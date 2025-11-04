Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

CPI do Crime Organizado chama dois ministros e 11 governadores; Veja integrantes

Relator quer ouvir ainda especialistas em segurança e comunicadores

Agência Brasil

04/11/2025 - 16h15
A Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado (CPI), instalada nesta terça-feira (4) no Senado, aprovou os convites para dois ministros de Estado e 11 governadores comparecem ao colegiado, além de especialistas em segurança pública e chefes de órgãos de segurança.

A CPI elegeu como presidente e vice-presidente os senadores Fabiano Contarato (PT-ES) e Hamilton Mourão (Republicanos-RS), respectivamente. O relator será o senador Alessandro Vieira (MDB-SE).

Os requerimentos foram apresentados pelo relator, senador Alessandro Vieira, que também solicitou informações sobre o combate ao crime organizado aos ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Defesa. 

Inicialmente, a CPI aprovou requerimento para ouvir o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandoviski; o ministro da Defesa, José Múcio; além do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues; e o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Luiz Corrêa, entre outros representantes dos órgãos de segurança do governo federal.

Instalada nesta terça-feira (4), a comissão tem 120 dias para produzir um diagnóstico sobre o crime organizado no Brasil e propor medidas para combater facções e milícias.

Foi aprovado ainda requerimento que pede urgência na tramitação na Câmara dos Deputados de propostas legislativas sobre segurança pública aprovadas no Senado.

Governadores

O relator Alessandro Vieira pediu ainda para ouvir 11 governadores e seus respectivos secretários de Segurança. Vieira decidiu convidar os chefes dos estados mais e menos seguros, segundo indicadores do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Fórum Nacional de Segurança Pública.  

“Requeiro que sejam convidados a comparecer a esta comissão, a fim de, em conjunto com a sua equipe técnica das áreas de inteligência, investigação e sistema prisional, apresentar sua visão sobre o crime organizado no Brasil e a sua experiência própria”, argumenta o relator no pedido.

Dos estados considerados “menos seguros”, foram convidados os governadores e secretários de Segurança do Amapá, Bahia, Pernambuco, Ceará e Alagoas. Dos considerados mais seguros, foram convidados os representantes de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.

Os estados do Rio de Janeiro e São Paulo entram na lista não por serem mais violentos ou mais seguros, “mas porque são base original das principais facções criminosas do Brasil”, explicou Alessandro Vieira.

Especialistas

A CPI do Crime Organizado ainda aprovou um requerimento apresentado pelo relator para ouvir especialistas em segurança pública ou pessoas com “notória experiência” em atuação na área. Entre eles, está o promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo Lincoln Gakiya, “pela larga experiência na questão relacionada ao PCC”; Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública; e os professores e pesquisadores Joana da Costa Martins Monteiro e Leandro Piquet Carneiro.

O relator da CPI também pediu para ouvir profissionais que atuam na comunicação “relacionada a crimes - jornalistas investigativos, comentaristas e consultores”.

Nesse grupo, foram convidados Josmar Jozino, jornalista investigativo do portal UOL; Rafael Soares, jornalista investigativo do jornal O Globo; e Cecília Olliveira, jornalista investigativa do Instituto Fogo Cruzado.

Também foram convidados Bruno Paes Manso, pesquisador da USP e ex-jornalista; Allan de Abreu, jornalista investigativo da Revista Piauí; e Rodrigo Pimentel, articulista e consultor em segurança pública, que atuou no Bope do Estado do Rio de Janeiro como capitão.

Por último, a CPI aprovou requerimento com pedidos de informações para aos ministérios da Segurança Pública e da Defesa referente ao controle de armas, e relatórios de inteligência produzidos sobre facções criminosas ou milícias.

“Nós falamos aqui várias vezes, ao longo dos últimos 7 anos, da dificuldade que nós temos para identificar e rastrear armas de fogo e munições no Brasil”, disse Alessandro Vieira, ao justificar os pedidos de informações.

Investigação contra peixaria que vendia produtos irregulares pode ser estendida

Solicitação foi feita pela Decon para anexar laudos técnicos após o estabelecimento, localizado na Rua Rui Barbosa, ser flagrado com três toneladas de produtos impróprios para consumo

04/11/2025 17h44

Crédito: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Um aumento de prazo na investigação da peixaria, flagrada com três toneladas de peixes impróprios para consumo, foi solicitado nesta terça-feira (4) pela Polícia Civil. O estabelecimento é localizado na Rua Rui Barbosa, no bairro Santa Dorotheia, em Campo Grande.

Durante a fiscalização, ocorrida no dia 30 de novembro, realizada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra as Relações de Consumo (Decon), em conjunto com outros órgãos, foi verificado que os peixes eram vendidos com 70% de gelo.

Além disso, segundo o boletim de ocorrência, os agentes constataram que o local onde a produção era armazenada estava sujo, com mau cheiro e equipamentos enferrujados.

Os produtos eram vendidos sem informações obrigatórias nas embalagens, como:

  • data de validade;
  • composição;
  • peso;
  • e o Selo de Inspeção Municipal (SIM).

