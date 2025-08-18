Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

COP30 em Belém tem outra má notícia: 'péssimo indicativo'; saiba o que é

Após 11 dias de negociações com representantes de 184 países na sede da ONU em Genebra, na Suíça, a quinta rodada de discussões sobre o tratado debatido desde 2022 terminou em um impasse na última sexta-feira, 15

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

18/08/2025 - 16h00
A falta de consenso para firmar o primeiro tratado internacional contra a poluição plástica é um "péssimo indicativo" para a COP30, que será realizada em novembro, em Belém, afirma o secretário-executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini.

Após 11 dias de negociações com representantes de 184 países na sede da ONU em Genebra, na Suíça, a quinta rodada de discussões sobre o tratado debatido desde 2022 terminou em um impasse na última sexta-feira, 15.

Países produtores de petróleo (como Rússia, Arábia Saudita, Irã, Kuwait) e plástico (como Estados Unidos) rejeitam medidas que limitariam a produção e o uso único do material, assim como a proibição de componentes tóxicos.

Segundo Astrini, a briga nas negociações acaba sendo transferida para conferências maiores, como a COP, sobre mudanças climáticas "Tem reflexos", afirmou em sua coluna semanal na Rádio Eldorado, do Grupo Estado.

Assim como no acordo do plástico, países petroleiros tentam retardar decisões nas COPs sobre como e em quanto tempo nações devem se afastar dos combustíveis fósseis para reduzir emissões de gases de efeito estufa e limitar o aquecimento do planeta.

Países importantes ainda não entregaram meta climática

Apenas 27 dos 198 países signatários do Acordo de Paris submeteram novas metas climáticas (designadas pela sigla NDC, em inglês, para contribuição nacionalmente determinada) até agora, restando três meses para a COP30.

O acordo climático de 2015 tornou a apresentação dessas metas obrigatórias a todos os países, com atualizações a cada cinco anos. O prazo de entrega para a ONU ia até fevereiro de 2025. Mesmo aqueles que a cumpriram apresentaram promessas insuficientes, segundo Astrini.

Atores importantes como China, Índia, Indonésia e União Europeia ainda estão devendo. Outros, como Brasil, Noruega e Japão, entregaram metas pouco ambiciosas, enquanto o Canadá retrocedeu nas promessas.

Só o Reino Unido avançou, se comprometendo a reduzir em 91% as emissões de GEEs. "Existe uma crise muito grande nessa agenda de clima e os países não estão assumindo o papel deles. Está ficando difícil manter aquecida essa esperança de ter a entrega no nível necessário para evitar catástrofes maiores", avalia Astrini.

A entrega das metas permite à ONU elaborar um relatório síntese que mede a eficácia das promessas feitas pelos países e calcula a qual cenário de aquecimento elas levam.

Com a demora, essa leitura provavelmente não será concluída a tempo da conferência de novembro no Brasil, segundo o secretário-executivo do Observatório do Clima.

 

Cidades

Adolescentes são apreendidos após furtarem televisão, canetinha e até jogo de Uno em MS

Os menores foram localizados na manhã desta segunda-feira (18) após publicarem foto dos itens nas redes sociais

18/08/2025 17h33

Divulgação PCMS

Três menores, cujas idades não foram divulgadas, foram localizados e apreendidos pela polícia na manhã desta segunda-feira (18), após furtarem e divulgarem em publicação nas redes sociais itens como televisão, canetinha e até jogo de Uno.

A publicação facilitou que a polícia de Chapadão do Sul localizasse os menores. Segundo informações divulgadas, eles furtaram em dois dias diferentes: a primeira ocorrência foi registrada no dia 13 de agosto.

Por volta das 19h20, os adolescentes invadiram um local e levaram um televisor e um celular. Na segunda vez, no dia 18 de agosto, às 6h42, saíram com quatro notebooks, canetas e sete caixas de som.

Com as publicações, a equipe policial iniciou diligências e conseguiu localizar os menores em posse dos itens, que foram todos recuperados e apresentados na delegacia.

Na imagem divulgada pela polícia, é possível visualizar uma caixa de sapatos com o jogo Uno, alguns óculos de grau, um estojo de anéis, canetinhas, notebooks, materiais de escritório e um copo plástico com notas trocadas.

Os adolescentes foram encaminhados à autoridade policial de plantão para os procedimentos legais cabíveis. O caso segue sendo investigado para apurar eventuais participações de outros envolvidos e a destinação que seria dada aos produtos furtados.

Irregularidade

Concurso do TRT-24 é cancelado por desrespeito à política de cotas raciais

O edital, publicado em 2024, oferecia 2 vagas para candidatos negros, o que corresponde a 14% das vagas totais, não 20% como exige a lei

18/08/2025 17h15

Concurso do TRT-24 é anulado

Concurso do TRT-24 é anulado Divulgação

O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT-24) de Mato Grosso do Sul decidiu anular o concurso público lançado em outubro de 2024 para os cargos de analista judiciário e técnico judiciário após identificar irregularidades na aplicação da lei de cotas raciais. 

A decisão, publicada nesta segunda-feira (18), aponta que o edital desrespeitou a legislação federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) ao fracionar as vagas entre diferentes especialidades. 

De acordo com a decisão, o edital previa 14 vagas para ingresso imediato, mas apenas duas estavam reservadas para candidatos negros, o que representa 14,3% do total.

Segundo a Lei 12.990/2014, a reserva para os candidatos deve ser de, no mínimo, 20%, ou seja, quatro vagas. 

O desembargador presidente, Tomás Bawden de Castro Silva, destacou que, ao dividir as vagas por áreas, o edital reduziu o número de cotas na prática.

No texto da decisão, ele ainda cita a Ação Declaratória de Constitucionalidade 41, julgada pelo STF, que tornou obrigatória a aplicação de cotas sobre o total de vagas oferecidas, não do fracionamento. 

“Os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas”, registrou no documento. 

Além disso, o Tribunal apontou que não seria possível manter apenas partes do concurso, já que a irregularidade atinge todo o edital, colocando em risco a segurança jurídica do certame. 

Por conta disso, a anulação foi considerada uma medida necessária para manter a legalidade e igualdade das oportunidades. 

Também foi levado em conta a recente sanção da Lei 15.142/2025, que amplia de 20% para 30% a reserva de vagas para pessoas negras em concursos públicos federais e ainda inclui as cotas para população indígena e quilombola. 

Com a anulação, o TRT-24 determinou a devolução das taxas de inscrição aos 13.080 candidatos inscritos e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do concurso, foi comunicada. O contrato entre as instituições, no entanto, permanece válido. 

Em nota, o Tribunal afirmou que a decisão foi baseada no dever-poder de autotutela da Administração Pública e que as medidas cabíveis estão sendo tomadas. 

“O Tribunal se solidariza com os candidatos, informa que será iniciado o procedimento de devolução integral do valor das inscrições aos inscritos, que serão oportunamente informados do momento da efetiva devolução, e reafirma seu compromisso em garantir a legalidade e a transparência do certame”. 

Os próximos passos, bem como a data de divulgação de um novo edital, não foram divulgados. 

