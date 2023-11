Rota Biocêanica

Veículo está parado, aguardando a documentação necessária para seguir viagem

O caminhão frigorífico da JBS com 13 toneladas de carne bovina que foi enviada na última quinta-feira (23), na estreia do trecho da Rota Bioceânica está estacionado no pátio da Alfândega de Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. O veículo está retido desde da última sexta-feira (24), aguardando a documentação necessária para seguir viagem até Iquique (CHI).



Conforme apurado pela reportagem, o setor despacho aduaneiro iniciou os trabalhos de assinatura dos documentos na manhã de hoje (27). A empresa JBS teve que contratar um despachante para conseguir a liberação da carga. Os documentos ainda não foram enviados.

O Correio do Estado conversou com o delegado da alfândega, Daniel Saldivar. Ele mencionou que não há uma data fixa para liberação do veículo, mas caso a empresa apresente documentos corretos, o caminhão pode seguir viagem no mesmo dia. Ele acredita que até amanhã a documentação pode ser aprovada para seguir viagem pelo Paraguai.

Quase pronta, Rota Bioceânica terá de superar desafios e provar viabilidade

Na última semana, a reportagem do Correio do Estado, publicou um material relatando sobre as dificuldades que os transportadores e os caminhoneiros terão pela frente com a ativação da Rota Bioceânica.

Segundo o Gilmar Oliveira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Cargas (Sindcargas), as aduanas e infraestrutura das cidades paraguaias, argentinas e chilenas são o maior desafio dessa rota.

"Estive na Argentina na última semana, e passei por ela. O que observei e conversei com eles [paraguaios e argentinos] é que as cidades que fazem parte dessa rota precisam melhorar a sua infraestrutura. Precisam construir hospitais, seguranças, policiamento e duplicação nas rodovias e até espaço para áreas de descanso para os caminhoneiros, em que muitos desses lugares não existem. ", relatou.



Acompanhe o material nesse link



Assine o Correio do Estado.