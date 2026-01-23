Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Dourados

Criminosas furtam R$ 35 mil em mercadorias de rede de atacado e varejista

As investigadas foram enquadradas nos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança e pelo concurso de pessoas, e também no delito de corrupção de menores

João Pedro Flores

23/01/2026 - 17h53
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Segunda Delegacia de Dourados, concluiu as investigações relativas a um furto de elevado valor ocorrido no mercado Atacadão, no município de Dourados, com prejuízo estimado em aproximadamente R$ 35 mil em mercadorias.

As mulheres, que aparecem nas imagens de câmera de segurança do mercado, atuaram de forma coordenada e previamente planejada. Elas entraram no estabelecimento e se concentraram em roubar os itens de mais caros de cada setor da loja. Além disso, contaram com a ajuda de uma funcionária do próprio Atacadão para realizar o crime.

As mercadorias eram ocultadas de maneira dissimulada e, após a saída do estabelecimento, transportadas com o auxílio de um veículo utilizado para dar suporte à empreitada criminosa.

Além de toda a prática criminosa, as investigações revelaram, ainda, que o grupo contou com a participação de uma adolescente de 13 anos.

As investigadas foram enquadradas nos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança e pelo concurso de pessoas, e também no delito de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. O veículo utilizado no crime foi apreendido pela Polícia Civil.

Diante das provas juntadas, a Polícia decretou a prisão preventiva das autoras, mas foi indeferida pelo Poder Judiciário, sem prejuízo do regular prosseguimento da persecução penal.

Assine o Correio do Estado

Nova conexão

Azul lança voo direto entre Campo Grande e Belo Horizonte a partir de abril

Passagens podem ser compradas já a partir desta sexta-feira (23) nos guichês virtuais da companhia aérea

23/01/2026 16h15

Compartilhar

Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A partir de 1° de abril, a Azul Linhas Aéreas terá voo direto entre Campo Grande e Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, cerca de 1,2 mil km distante. 

O anúncio foi feito pela companhia nesta sexta-feira (23), e amplia, via Aeroporto de Confins, a malha aérea sul-mato-grossense, que já possui voos diretos para São Paulo (Capital, Guarulhos e Campinas)  além de Brasília, no Distrito Federal. 

Segundo a companhia aérea, os voos serão operados diariamente, em ambos os sentidos, com aeronaves Embraer 195-E2, com capacidade para até 136 passageiros, e Airbus A320, que comportam até 174 passageiros.

O horário previsto pela Azul de partida do voo em Confins será 8h15, com chegada à capital sul-mato-grossense às 9h25, horal local.

No sentido inverso, o voo parte de Campo Grande às 10h05, com pouso em solo mineiro previsto para 13h15, horário de Brasília. Em média, cada voo terá duração de 2h10.  

"Estamos muito felizes com esse voo conectando a capital mineira ao nosso Estado. Foi um trabalho de anos da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, por meio do Programa Decola MS, em parceria com a Azul, para recuperar essa operação que existia durante a pandemia e havia sido suspensa", destacou o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling.

Conforme o Governo do Estado, a criação da rota é parte da expansão do Aeroporto Internacional de Campo Grande, que opera sob concessão para a empresa Aena. 

"O lançamento do voo direto entre Confins e Campo Grande reforça o compromisso da Azul com a ampliação da conectividade aérea no país e contribui para o desenvolvimento regional por meio da aviação. A nova operação facilita o acesso de Mato Grosso do Sul a um de nossos principais hubs, o aeroporto de Confins, ampliando as possibilidades de conexão para diversos destinos no Brasil e no exterior", afirma a gerente sênior de Planejamento de Malha da Azul, Beatriz Barbi.

Crescimento

Desde 2023, o Plano Aeroviário Estadual orienta as ações do Governo do Estado, com investimento estimado de R$ 250 milhões até 2026 em obras de construção, restauração e ampliação de aeroportos e aeródromos estratégicos. Mais de R$ 100 milhões já foram aplicados em obras concluídas, fortalecendo a conectividade entre municípios e ampliando o acesso aos mercados nacionais e internacionais.

Entre os principais projetos em execução está a ampliação da pista do Aeroporto Internacional de Campo Grande, com acréscimo de 500 metros, além da implantação de novos sistemas de segurança e navegação aérea, como PAPI (sistema de luzes que orientam o pouso dos aviões), além de estação meteorológica. 

Já no Pantanal, será implantada uma pista no Porto São Pedro, inicialmente voltada ao combate a incêndios florestais, com potencial de uso futuro para turismo e logística regional. No interior, o plano contempla a construção de nova pista asfaltada em Nova Alvorada do Sul, a pavimentação de uma pista de 1,5mil metros em Aquidauana, a implantação do Aeroporto de Inocência, a restauração de aeródromos em Paranaíba, Camapuã e Cassilândia, além da ampliação do aeródromo de Naviraí.