Como não havia notas fiscais que comprovassem a origem dos peixes, e diante das irregularidades encontradas no local, foram descartadas aproximadamente três toneladas de produtos considerados impróprios para consumo.

"Além de estarem sendo manipulados de forma precária e sem selo de inspeção (SIM) e, além disso, também foram constatadas outras irregularidades, já que o local onde são realizados o armazenamento e a produção estariam em condições precárias, com sujidade, mau cheiro e equipamentos enferrujados, bem como os produtos estariam sendo vendidos sem as informações necessárias, como data de validade, composição, peso, entre outras informações, assim como não havia o selo de inspeção do SIM,bem como não foram apresentadas as notas fiscais, não se comprovando, desta forma, a origem dos produtos, razão pela qual os mesmos seriam considerados impróprios ao consumo humano", consta no inquérito.

Como acompanhou o Correio do Estado, a Polícia Civil divulgou que a Peixaria Rio Sul teve as áreas de produção interditadas e as atividades suspensas.

Andamento da investigação

Cerca de trinta e cinco dias após a peixaria passar por um “pente-fino” que contou com a presença do Procon Estadual, do Inmetro e da Vigilância Sanitária, o delegado titular da Decon, Wilton Vilas Boas de Paula, solicitou a dilação de prazo da investigação.

A solicitação foi feita para anexar laudos técnicos, que podem determinar as condições em que os peixes estavam sendo comercializados, e para coletar novos depoimentos.

Reprodução Inquérito 

O pedido foi encaminhado ao Judiciário que determina se acata a extensão de prazo.

CONDENADO

Após 15 horas de julgamento, Justiça condena homem que matou esposa a tiros na fazenda

O fazendeiro foi condenado a cumprir 12 anos de reclusão por feminicídio ocorrido na zona rural de Alcinópolis

04/11/2025 17h20

Decisão do júri reconheceu que o crime foi cometido em contexto de violência doméstica e familiar

Decisão do júri reconheceu que o crime foi cometido em contexto de violência doméstica e familiar Divulgação: PMMS

Após 15 horas de intensos debates e oitivas, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Coxim, assegurou a condenação de Laurenci Antônio Farias, de 60 anos, pela prática de feminicídio contra sua esposa, Domingas de Jesus Amorim Farias, 56, ocorrido em novembro de 2023, em uma fazenda localizada no município de Alcinópolis.

O réu foi condenado a 12 anos de reclusão em regime fechado pelo homicídio qualificado, além de um ano de detenção e 30 dias-multa por posse irregular de armas e munições. A decisão do júri reconheceu que o crime foi cometido em contexto de violência doméstica e familiar, configurando feminicídio, conforme o artigo 121, §2º, inciso VI, do Código Penal.

O MPMS, representado pelo Promotor de Justiça Victor Leonardo de Miranda Taveira sustentou a tese de homicídio doloso qualificado pelo feminicídio e pela posse ilegal de arma de fogo, destacando o caráter brutal do crime e a vulnerabilidade da vítima. 

Em suas manifestações, o Promotor também refutou as tentativas da defesa de afastar a qualificadora e desclassificar o crime para homicídio culposo, sustentando a presença clara do dolo e da motivação baseada na situação de violência doméstica.

O Conselho de Sentença, formado por sete jurados, reconheceu a materialidade e a autoria do crime, acolhendo integralmente a tese do MPMS. A defesa, por sua vez, tentou desclassificar o crime para homicídio culposo, alegando ausência de dolo, e questionou a qualificadora do feminicídio — teses que foram rejeitadas.

Na sentença, que foi proferida pelo Juiz Bruno Palhano Gonçalves, ressaltou-se a culpabilidade acentuada ao réu, que agiu de forma “fria, consciente e desproporcional” contra a esposa, em um ato de violência doméstica que não deixou à vítima qualquer chance de defesa. O magistrado determinou ainda a perda das armas apreendidas e a manutenção da prisão domiciliar até decisão final do Tribunal de Justiça.

Durante o julgamento, foram ouvidas sete testemunhas, entre acusação e defesa, e o processo foi acompanhado de perto por familiares da vítima e pela comunidade local, emocionada com o desfecho.

O crime

Na casa onde ocorreu o crime, a polícia encontrou um arsenal pertencente ao suspeito. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) constatou que a vítima morreu com dois disparos de arma de fogo, sendo um no pescoço e outro perto da orelha. Domingas foi assassinada na fazenda onde morava com o marido. Após o crime, Laurenci ligou para o filho, confessou o assassinato e fugiu.

Arsenal de armas foi encontrado na casa do homem / Foto: Polícia Militar

O filho da vítima foi quem acionou a Polícia Militar, relatando o que havia acontecido. Ao chegar à fazenda, ele encontrou a mãe morta e uma espingarda calibre 22 sobre a mesa. Conforme apurado na investigação, Domingas havia pedido a separação após descobrir que o marido mantinha um relacionamento extraconjugal há três anos.

Em dezembro de 2023, a Polícia Civil realizou uma reprodução simulada para esclarecer a dinâmica do crime. Inicialmente, o réu estava em prisão domiciliar, medida que foi revogada em agosto deste ano, quando a Justiça decretou a prisão preventiva.

