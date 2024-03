Covid-19 matou 11 e infectou 1.130 pessoas na última semana em Mato Grosso do Sul

Conscientização Ambiental

A jiboia que recebeu o nome da cientista Raquel Carson, foi resgatada pela Polícia Militar Ambiental, em um circo, por ter sido criada em cativeiro, não pode ser reinserida na natureza

A jiboia, Raquel Carson, é a nova moradora do Bioparque Pantanal, com dois metros de comprimento, chegou em seu novo habitat por meio de resgate.

Apresentada nesta terça-feira (5), a jiboia foi resgatada pela Polícia Militar Ambiental (PMA), em um circo, por ter sido criada em cativeiro, não pode ser reinserida na natureza.

Rachel foi resgatada em um circo, no município de Amambai, interior de Mato Grosso do Sul. O resgate só foi preciso por conta de uma lei Estadual, que proíbe a utilização ou manuseio animais como forma de atrativo.

Por não poder retornar a natureza, a equipe do Bioparque nomeou a serpente como "embaixadora da conscientização ambiental" que servirá para levantar discussões, como o tráfico ilegal de animais silvestres e a importância que cada animal silvestre desempenha no equilíbrio do ecossistema.

Imagem Arquivo

Raquel Carsol

O nome escolhido faz alusão a bióloga marinha e cientista nascida nos Estados Unidos, que desempenhou revolucionou o mundo por sua luta pelo meio ambiente. Ela escreveu o livro “Silent Spring” (Primavera silenciosa), que teve a primeira publicação em 1962.

Na publicação ela relata os perigos dos pesticidas tanto para os para água, solo, fauna e flora. Devido à época, em sua atuação como cientista precisou recorrer a um pseudônimo e assinava suas pesquisas como R.L. Carson.

Para a diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieiri, a educação ambiental, com a figura de Raquel Carsol, será de grande valia para os visitantes do espaço.

“Seguimos o conceito moderno de aquários e zoológicos que, assim como o Bioparque, têm como uma de suas bases a educação ambiental. A jiboia, assim como outras cobras, desempenha papel importante na natureza e na ciência. Vale ressaltar os compostos usados na medicina para a produção de medicamentos e o controle populacional de roedores”.

Ainda, conforme a diretora-geral, o habitat onde a jiboia está inserida atende as normas requeridas para a exposição e também reforçou que a serpente recebeu todos os cuidados da equipe do Bioparque para garantir a saúde e bem-estar.

Delinha

Em novembro de 2023, o Bioparque recebeu a lobinha da espécie Cerdocyon thous que foi resgatada em Nova Andradina.

Com o nome de Delinha deu entrada no CRAS em outubro de 2021, após ter sido resgatada pelo corpo de bombeiros. Foi encontrada órfã, com apenas três meses de vida. Como não conseguiria mais sobreviver sozinha na natureza, o Bioparque abriu as portas para nova moradora.

Homenagem

O animal foi batizado de Delinha, uma homenagem à cantora ícone da música regional e considerada a ‘dama do rasqueado’.

A artista fez sucesso no cenário sertanejo do Estado, sendo a voz de sucessos como O Sol e a Lua e Prazer de Fazendeiro ao lado do cantor Délio, falecido em fevereiro de 2010.

“O nome foi pensado de uma forma toda especial, buscando não só valorizar a artista, mas sua trajetória e importância para a música regional. Delinha foi muito especial para o nosso estado, essa homenagem tem um significado muito grande não só para nós, como para os familiares, amigos e fãs”, declarou a diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri.



O filho da cantora Delinha, João Paulo Pompeu, ficou emocionado com a homenagem e encantou os visitantes cantando os sucessos da mãe.

"É gratificante saber que minha mãe é tão querida, esse reconhecimento é uma alegria para mim, agradeço ao Bioparque de coração", comentou.

Gaby Amarantos

Outra moradora do Bioparque Pantanal, é a suciri-verde, de nome científico Eunects murinus, que recebeu o nome por voto popular de Gaby Amarantos.

A visita no Bioparque Pantanal é totalmente gratuíta, o agendamento pode ser feio por meio do site (https://agendamentobioparquepantanal.ms.gov.br/), onde o interessado pode escolher o melhor dia e horário. Crianças de 2 anos, precisam de agendamento com uso de CPF próprio que deve ser apresentado no momento da entrada.

Horário de funcionamento



Terça a sábado

Manhã – 8h30 às 12h – Check-in (entrada) até às 11h

Tarde – 13h30 às 17h30 – Check-in (entrada) até às 16h30

Feriados – 8h30 às 14h30 (Check-in) entrada até às 13h30