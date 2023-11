TEMPO EM MS

Característica de precipitações se mantém irregulares e fim de semana será de tempo seco em boa parte do Estado

Ainda que alguns municípios, incluindo a Capital, tenham visto alguns indícios de chuva nesta quinta-feira (09) - com destaque para temporal em Aquidauana -, as pancadas serviram só para amenizar o calor em alguns pontos, com o fim de semana tendendo a ser quente em seco em todo o Mato Grosso do Sul.

Cabe pontuar que as chuvas mais regulares ficam concentradas nas cidades mais abaixo do Estado, naquelas que sofrem influência das características da região sul, que está bem mais chuvosa do que o normal.

Enquanto para os municípios mais ao norte do Estado, onde a falta de precipitações inclusive atrasam o plantio - como abordou o Correio do Estado -, sequer viram as chuvas dessa quinta-feira (09).

"As chuvas não estão ocorrendo de forma generalizada. Onde chove, com certeza ameniza um pouco o calor, após uma pancada dessa pode baixar aí uns 10 graus. Hoje ainda tem uma chance de pancadas de chuva, mas já diminui em relação a ontem", afirma o meteorologista, Vinicius Sperling.

Meteorologista operacional do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC/MS), ele esclarece que a "onda de calor" tende a se intensificar a partir de hoje (10), com uma grande entrada de ar seco juntamente com o sistema de alta pressão em médios níveis, termos esses traduzidos por Sperling.

"Os ventos estão girando no sentido anti-horário [em médios níveis seria mais ou menos em 5 km de altura], então ele funciona como uma tampa lá, não deixa formar nuvem. O ar dentro desse sistema vem de cima para baixo, e para formar nuvem a gente tem que ter um sistema que o ar vai de baixo para cima, então gerar movimentos ascendentes e formar nuvem", explica Vinicius.

Ou seja, o sistema que se instala a partir de sexta-sábado, tem essa característica de inibir a formação de nuvens, o que virá aliado com uma baixa umidade do ar, "então a onda de calor para a gente ela começa a valer mesmo entre hoje e amanhã", complementa o meteorologista.

Tempo seco e quente

Prevalece também para esse fim de semana, as características apontadas pelo Cemtec, apesar de ainda haver previsão de pancadas de chuva isoladas para hoje (10) à tarde, a tendência é um aumento da temperatura.

"Onde der aquela pancada de chuva, dá essa quebrada e amenizada. E onde não chove, vai esquentar bastante. A tendência é que sábado e domingo esquenta mais ainda, mas aí a previsão não indica chuva, porque vai estar um ar muito seco", cita o meteorologista.

Quanto à baixa umidade, o meteorologista operacional frisa que a onda de calor e ar seco tende a ser "um pouco melhor", se comparada quando ela vem aliada com o tempo mais úmido.

"Com umidade alta, as mínimas não decaem durante a madrugada, fica aquele abafamento. Mas com onda de calor com ar muito seco, tem que sugerir para as pessoas se hidratar", aponta ele.

Vinicius também fala que o ar seco também esquenta muito rápido durante o dia, já que não há umidade para fazer a temperatura subir lentamente.

"Como ele está seco, os raios solares atravessam a atmosfera mais fácil, não tem vapor da água para ele desviar ou para ele bater e aquecer. Então a atmosfera, a gente fala, fica mais translúcida... os raios solares passam mais forte e aquecem rápido mesmo", completa Sperling.

Ele cita também o exemplo que o campo-grandense sente na pele, de enfrentar uma temperatura já na casa dos 30ºC entre oito e nove horas da manhã.