Outro investimento estratégico é o Aeroporto Regional de Dourados – Francisco de Matos Pereira, que receberá um novo terminal de passageiros e cargas, com investimento estimado em R$ 39 milhões, já aprovado pela Secretaria de Aviação Civil e com licitação prevista para o primeiro semestre de 2025.

O planejamento prevê ainda novas licitações para os aeródromos de Água Clara e Maracaju, estudos para implantação em Mundo Novo e Amambai, além da ampliação do aeródromo de Nova Andradina e do aeroporto de Três Lagoas.

Assine o Correio do Estado 

ALAGAMENTOS

Descarte irregular de lixo em Campo Grande gera R$ 765 mil em multas

O secretário de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, explica que a participação popular é peça fundamental no combate contra os alagamentos

23/01/2026 16h10

Compartilhar

Divulgação: Prefeitura de Campo Grande

Continue Lendo...

Diante do desafio de manter a Capital de Mato Grosso do Sul limpa, principalmente para evitar alagamentos durante as enxurradas, as equipes da Patrulha Ambiental da Guarda Civil Metropolitana (GCM) aplicaram R$ 765 mil em multas referentes ao descarte irregular de lixo, em 2025. O número equivale a 119 infrações registradas.

No ano passado, as equipes da Prefeitura de Campo Grande retiraram os resíduos em mais de 400 pontos de descarte irregular espalhados pela Capital. Porém, a reincidência afetou diretamente a eficiência dos serviços. Pouco tempo depois da limpeza, o lixo voltava a aparecer.

Marcelo Miglioli, titular da Sisep / Divulgação: Prefeitura de Campo Grande

O secretário de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, explica que a participação popular é peça fundamental nesse combate.

“Infelizmente, é muito comum vermos na enxurrada restos de móveis, galhos e plásticos que foram jogados na rua. Esse material desce com a água e trava o sistema. O que pedimos é consciência: a Prefeitura limpa, mas o cidadão não pode sujar. Se cada um fizer sua parte, a água flui e a cidade não sofre com as chuvas”, destaca o secretário.

Alagamentos

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), em 2025 foram realizadas manutenções e limpezas em mais de 25 mil bocas de lobo nas sete regiões da cidade. Mesmo assim, alagamentos pontuais foram registrados, pois o lixo descartado de forma inadequada bloqueou a drenagem.

Restos de obra, galhos, móveis velhos, eletrodomésticos, pneus, garrafas PET, latas e plásticos estão entre os materiais mais encontrados.

As principais consequências danosas são: entupimento dos bueiros, dificuldade no escoamento da água e aumento do risco de alagamentos em períodos de chuva intensa, além de favorecer a proliferação de doenças e animais peçonhentos, como escorpiões.

Lago do amor precisa de limpeza constantemente, diz Prefeitura / Divulgação: Prefeitura de Campo Grande

No lago do amor, o monitoramento também precisa ser constante, o lixo acumulado nos vertedouros pode causar transbordamentos. A Prefeitura diz que realiza limpeza semanal das comportas e afirma que populares passam pelo local e dão relatos, diariamente, sobre resíduos boiando ou presos à vegetação.

Onde levar entulho e móveis velhos?

Campo Grande possui cinco ecopontos gratuitos. Cada cidadão pode descartar até 1 metro cúbico por dia de resíduos (móveis, galhadas, restos de obra e recicláveis). Confira os locais:

  • Ecoponto Panamá: Rua Sagarana, esq. com Av. José Barbosa Hugo Rodrigues.
  • Ecoponto Noroeste: Rua Piraputanga, esq. com Rua Guarulhos.
  • Ecoponto Nova Lima: Rua Pacajús, nº 194.
  • Ecoponto União: Av. Roseira, esq. com Rua Carmem Bazzano Pedra.
  • Ecoponto Moreninhas: Rua Copaíba, entre as ruas Antônio Davi Macedo e Amado Nogueira Moraes.

Como pedir limpeza ou denunciar descarte irregular?

Os populares que quiserem denunciar um flagrante de descarte irregular de resíduos podem ligar na Guarda Civil Metropolitana, no número 153.

Para solicitação de serviços e reclamações, devem ligar no 156, referente a Central de Atendimento ao Cidadão.

As multas por descarte ilegal é crime ambiental e podem ultrapassar o montante de R$ 13 mil, dobrando em caso de reincidência.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 60 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Evento reúne 60 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Ciúme, rastreamento e assassinato: como foi a tragédia na Luigi Salgados
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Ciúme, rastreamento e assassinato: como foi a tragédia na Luigi Salgados

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6934, quinta-feira (22/01)
LOTERIAS

/ 23 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6934, quinta-feira (22/01)

4

Gaeco vê fraudes em licitação e mira prisão de seis envolvidos
INTERIOR | MS

/ 2 dias

Gaeco vê fraudes em licitação e mira prisão de seis envolvidos

5

Dono da Luigi Salgados é sepultado em Campo Grande após tragédia
ÚLTIMO ADEUS

/ 1 dia

Dono da Luigi Salgados é sepultado em Campo Grande após tragédia

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 19 horas

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 15/01/2026

Produtividade fracionada