS

Quem passa na Avenida Ricardo Brandão já está acostumado com a presença de um grande buraco no meio do asfalto, o que dificulta ainda mais o tráfego na região. Rosivaldo Cruz, proprietário de um centro automotivo próximo ao buraco, relata que todos os dias clientes chegam com seus carros com problemas em decorrência das crateras.

Para Rosivaldo, os buracos são lucrativos, já que seu ganha-pão vem por meio de veículos quebrados. Porém, ele diz que deseja ver os buracos tapados.

“Faz parte da minha profissão, mas tem coisas que chateiam a gente, a pessoa não está preparada para aquele gasto e acaba gastando. Eu quero ganhar meu dinheiro, não nessa buraqueira de Campo Grande. Eu quero ver o cliente gastar comigo um balanceamento, um alinhamento, mas com um sorriso no rosto. Não sentado e reclamando numa cadeira, igual acontece”, diz.

A vulcanização de um pneu, processo técnico que conserta danos como furos e cortes, unindo as partes danificadas do pneu com calor, pressão e produtos químicos, é o serviço mais comum realizado por profissionais nessas situações. Rosivaldo disse que cobra entre R$ 80 e R$ 120 pelo serviço, a depender se será acompanhado de balanceamento ou não.

Outros dois buracos que chamam atenção em Campo Grande, justamente pelo diâmetro e a profundidade, estão localizados na esquina da Rua José Maria Hugo Rodrigues com a Cora Coralina e na Avenida Nelly Martins.

O primeiro fica próximo a uma praça e cercado de residências de alto padrão e “aumenta cada dia mais”, segundo os moradores, que inclusive já celebraram o “aniversário” da cratera, que existe no local há mais de um ano.

CRISE

Desde o dia 1º, começou a valer a jornada de trabalho reduzida de 6 horas diárias em todas as repartições públicas, determinação válida por 120 dias, ou seja, até fevereiro de 2026.

Além disso, a prefeita Adriane Lopes (PP) também anunciou um corte de 20% no próprio salário e no do primeiro escalão. Ainda, cada secretaria municipal foi incumbida de apresentar, nos próximos dias, um plano de redução de 20% nos custos com folha de pagamentos.

Vale lembrar que este não é o primeiro corte do ano, já que em março foi decretado uma espécie de moratória nos gastos públicos, que ficou válida até o fim de junho. Porém, chegado o término do prazo, o decreto foi prorrogado por mais 90 dias, ou seja, até setembro.

De acordo com o último relatório bimestral divulgado, as despesas com folha de pagamento alcançaram 57,73%, totalizando R$ 3,022 bilhões nos últimos 12 meses, R$ 185 milhões acima do teto legal, ultrapassando o limite de gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que é de 54% da Receita Corrente Líquida.

No mesmo período, a arrecadação foi de R$ 5,9 bilhões, com destaque para o Imposto sobre Serviços (ISS), de R$ 704 milhões, e o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), de R$ 650 milhões.

