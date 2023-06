Consumo de cigarro eletrônico sobe 1,1% em Mato Grosso do Sul

BATEU EM VACA

Vítima estava de moto e morreu após bater em uma vaca que atravessou a pista, em 2019

A 1ª Vara Federal de Campo Grande condenou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) a pagar R$ 200 mil, a título de indenização por danos morais, a um casal que perdeu o filho em acidente na BR-162, em Campo Grande, há quase quatro anos.

O acidente aconteceu no dia 6 de outubro de 2019. Paulo Sérgio Ferreira da Silva, 49 anos, seguia em uma moto Honda CB600 pela rodovia, quando, próximo ao distrito de Indubrasil, foi surpreendido por uma vaca que atravessou a pista.

O motociclista não teve tempo de desviar e colidiu no animal. Tanto o rapaz quanto a vaca morreram no local.

Os pais da vítima entraram com ação cível, pedindo indenização por danos morais por parte do DNIT. Segundo as alegações, no dia do acidente o tempo estava bom, asfalto seco, e o fator exclusivo do acidente foi a travessia da rodovia executada pelo animal.

Segundo os pais, houve falha na prestação do serviço pelo qual o DNIT é responsável, como conservar a adequada e segura trafegabilidade na via no intuito de garantir a segurança dos motoristas que por ela circulam diariamente, o que inclui evitar a presença de animais na pista.

Em sua defesa, o DNIT justificou que não poderia assumir os riscos da atividade do dono do animal e que a competência para policiamento das rodovias federais seria da Polícia Federal. Além disso, alegou que cumpriu sua obrigação ao contratar empresa para a manutenção da via.

"Atribuir-se ao DNIT a responsabilidade pelo infortúnio experimentado por ele ou por qualquer outro usuário das rodovias federais, seria admitir-se a teoria do risco integral, com absoluta afronta ao texto constitucional”, disse o departamento.

Na decisão, o juiz federal afirma que é de responsabilidade do DNIT administrar programas de operação, manutenção, conservação, restauração e reposição de rodovias, cabendo à autarquia, então, fiscalizar as estradas por ele administradas.

"A presença de animais na pista revela omissão por parte do DNIT quanto a essa fiscalização", diz a decisão.

O juiz federal citou jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que a travessia de animal na pista denota negligência da autarquia na manutenção e fiscalização.

“É inevitável reconhecer o direito dos autores à indenização referente aos danos morais sofridos em decorrência do acidente”, concluiu o magistrado.

Assim, o juiz federal julgou procedente o pedido dos pais e condenou o DNIT a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 100 mil reais para cada um, totalizando em R$ 200 mil.