Criança morre após ser atingida por banco de madeira em balneário de Bonito

Balneário do Sol é um dos mais movimentos de Bonito - Foto: Reprodução Instagram @balneariodosol

Menino, de 9 anos, morreu após ser atingido por um banco de madeira, na tarde desta segunda-feira (29), no Balneário do Sol, em Bonito, município localizado a 297 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, um banco de bandeira caiu sobre o corpo da criança enquanto ela brincava no local. Não se sabe a dinâmica do acidente.

O garoto sofreu politraumatismo na região da face e estava sem sinais vitais. Ele foi socorrido com manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) e encaminhado ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O óbito foi confirmado por volta das 15h.

O garoto e sua família seriam do estado de São Paulo e estavam passando o fim de ano em Bonito.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMS), a morte não se trata de afogamento, como geralmente acontece em atrativos turísticos da cidade.

O Balneário do Sol emitiu nota de pesar lamentando o ocorrido.

“Com profundo pesar, o Balneário do Sol lamenta o acidente ocorrido em suas dependências. Imediatamente após o ocorrido, que se deu fora da área aquática e dos brinquedos, foram prestados todos os atendimentos necessários, bem como o devido apoio à família, além da adoção dos procedimentos cabíveis. Nos solidarizamos com os familiares e amigos neste momento de dor e reafirmamos que seguimos prestando todo o apoio necessário, em conjunto com as autoridades competentes”.

A Prefeitura Municipal de Bonito também lamentou a morte do garoto.

“É com profundo pesar que lamentamos o acidente ocorrido nesta segunda-feira, 29 de dezembro, no atrativo Balneário do Sol. Desde o primeiro momento em que tomamos conhecimento do ocorrido, mantivemos contato direto com a equipe do atrativo e oferecemos todo o suporte necessário aos envolvidos. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos, aos quais expressamos nossas mais sinceras condolências e permanecemos à disposição da família para oferecer todo o apoio que for preciso”.