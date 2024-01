Covid-19 matou 6 pessoas e infectou 624 na última semana em Mato Grosso do Sul

Boletim

O Estado é considerado endêmico para doença e quantidade de casos, em menos de um mês, preocupa as autoridades

Combater os criadouros do mosquito é uma das principais formas de prevenção. Gerson Oliveira/ Correio do Estado

Depois do ano de 2023 ser considerado o mais letal devido às mortes em decorrência da dengue, a quantidade de casos sob investigação neste começo de 2024 preocupa. A Secretaria de Estado de Saúde (SES/MS) divulgou o boletins epidemiológicos da dengue referentes à terceira semana, que apontam 1.019 prováveis e 146 confirmados da doença.

Conforme o boletim, dos 146 casos confirmados, 15 são de chikungunya com 273 prováveis. Até o momento, nenhuma morte em decorrência das doenças foi registrada ou está sendo investigada.

Em relação à semana anterior, o novo boletim aponta 80 novos casos confirmados de dengue e 13 de chikungunya.

Quanto as cidades do Estado com mais casos de dengue, em primeiro lugar está Chapadão do Sul com 46; seguida de Sete Quedas, com 23; e Dourados, com 15. Nos casos de chikungunya, Sete Quedas lidera, com 13; Chapadão do Sul e Nova Alvorada do Sul aparecem em seguida, com um caso casa.

MS terá vacina da dengue em todos os municípios

Em meio a tantos casos prováveis da doença, o governo federal anunciou que Mato Grosso do Sul será o primeiro estado brasileiro a receber o imunizante contra a dengue para todos os 79 municípios.

Inicialmente, o Ministério da Saúde informou que as doses seriam destinadas para municípios de grande porte, ou seja, mais de 100 mil habitantes, o que incluía apenas três cidades do Estado: Campo Grande, Dourados e Três Lagoas.

No entanto, ao anunciar a estratégia de vacinação nesta quinta-feira (25), a Pasta incluiu todo o Estado, dividindo em quatro regiões de Saúde, sendo Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá, com distribuição para todos os demais municípios, devido à atender os critérios, como alta transmissão de dengue registrada em 2023 e 2024, e com maior predominância do sorotipo DENV-2.

O Ministério não detalhou quantas doses serão enviadas ao Estado. Neste ano, conforme boletim epidemiológico divulgado nessa quarta-feira (24) pela Secretaria Estadual de Saúde, Mato Grosso do Sul já registrou 1.019 casos prováveis de dengue, com 146 confirmados e nenhuma morte.

Em todo o ano passado, foram 41.046 casos confirmados e 42 mortes pela doença. Além de Mato Grosso do Sul, outros 16 estados e o Distrito Federal têm municípios que preenchem os requisitos para o início da vacinação a partir de 2024.

Os critérios para a definição dos municípios que irão receber as doses foram definidos em conjunto com o Conass e o Conasms, órgãos representantes de secretarias de Saúde de estados e municípios.

Serão vacinadas as crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, faixa etária que concentra maior número de hospitalização por dengue, depois das pessoas idosas, grupo para o qual a vacina não foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O esquema vacinal será composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas. A previsão é que a imunização comece em fevereiro. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público universal.

O Ministério da Saúde incorporou a vacina contra a dengue em dezembro de 2023 e Dourados foi a primeira cidade do País a iniciar a vacinação, no início deste ano, sendo o único município até então.

Vacinas

No último sábado (20), a primeira remessa com cerca de 757 mil doses da vacina Qdenga —fabricada pelo laboratório Takeda, chegou ao Brasil.

O lote faz parte de um total de 1,32 milhão de doses fornecidas pela farmacêutica. Outra remessa, com mais de 568 mil doses, está com entrega prevista para fevereiro.

Além dessas, o Ministério da Saúde adquiriu o quantitativo total disponível pelo fabricante para 2024 - 5,2 milhões de doses - que, de acordo com a previsão informada pela empresa, serão entregues ao longo do ano, até novembro.

A remessa ainda irá passar pelo processo de liberação da Alfândega e da Anvisa, em seguida sendo enviada para o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS).

Conforme o Ministério da Saúde, foi solicitada prioridade nestas etapas e a previsão é que todo o desembaraço seja concluído ao longo desta semana.

