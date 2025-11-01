Curso gratuito de artesanato natalinos é opção de renda extra em Campo Grande

TEMPO

Previsões parecidas foram feitas para as semanas anteriores, mas elas não se confirmaram. No dia em que choveu, 26 de outubro, não havia previsão

Previsões o instituto de meteorologia Climatempo apontam 106 milímetros de chuva na para a primeira quinzena de novembro. Prognósticos parecidos foram feitos nas últimas semanas, mas, na prática, a chuva não chega. A única chuva significativa da atual temporada que chego à Capital, no dia 26 de outubro, não estava prevista em nenhum instituto.

Para novembro, a previsão para a primeira semana do mês que se inicia hoje é de 72,4 milímetros em Campo Grande, até o próximo sábado (8). Conforme o Climatempo, a chuva está prevista para quase todos os dias na primeira quinzena do mês.

Estão previstos 105,9 milímetros até o dia 15 de novembro, com tempo nublado na maioria dos dias. A previsão, segundo o Climatempo, é de que apenas no dia 9, domingo, e 12, quarta-feira, não chova.

Institutos prometem, mas chuva não tem dado as caras com a frequência planejada. No mês passado, em outubro, a previsão era de média histórica, com 150 milímetros de chuva no mês todo. Mas foram registrados apenas 87 milímetros, segundo o meteorologista Vinícius Sperling, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec/MS)

Em setembro, conhecido por ser o primeiro mês da estação das chuvas, a situação foi ainda pior comparada com outubro. Somente 23 milímetros foram registrados, sendo que o esperado era de 77.

Com dois meses apenas para o fim de 2025, a média do ano até agora está um pouco acima da metade da média histórica anual que é 1.455 milímetros. Nos dez primeiros meses do ano foram apenas 786 milímetros.

Agora, se comparado ao ano passado, ano que o meteorologista Vinicius classificou como “ano desastroso”, a quantidade registrada esse ano está um pouco melhor. Em 2024, em doze meses foram apenas 780 milímetros em Campo Grande.

O único jeito de Campo Grande não fechar mais um ano com volume abaixo da média, é se ocorrerem chuvas excepcionalmente fortes até o fim do ano. Nos últimos cinco anos, apenas em 2023 a média foi superada.

ALERTAS

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Campo Grande está previsto para hoje (01) tempestade com alerta amarelo e laranja – perigo potencial e perigo, respectivamente.

Para essa manhã, a previsão é que o céu estaria com muitas nuvens, e a chuva viria com pancadas isoladas, porém até o momento não há registro de chuva em nenhum local da capital.

Para a tarde deste sábado a previsão é que a chuva chegue mais intensa, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas. O mesmo se mantém para a noite.

TEMPERATURAS

Para a primeira quinzena, as temperaturas variam na maioria dos dias entre 22º na mínima e não ultrapassam de 31º. O dia com a menor mínima de 18º é o domingo, em que não há previsão de chuva. Já o dia mais quente dentre os 15 dias, será hoje, com máxima de 33º.

(Colaborou Neri Kaspary)