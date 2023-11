O corpo de Ana Clara Benevides, de 23 anos, que morreu após passar mal no primeiro show da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro, foi sepultado, nesta terça-feira, dia 21, no Cemitério Municipal Parques dos Ipês, em Pedro Gomes, região norte de Mato Grosso do Sul.

A cerimônia começou às 9h e ficou restrita apenas a familiares e amigos. Fãs de Taylor Swift fizeram uma vaquina para ajudar a bancar o transporte do corpo de Ana Clara do Rio de Janeiro até Mato Grosso do Sul.

A família havia citado dificuldades financeiras para fazer o transporte e a vaquinha rendeu pelo menos R$ 30 mil. Na segunda-feira (20), a mãe dela anunciou que a família havia conseguido arrecadar dinheiro suficiente para pagar as despesas.

Ana Clara morreu na sexta-feira, dia 17, vítima de uma parada cardiorrespiratória, durante o show de Taylor no Estádio Nilton Santos. Com o forte calor, fãs da cantora passaram mal, tendo de implorar por água.

O corpo dela chegou no começo da tarde desta segunda-feira (20) em voo comercial ao aeroporto de Campo Grande e foi levado de carro até Sonora, onde ocorreu o velório no prédio da Câmara de Vereadores. No começo da manhã foi levado até Pedro Gomes, cidade onde reside o pai, para o sepultamento.

CAUSA DA MORTE

Até agora não havia sido divulgada a causa oficial da morte, mas um laudo médico apontou que a fã sofreu pequenas hemorragias, como apontou o IML do Rio de Janeiro, conforme divulgado pela CNN.

Durante a exibição do resultado no jornal, a delegada responsável pelo caso explicou algumas causas para que a hemorragia interna fosse possível, apontando as fortes ondas de calor juntamente com a desidratação como um fator primário, mas que não se pode dizer com 100% de certeza que foi o calor, já que ainda faltam dois exames para serem liberados:

“Calor, insolação e desidratação são alguns desses fatores, mas sem o resultado dos exames, não temos como afirmar que seja isso. Agora é prematuro afirmar que a Ana Clara morreu por hipertermia (excesso de calor). Se tudo der negativo, poderemos chegar à conclusão de que foi por causa do calor”.