Corumbá comemora 248 anos nesta segunda-feira com desfile cívico e shows

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Corumbá celebra 248 anos nesta segunda-feira, 21 de setembro. O município foi fundado em 20 de setembro de 1778. É feriado na cidade.

Está localizado na região Oeste de Mato Grosso do Sul, a 416 quilômetros de Campo Grande e a 12 quilômetros da fronteira com a Bolívia.

Está “colada” com o município de Ladário, a apenas 6 quilômetros de distância.

Corumbá tem grande importância econômica para Mato Grosso do Sul principalmente por mineração, turismo e pecuária.

Prefeito, doutor Gabriel, parabenizou o município pelo seu aniversário.

“Tem lugares que a gente conhece e tem lugares que a gente carrega no coração. Corumbá é assim, é o rio que viu tantas histórias passarem, é o Pantanal que nos ensinou a ser forte, é a rua da infância, o abraço da família, o jeito único da nossa gente. São 248 anos de uma história construída por muitas mãos, muitos sonhos e acima de tudo por um povo que nunca deixou de acreditar. Hoje eu só quero dizer: que orgulho cuidar dessa terra, que orgulho fazer parte desta história. Parabéns Corumbá, 248 anos! Que venham muitos outros capítulos dessa história! Viva Corumbá!”, celebrou o prefeito em suas redes sociais.

PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO

Corumbá está celebrando aniversário em grande estilo, com desfile cívico e shows.

DESFILE: terá a presença de 72 instituições, entre militares, escolas das redes municipal, estadual e particular de ensino, universidades, entidades culturais e sociais, clubes e organizações da sociedade civil. A concentração ocorre às 14h e o desfile terá início às 16h na avenida General Rondon.

SETOR 1 - Forças de Segurança e Forças Armadas

Forças Armadas, Segurança Pública e veículos motorizados

Comando do 6º Distrito Naval – Marinha do Brasil

Exército Brasileiro

Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Corumbá

Veículos Militares Motorizados – Marinha do Brasil

Veículos Militares Motorizados – Exército Brasileiro

3º Grupamento de Bombeiros Militar

Polícia Militar Ambiental – 2ª Cia/1º BPMA/CPA – Veículos Militares Motorizados

Polícia Penal – Veículos Militares Motorizados

Unidade Regional de Perícia e Identificação de Corumbá (URPIC) – Veículos Militares Motorizados

Guarda Municipal – Veículos Militares Motorizados

Insanos Moto Clube – Divisão Corumbá

SETOR 2

Instituto Novo Olhar

Escola Municipal José de Souza Damy e Extensão

Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – Câmpus Corumbá

Banda de Música Municipal Manoel Florêncio – Academia de Música Municipal Manoel Florêncio

Escola de Governo

Associação dos Aposentados, Pensionistas e Pessoas Idosas de Ladário (AAPPIL)

APAE Corumbá

Pastoral da Criança

Projeto Sorriso de Criança – ACEBOS

SETOR 3 – Escolas Municipais Rurais

Escola Municipal Rural de Educação Integral Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres e Extensões

Escola Municipal Rural de Educação Integral Carlos Cárcano e Extensão

Escola Municipal Rural de Educação Integral Paiolzinho

Escola Municipal Rural de Educação Integral Monte Azul

Escola Municipal Rural de Educação Integral Eutrópia Gomes Pedroso

SETOR 4 – Centros Municipais de Educação Infantil

Centro Municipal de Educação Infantil Parteira Ana Gonçalves do Nascimento

Centro Municipal de Educação Infantil Estrelinha Verde

Centro Municipal de Educação Infantil Profª Eunice Ajala

Centro Municipal de Educação Infantil Profª Hélia da Costa Reis

Centro Municipal de Educação Infantil Parteira Inocência Cambará

Centro Municipal de Educação Infantil Parteira Maria Benvinda Rabello

Centro Municipal de Educação Infantil Parteira Rosa Josetti

Centro Municipal de Educação Infantil Profª Miriam Mendes

SETOR 5 – Rede Municipal de Ensino

Escola Municipal de Educação Integral Tilma Fernandes Veiga e Cemei Valódia Serra

Escola Municipal Prof. Djalma de Sampaio Brasil e Cemei Serv Carmo

Escola Municipal Ercy Cardoso e Cemei Telma da Costa Rodrigues

Escola Municipal Delcídio do Amaral e Extensão

Escola Municipal Dr. Cássio Leite de Barros

SETOR 6 – Rede Municipal de Ensino

Escola Municipal Almirante Tamandaré e Cemei Laida Menacho

Escola Municipal Fernando de Barros e Cemei Maria Candelária Leite e Extensão

Escola Municipal Caic Padre Ernesto Sassida e Cemei Catarina Anastácio

Escola Municipal Barão do Rio Branco

Escola Municipal Ângela Maria Pérez

Escola Municipal Clio Proença

SETOR 7 – Rede Municipal de Ensino

Escola Municipal Pedro Paulo de Medeiros

Escola Municipal de Educação Integral Rachid Bardauil

Escola Municipal Izabel Corrêa de Oliveira e Extensão

Escola Municipal de Educação Integral Luiz Feitosa Rodrigues

Escola Municipal Cyríaco Félix de Toledo

SETOR 8 – Instituições e entidades

UNITEPC – Universidad Privada

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Câmpus do Pantanal

Lions Clube Corumbá

Capítulo Antônio Alarico Faro nº 157 da Ordem DeMolay

Rede Feminina de Combate ao Câncer de Corumbá e Ladário

PROFARP – Projeto de Fanfarra Realidades Progressivas

Conselho do Bem-Estar Animal de Corumbá e Ladário

Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Suárez

Lions Clube de Corumbá Pantanal

SETOR 9 – Rede Estadual e instituições

Escola Estadual 2 de Setembro

Escola Estadual Indígena de Ensino Médio Pascoal Leite Dias

Fundação de Esportes de Corumbá (FUNEC)

Corumbaense Futebol Clube

Lojas GAZIN

Instituto da Mulher Negra do Pantanal

Escola Estadual Maria Leite

SETOR 10 – Rede Estadual e entidades

Escola Estadual Nathércia Pompeo dos Santos

Escola Estadual Octacílio Faustino da Silva

Clube de Desbravadores

Clube de Aventureiros

Escola Estadual Maria Helena Albaneze

Escola Estadual Dr. Gabriel Vandoni de Barros

Escola Estadual Dom Bosco

SHOW: O Samba vai agitar a noite em Corumbá: Grupo Bom Gosto vai se apresentar a partir das 21h30min na Praça Generoso Ponce.

HISTÓRIA

A cidade foi fundada em 20 de setembro de 1778.

Durante o século XIX, Corumbá ganhou importância devido à sua localização estratégica e ao intenso movimento comercial pelo Rio Paraguai. Um dos momentos mais marcantes de sua história ocorreu durante a Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870: a cidade foi invadida e ocupada por tropas paraguaias em 1865 e posteriormente retomada pelas forças brasileiras, em 1867.

Após o conflito, Corumbá passou por um período de crescimento e se consolidou como um importante centro comercial e portuário do interior do Brasil. O transporte fluvial pelo Rio Paraguai favoreceu a chegada e a saída de mercadorias, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região.

Ao longo do século XX, a economia do município também passou a ser impulsionada pela pecuária e pela exploração de recursos minerais, especialmente o ferro e o manganês encontrados na região do Maciço do Urucum. Em 1977, com a divisão do antigo estado de Mato Grosso, Corumbá passou a integrar o novo estado de Mato Grosso do Sul, oficialmente instalado em 1979.