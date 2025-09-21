Corumbá comemora seus 247 anos sob sol de quase 40°C

Corumbá celebra, neste domingo (21), seus 247 anos de história, seguida por um antigo companheiro: o calor intenso. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros da cidade pantaneira atingiram os 39,9°C, colocando a cidade como a segunda mais quente do Brasil no dia.
Além das altas temperaturas, Corumbá enfrentou baixa umidade relativa do ar, de 31%, fator que aumenta o risco de queimadas e agrava a sensação de desconforto da população.
Outras seis cidades do estado aparecem entre as dez mais quentes do Brasil: Porto Murtinho (39,3°C), Água Clara (38,8°C), Aquidauana (38,7°C), Rio Brilhante (38,7°C), Amambai (38,3°C) e Três Lagoas (38,3°C).
Mudança no tempo
A partir de segunda-feira (22), começa a estação da primavera e, com ela, mudanças no tempo estão por vir. Com a chegada de uma frente fria, o Inmet emitiu três alertas para a ocorrência de tempestades, vendaval e declínio de temperatura no estado.
Há possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h e 100 mm/dia, ventos intensos, entre 60 e 100 km/h, e queda de granizo, inclusive em Campo Grande.
Ao longo da segunda-feira há risco de temporais, com possibilidade de chuvas intensas, rajadas de vento fortes, descargas elétricas e, de forma localizada, queda de granizo.
Esse cenário é resultado da aproximação e avanço da frente fria, associada ao transporte de ar quente e úmido da região norte do país, além da atuação de cavados e uma área de baixa pressão que reforça as instabilidades.