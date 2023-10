PACTO PELO MEIO AMBIENTE

Gesto é parte de acordo dos EUA como meio de conter às mudanças climáticas e conservação do Pantanal

Como parte do compromisso dos Estados Unidos da América com o combate às mudanças climáticas e a conservação do Pantanal, e em apoio ao Plano de Gestão Integral do Fogo no Pantanal, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) doou nesta terça-feira, 10 de outubro, vinte e quatro sopradores, no valor de R$ 100 mil, ao governo do Mato Grosso do Sul.

“Os sopradores oferecem muitos benefícios, como criação de barreiras eficazes e maior segurança operacional no controle e contenção de incêndios em ambientes florestais complexos. Esperamos que esse equipamento ajude as iniciativas já em andamento para combater essa nova onda de incêndios na região do Pantanal”, disse Paulo José Barbosa, especialista em Gerenciamento de Riscos de Desastres do Programa Regional de Assistência para Desastres da USAID/BHA para o Brasil.

O Escritório de Assistência Humanitária (BHA, na sigla em inglês) da USAID acompanha o Brasil há mais de uma década e além de doar equipamentos, fornece assistência técnica e treinamento.

O próximo passo será a capacitação na área de combate a incêndios florestais de interface para os Corpos de Bombeiros de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

O anúncio acontece cerca de um mês depois de uma visita técnica ao estado realizada pela Gerente Sub-regional do Cone Sul, Mariela Chavarriga Guerrero, e pela Especialista Regional em Manejo Integral do Fogo, Engenheira Maria Luisa Alfaro, nos dias 13 e 14 de setembro.

O evento de doação de equipamentos contou com a participação do Coronel Frederico Pouso Salas, Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul; do Coronel Adriano Noleto Rampazo, Subcomadante- Geral do CBMMS; e da Tenente-Coronel Tatiane Dias de Oliveira Inoue, Chefe do Centro de Proteção Ambiental; além de Paulo José Barbosa, da USAID.