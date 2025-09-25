Contrabandista escondia celulares no para-choque e painel

ANIMAIS DOMÉSTICOS

Decisão judicial reforça obrigação do Município de garantir atendimento veterinário emergencial contínuo

Assim que for notificado, a Prefeitura de Campo Grande deverá adotar providências imediatas, no prazo de até trinta dias

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) manteve, por unanimidade, decisão que obriga o Município de Campo Grande a garantir atendimento veterinário de urgência e emergência em regime ininterrupto (24 horas) para cães e gatos.

A medida ocorre após uma ação de execução proposta pela 26ª Promotoria de Justiça do Município, de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que apontou descumprimento parcial do acordo firmado com a administração municipal.

Segundo o TAC, o município deveria implementar uma Unidade de Pronto Atendimento Veterinário (UPA-VET) com funcionamento integral, conforme previsto na Lei Municipal nº 5.593/2015. No entanto, o serviço prestado à população depende de encaminhamento prévio da Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea), que não opera em regime de plantão, inviabilizando o socorro em horários noturnos, fins de semana e feriados.

O relatório do processo em segundo grau destacou que a logística adotada pelo município é ineficaz e representa uma grave deficiência no serviço público, especialmente nos momentos de maior necessidade.

O TJMS também rejeitou o pedido do município para prorrogar o prazo de cumprimento da obrigação, argumentando que o mesmo já teve tempo hábil desde a assinatura do TAC, em 2021, para implementar as medidas necessárias.

A decisão reforça o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 698 de Repercussão Geral. A jurisprudência autoriza a intervenção judicial em políticas públicas quando há ausência ou deficiência grave na prestação de serviços essenciais.

Com isso, assim que for notificado, a Prefeitura de Campo Grande deverá adotar providências imediatas para garantir o atendimento veterinário emergencial 24 horas, no prazo de até trinta dias.

Unidade de Bem-Estar Animal

Desde 2022, serviços de atendimentos veterinários gratuitos são oferecidos na Unidade de Bem-Estar Animal (Ubea), localizado na Rua Rui Barbosa, n°3538. Porém, não é em regime ininterrupto. São distribuídas 30 senhas no período da manhã, entre 8h e 10h30, e no período da tarde, entre 13h30 e 16h30.

A unidade conta com três consultórios com capacidade de atendimento para 500 animais por mês. Entre os serviços realizados, estão: avaliação física, aplicação de vacinação antirrábica, além de implantação de microchipagem.

Os responsáveis pelo animal devem estar cadastrados no Cadastro único (CadÚnico).