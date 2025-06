Criminoso morre em confronto com a PM em Campo Grande - Foto: Divulgação/Garras

Na noite de ontem (18), a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros – GARRAS se envolveu em um confronto com um meliante durante uma operação no Bairro Moreninha III, em Campo Grande.

A polícia já vinha atendendo uma série de ocorrências no bairro a fim de identificar uma dupla criminosa que estaria prestes a realizar um roubo na Rua Salim Derzi, conhecida como "Cabriteira do Moreninha III”.

Durante a operação, a dupla foi vista na rua, utilizando uma motocicleta roubada, que usavam para os roubos.

Ao serem abordados, um dos suspeitos conseguiu se esconder na mata. O outro, identificado como Elyson Breno Souza Velasques, de 22 anos, apontou uma arma para os policiais, iniciando um confronto. Segundo a PM, os disparos efetuados em direção ao suspeito foram “para reestabelecimento da segurança”.

Elyson foi encaminhado ao atendimento médico com vida, no entanto, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito possuía extensa ficha criminal, como dois homicídios, um deles sendo qualificado, além de diversos roubos com uso de arma de fogo, resistência à abordagens, além de estar foragido do sistema penitenciário.

Dados

Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), de janeiro até agora foram registradas 34 mortes em confrontos policiais em Mato Grosso do Sul.

Conforme apurado pelo Correio do Estado, as mortes por confronto policial no Estado tiveram uma queda de 34,3% de 2023 para 2024.

Em 2024, foram 81 mortes, enquanto no ano anterior a este, o número de vítimas foi de 181, sendo o ano recorde de índice no Estado desde 2015.

Apesar da queda do índice, 2024 foi o segundo ano com o maior número de mortes causadas por agentes do estado da série histórica, iniciada em 2015.

O ano anterior havia representado um aumento de 156,8% com relação a 2022, ano em que 51 foram mortos, se firmando como o com maior letalidade policial da história de Mato Grosso do Sul.