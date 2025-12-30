Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

TRAGÉDIA

Criança morre após ser atingida por banco de madeira em balneário de Bonito

Garoto sofreu poli traumatismo na região da face e estava sem sinais vitais

Naiara Camargo

Naiara Camargo

30/12/2025 - 08h12
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Menino, de 9 anos, morreu após ser atingido por um banco de madeira, na tarde desta segunda-feira (29), no Balneário do Sol, em Bonito, município localizado a 297 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, um banco de bandeira caiu sobre o corpo da criança enquanto ela brincava no local. Não se sabe a dinâmica do acidente.

O garoto sofreu politraumatismo na região da face e estava sem sinais vitais. Ele foi socorrido com manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) e encaminhado ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O óbito foi confirmado por volta das 15h.

O garoto e sua família seriam do estado de São Paulo e estavam passando o fim de ano em Bonito.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMS), a morte não se trata de afogamento, como geralmente acontece em atrativos turísticos da cidade.

O Balneário do Sol emitiu nota de pesar lamentando o ocorrido.

“Com profundo pesar, o Balneário do Sol lamenta o acidente ocorrido em suas dependências. Imediatamente após o ocorrido, que se deu fora da área aquática e dos brinquedos, foram prestados todos os atendimentos necessários, bem como o devido apoio à família, além da adoção dos procedimentos cabíveis. Nos solidarizamos com os familiares e amigos neste momento de dor e reafirmamos que seguimos prestando todo o apoio necessário, em conjunto com as autoridades competentes”.

A Prefeitura Municipal de Bonito também lamentou a morte do garoto.

“É com profundo pesar que lamentamos o acidente ocorrido nesta segunda-feira, 29 de dezembro, no atrativo Balneário do Sol. Desde o primeiro momento em que tomamos conhecimento do ocorrido, mantivemos contato direto com a equipe do atrativo e oferecemos todo o suporte necessário aos envolvidos. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos, aos quais expressamos nossas mais sinceras condolências e permanecemos à disposição da família para oferecer todo o apoio que for preciso”.

MATO GROSSO DO SUL

Governo amplia prazos para regularização de débitos de ICMS

Novo decreto o pagamento e parcelamento de débitos com benefícios de redução de multas e juros

30/12/2025 08h45

Compartilhar
A prorrogação também alcança os prazos internos de análise e homologação

A prorrogação também alcança os prazos internos de análise e homologação Divulgação

Continue Lendo...

O Governo de Mato Grosso do Sul prorrogou os prazos do Refis 2025 e das condições excepcionais para regularização de débitos de ICMS. O novo cronograma foi oficializado por meio do Decreto nº 16.721/2025, publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (30), e amplia o período para adesão, parcelamento e quitação de créditos tributários até 30 de janeiro de 2026.

A medida beneficia contribuintes com débitos constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, incluindo autos de infração, notificações prévias, débitos do Simples Nacional e saldos de parcelamentos anteriores.

Com a prorrogação, os interessados têm até 15 de janeiro de 2026 para protocolar o requerimento de adesão ao programa no portal e-Fazenda e até 30 de janeiro para efetuar o pagamento à vista ou da primeira parcela.

As condições especiais do Refis seguem inalteradas:

  • À vista: redução de 80% das multas e 40% dos juros;
  • De 2 a 20 parcelas: redução de 75% das multas e 35% dos juros;
  • De 21 a 60 parcelas: redução de 70% das multas e 30% dos juros, com entrada mínima de 5% do débito.

Outro ponto prorrogado é a entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD) e de documentos fiscais em atraso. Empresas que não regularizaram períodos vencidos até 31 de outubro de 2025 poderão entregar a documentação até 15 de janeiro de 2026, com possibilidade de anistia total das multas.

A prorrogação também alcança os prazos internos de análise e homologação previstos no Decreto nº 16.691/2025, garantindo mais segurança aos contribuintes que estão em processo de regularização.

Principais datas

  • 15 de janeiro de 2026: prazo final para protocolar pedido de adesão ao Refis e entrega de EFDs atrasadas;
  • 30 de janeiro de 2026: pagamento à vista ou da primeira parcela dos débitos.

A Sefaz-MS orienta que os contribuintes utilizem o portal e-Fazenda para consultar débitos e simular parcelamentos.

Assine o Correio do Estado

pesquisa anp

Com menor preço médio, só em MS compensa abastecer com etanol

Pesquisa da ANP mostra que o valor médio é de R$ 4,00 e o valor do combustível renovável equivale a 67% do valor da gasolina

30/12/2025 08h12

Compartilhar
Pesquisa da ANP aponta que o preço do etanol subiu em 19 estados e no Distrito Federal entre os dis 21 e 27 de dezembro

Pesquisa da ANP aponta que o preço do etanol subiu em 19 estados e no Distrito Federal entre os dis 21 e 27 de dezembro

Continue Lendo...

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 19 Estados e no Distrito Federal (DF), caíram em outros 3 e ficaram estáveis em 3 na semana de 21 a 27 de dezembro. No Acre não houve medição na semana anterior e não foi possível uma base de comparação. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas. Somente em Mato Grosso do Sul compensa abastecer com etanol

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 1,36% na comparação com a semana anterior, a R$ 4,48 o litro. Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço subiu 1,42% na comparação semanal, a R$ 4,28 o litro.

A maior alta porcentual na semana, de 4,15%, foi registrada na Bahia, a R$ 4,77 o litro. A maior queda, de 0,85%, ocorreu no Maranhão, para R$ 4,66 o litro.

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,59 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,49, foi observado em Pernambuco. Já o menor preço médio estadual, de R$ 4,00, foi registrado em Mato Grosso do Sul, enquanto o maior preço médio foi verificado no Acre, de R$ 5,99 o litro.

Competitividade

O etanol mostrou-se mais competitivo em relação à gasolina em apenas um Estado na semana de 21 a 27 de dezembro. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol tinha paridade de 72,03% ante a gasolina no período, portanto desfavorável em comparação com o derivado do petróleo, conforme levantamento da ANP compilado pelo AE-Taxas.

Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado.

O etanol é mais competitivo em relação à gasolina apenas em Mato Grosso do Sul, onde o litro vale R$ 4 e a paridade é de 67,23%.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6914, segunda-feira (29/12)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6914, segunda-feira (29/12)

2

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2868, segunda-feira (29/12)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2868, segunda-feira (29/12)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3574, segunda-feira (29/12)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3574, segunda-feira (29/12)

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6913, sábado (27/12): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Quina de ontem, concurso 6913, sábado (27/12): veja o rateio

5

Agesul engatilha outro pacote bilionário de pavimentações
EXPECTATIVA

/ 22 horas

Agesul engatilha outro pacote bilionário de pavimentações

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 19/12/2025

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 18/12/2025

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Exclusivo para Assinantes

/ 2 semanas

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)