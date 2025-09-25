Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

CONTRABANDO

Contrabandista escondia celulares no para-choque e painel

Veículo foi encontrado com celulares irregulares de alto valor, em fundos falsos que o homem criou para esconder a mercadoria

Noysle Carvalho

25/09/2025 - 14h10
Nesta quinta-feira, a Polícia Federal em parceria com a Receita Federal apreenderam 100 aparelhos celulares irregulares vindos do país vizinho. O carro que carregava os produtos foi abordado na rodovia BR-163 pela Polícia Federal, nesta quinta-feira.

Na fiscalização, os policiais encontraram os telefones móveis e carregadores desses aparelhos em divisões ocultas distribuídas pelo veículo. Todos os celulares custam valores altos e estavam em ao menos três diferentes fundos falsos.

O homem teria utilizado do painel, para-choques, outro compartimento próximo as rodas traseiras e a lateral do carro, na tentativa de escondê-los durante o trajeto percorrido.

O condutor que carregava os produtos irregulares teria vindo de Ponta Porã, cidade fronteiriça com o Paraguai. Após a apreensão dos aparelhos, ele foi encaminhado para à Superintendência da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul. 

A Polícia Federal diz que essa ação reforça o compromisso deles e da Receita Federal no combate à sonegação fiscal, à concorrência desleal e aos crimes contra a ordem tributária e aduaneira no estado.

ANIMAIS DOMÉSTICOS

TJ determina atendimento veterinário público de 24 horas em Campo Grande

Decisão judicial reforça obrigação do Município de garantir atendimento veterinário emergencial contínuo

25/09/2025 15h45

Assim que for notificado, a Prefeitura de Campo Grande deverá adotar providências imediatas, no prazo de até trinta dias

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) manteve, por unanimidade, decisão que obriga o Município de Campo Grande a garantir atendimento veterinário de urgência e emergência em regime ininterrupto (24 horas) para cães e gatos. 

A medida ocorre após uma ação de execução proposta pela 26ª Promotoria de Justiça do Município, de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que apontou descumprimento parcial do acordo firmado com a administração municipal.

Segundo o TAC, o município deveria implementar uma Unidade de Pronto Atendimento Veterinário (UPA-VET) com funcionamento integral, conforme previsto na Lei Municipal nº 5.593/2015. No entanto, o serviço prestado à população depende de encaminhamento prévio da Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea), que não opera em regime de plantão, inviabilizando o socorro em horários noturnos, fins de semana e feriados.

O relatório do processo em segundo grau destacou que a logística adotada pelo município é ineficaz e representa uma grave deficiência no serviço público, especialmente nos momentos de maior necessidade.

O TJMS também rejeitou o pedido do município para prorrogar o prazo de cumprimento da obrigação, argumentando que o mesmo já teve tempo hábil desde a assinatura do TAC, em 2021, para implementar as medidas necessárias.

A decisão reforça o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 698 de Repercussão Geral. A jurisprudência autoriza a intervenção judicial em políticas públicas quando há ausência ou deficiência grave na prestação de serviços essenciais.

Com isso, assim que for notificado, a Prefeitura de Campo Grande deverá adotar providências imediatas para garantir o atendimento veterinário emergencial 24 horas, no prazo de até trinta dias.

Unidade de Bem-Estar Animal

Desde 2022, serviços de atendimentos veterinários gratuitos são oferecidos na Unidade de Bem-Estar Animal (Ubea), localizado na Rua Rui Barbosa, n°3538. Porém, não é em regime ininterrupto. São distribuídas 30 senhas no período da manhã, entre 8h e 10h30, e no período da tarde, entre 13h30 e 16h30.

A unidade conta com três consultórios com capacidade de atendimento para 500 animais por mês. Entre os serviços realizados, estão: avaliação física, aplicação de vacinação antirrábica, além de implantação de microchipagem.

