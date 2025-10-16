Conveniências são flagradas com bebidas contrabandeadas em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Desde o aumento do número de casos de intoxicação por metanol pelo país, a fiscalização tem se intensificado em estabelecimentos de Mato Grosso do Sul. Em mais uma ação, foram encontradas bebidas contrabandeadas.

Cabe ressaltar que, até o momento, nenhum óbito relacionado ao metanol foi registrado no Estado.

A batida ocorreu na noite desta quarta-feira (15), no município de Ribas do Rio Pardo, em ação conjunta com a Vigilância Sanitária Municipal. Até o momento, nenhuma bebida com metanol foi encontrada; no entanto, comerciantes foram flagrados com bebidas sem registro nos órgãos competentes.

Garrafas de bebidas sem registro de procedência foram recolhidas. A quantidade não foi informada, e a prática configura irregularidade conforme a legislação vigente.

Segundo as autoridades responsáveis pelo “pente-fino” nos estabelecimentos, a fiscalização visa a segurança dos consumidores, impedindo a comercialização de produtos de origem duvidosa que não tenham passado pelo controle de qualidade.

A ação também tem o objetivo de prevenir possíveis crimes contra as relações de consumo e assegurar o cumprimento das normas sanitárias.

A Vigilância Sanitária informou que os estabelecimentos flagrados em situação irregular irão responder administrativa e criminalmente, conforme a gravidade das infrações constatadas.

Fiscalização em Campo Grande

O proprietário de uma conveniência, que não teve o nome divulgado, foi preso por vender bebida contrabandeada, vape e produtos impróprios para consumo em um comércio localizado entre a Avenida Mato Grosso e a Rua Bahia, em Campo Grande.

A ação ocorreu após denúncia da Secretaria da Educação de que o estabelecimento poderia estar comercializando cigarro eletrônico.

Agentes da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Relações de Consumo (Decon), em ação conjunta com a Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), estiveram no local.

Durante a fiscalização, foram localizadas bebidas contrabandeadas, cigarros eletrônicos e produtos impróprios para consumo. O proprietário foi preso em flagrante e vai responder pelos crimes de descaminho, contrabando e por expor à venda produtos impróprios para consumo.

O estabelecimento não chegou a ser interditado; a bebida e o cigarro eletrônico foram recolhidos pela Decon.