Os responsáveis pelo animal devem estar cadastrados no Cadastro único (CadÚnico).

AQUIDAUANa (MS)

Dois dias após acidente aéreo, corpo de arquiteto chinês ainda aguarda perícia

Exame necroscópico só pode ser feito com a presença e autorização formal da família, em respeito aos trâmites legais e tradições familiares

25/09/2025 15h35

Kongjian Yu, arquiteto chinês renomado conhecido mundialmente

Corpo do arquiteto chinês Kongjian Yu segue aguardando perícia, dois dias após queda de avião.

O exame necroscópico só pode ser feito com a presença e autorização formal da família, em respeito aos trâmites legais e tradições familiares. Não se sabe quando a família do chinês chegará em Mato Grosso do Sul.

Os corpos das outras três vítimas - Marcelo Pereira de Barros (piloto), Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz (cineasta/documentarista) e Rubens Crispim Junior (diretor/fotógrafo) - já passaram por exames necroscópicos e de identificação.

De acordo com a Polícia Civil, foram coletadas amostras para diferentes técnicas de identificação, incluindo confronto com registros médicos.

Em uma das vítimas foi possível realizar o processo de identificação necropapiloscópica (impressões digitais), que encontra-se em análise.

Todas as amostras biológicas passarão também por exame de DNA, procedimento que exige etapas laboratoriais específicas e maior prazo para conclusão.

"A Polícia Científica reitera que está aplicando todos os recursos técnicos disponíveis, com o objetivo de garantir respostas periciais seguras e responsáveis, respeitando os prazos necessários para que os corpos possam ser identificados e entregues com dignidade às famílias enlutadas", afirmou a assessoria de imprensa da corporação, por meio de nota enviada à imprensa.

KONGJIAN YU

Ele era um dos arquitetos e urbanistas mais renomados e conhecidos do mundo, além de um dos nomes mais respeitados da arquitetura paisagística mundial.

Professor na Universidade de Pequim e fundador da premiada Turenscape, seu trabalho revolucionou o urbanismo sustentável com projetos como o conceito de "cidades-esponja", voltado à integração ecológica nas metrópoles.

No dia 31 de agosto desse ano, Kongjian Yu participou de uma reportagem no programa Fantástico, na qual apresentou seu conceito de cidades-esponja como a solução para as enchentes. O arquiteto transformou o trauma de quase ter se afogado na infância em um conceito que hoje inspira mais de 250 cidades.

Na reportagem, Yu defendeu que água não é inimiga e propôs projetos que devolviam espaço aos rios para combater desastres climáticos.

Kongjian Yu esteve no dia 18 de setembro na abertura da 14ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, realizada na Oca, no Parque Ibirapuera, na zona sul da capital paulista.

Na sequência, ele viajou para fazer gravações sobre seu trabalho com um grupo de cineastas. Ele voltava de Campo Grande quando ocorreu o acidente. O arquiteto estava no Brasil desde o início de setembro, quando participou de uma conferência internacional.

ACIDENTE AÉREO

Avião de pequeno porte caiu e explodiu, na noite desta terça-feira (23), na região da Fazenda Barra Mansa - Pantanal Sul-mato-grossense, área rural de Aquidauana, município localizado a 141 quilômetros de Campo Grande.

A novela "Pantanal", da Rede Globo, foi gravada neste local. Esta é a segunda queda de avião de pequeno porte em menos de uma semana em Mato Grosso do Sul.

Quatro pessoas estavam a bordo e todas morreram na hora. Os corpos foram carbonizados devido à explosão.

As vítimas são Marcelo Pereira de Barros (piloto), Kongjian Yu (arquiteto renomado mundialmente), Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz (cineasta/documentarista) e Rubens Crispim Junior (diretor/fotógrafo).

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o avião Cessna, prefixo PT-BAN, fabricado em 1958, não estava habilitado para fazer o serviço de táxi aéreo e nem voo noturno.

