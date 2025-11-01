Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Oportunidade

Curso gratuito de artesanato natalinos é opção de renda extra em Campo Grande

Podem participar pessoas a partir de 16 anos. É uma oportunidade de aprender técnicas de artesanato e ajudar no orçamento de casa

Laura Brasil

01/11/2025 - 15h30
Faltando 54 dias para o Natal, quem deseja ganhar um dinheiro extra no fim do ano pode se inscrever no curso totalmente gratuito de Arranjos Natalinos oferecido pelo Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), em Campo Grande.

O aulão é voltado para pessoas a partir de 16 anos em situação de vulnerabilidade social. A oficina pretende capacitar e qualificar os interessados, ensinando técnicas de artesanato com temática natalina.

Com vagas limitadas, 20 para cada turma, a coordenadora-geral do FAC, Adir Diniz, destaca que o curso é uma oportunidade de oferecer novas perspectivas aos participantes.

“Nosso foco é proporcionar conhecimento e ferramentas para que essas pessoas possam transformar o talento em uma fonte de renda, especialmente neste período do ano, em que o artesanato natalino tem grande procura”, afirma Adir.

No total, serão quatro turmas, com 20 vagas distribuídas nos períodos matutino e vespertino, conforme o cronograma:

  • Turma 1 (matutino): 3 a 7 de novembro, das 8h às 12h
  • Turma 2 (vespertino): 3 a 7 de novembro, das 13h às 17h
  • Turma 3 (matutino): 10 a 14 de novembro, das 8h às 12h
  • Turma 4 (vespertino): 10 a 14 de novembro, das 13h às 17h

As aulas acontecem na sede do FAC, localizada na Avenida Fábio Zahran, nº 6.000 – Vila Carvalho.

Para participar, os interessados devem entrar em contato pelo telefone 2020-1361.

Além do aprendizado prático, o curso busca incentivar o empreendedorismo e valorizar o trabalho manual como instrumento de transformação social.
 

TEMPO

Desacreditado, instituto prevê chuva pra valer em Campo Grande

Previsões parecidas foram feitas para as semanas anteriores, mas elas não se confirmaram. No dia em que choveu, 26 de outubro, não havia previsão

01/11/2025 11h30

Campo Grande prevê mais 100mm de chuva em novembro, mas previsão dos institutos não têm sido certeiras

Campo Grande prevê mais 100mm de chuva em novembro, mas previsão dos institutos não têm sido certeiras Paulo Ribas

Previsões o instituto de meteorologia Climatempo apontam 106 milímetros de chuva na para a primeira quinzena de novembro. Prognósticos parecidos foram feitos nas últimas semanas, mas, na prática, a chuva não chega. A única chuva significativa da atual temporada que chego à Capital, no dia 26 de outubro, não estava prevista em nenhum instituto. 

Para novembro, a previsão para a primeira semana do mês que se inicia hoje é de 72,4 milímetros em Campo Grande, até o próximo sábado (8). Conforme o Climatempo, a chuva está prevista para quase todos os dias na primeira quinzena do mês.

Estão previstos 105,9 milímetros até o dia 15 de novembro, com tempo nublado na maioria dos dias. A previsão, segundo o Climatempo, é de que apenas no dia 9, domingo, e 12, quarta-feira, não chova.

Institutos prometem, mas chuva não tem dado as caras com a frequência planejada. No mês passado, em outubro, a previsão era de média histórica, com 150 milímetros de chuva no mês todo. Mas foram registrados apenas 87 milímetros, segundo o meteorologista Vinícius Sperling, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec/MS)

Em setembro, conhecido por ser o primeiro mês da estação das chuvas, a situação foi ainda pior comparada com outubro. Somente 23 milímetros foram registrados, sendo que o esperado era de 77.

Com dois meses apenas para o fim de 2025, a média do ano até agora está um pouco acima da metade da média histórica anual que é 1.455 milímetros. Nos dez primeiros meses do ano foram apenas 786 milímetros.

 Agora, se comparado ao ano passado, ano que o meteorologista Vinicius classificou como “ano desastroso”, a quantidade registrada esse ano está um pouco melhor. Em 2024, em doze meses foram apenas 780 milímetros em Campo Grande.  

O único jeito de Campo Grande não fechar mais um ano com volume abaixo da média, é se ocorrerem chuvas excepcionalmente fortes até o fim do ano. Nos últimos cinco anos, apenas em 2023 a média foi superada.

ALERTAS

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Campo Grande está previsto para hoje (01) tempestade com alerta amarelo e laranja – perigo potencial e perigo, respectivamente.

Para essa manhã, a previsão é que o céu estaria com muitas nuvens, e a chuva viria com pancadas isoladas, porém até o momento não há registro de chuva em nenhum local da capital.

Para a tarde deste sábado a previsão é que a chuva chegue mais intensa, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas. O mesmo se mantém para a noite.

TEMPERATURAS

Para a primeira quinzena, as temperaturas variam na maioria dos dias entre 22º na mínima e não ultrapassam de 31º. O dia com a menor mínima de 18º é o domingo, em que não há previsão de chuva. Já o dia mais quente dentre os 15 dias, será hoje, com máxima de 33º.

(Colaborou Neri Kaspary)

promessa

Após incêndio, União dá 1º passo para comprar novas áreas indígenas em MS

Diário oficial da União de segunda-feira (3/11) deve oficializar a criação de um Grupo Técnico de Trabalho para fazer estudos e elaborar propostas para aquisição de terras

01/11/2025 11h20

Cerca de 30 indígenas invadiram e incendiaram maquinários e a sede da fazenda Ipuitã, em Caarapó, no sábado passado

Cerca de 30 indígenas invadiram e incendiaram maquinários e a sede da fazenda Ipuitã, em Caarapó, no sábado passado

Pouco mais de uma semana depois do episódio em que indígenas incendiaram máquinas, pastagens e a casa sede da Fazenda Ipuitã, em Caarapó, no sul de Mato Grosso do Sul, o governo federal dará, nesta segunda-feira (03/11), o primeiro passo oficial que pode resultar na compra de terras na região em conflito, segundo Eloy Terena, secretário executivo do ministério dos Povos Indígenas.. 

O incêndio na propriedade ocorreu no dia 25 de outubro e a previsão é de que nesta segunda-feira seja publicado no diário oficial da União a criação do "Grupo de Trabalho Técnico (GTT) com a finalidade de elaborar diagnóstico com subsídios técnicos para a mediação de conflitos fundiários envolvendo povos indígenas no sul do estado de Mato Grosso do Sul, incluindo a realização de levantamentos e estudos sobre áreas públicas e privadas". 

De acordo com o secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Eloy Terena, que é de Mato Grosso do Sul, uma das atribuições deste Grupo de Trabalho Técnico é elaborar propostas para que nos municípios de Dourados, Douradina e Caarapó sejam compradas terras em um modelo semelhante ao que ocorreu no município de Antônio João. 

Naquele município, um conflito que se arrastava havia quase meio século chegou ao fim no ano passado depois que o poder público estadual e federal destinou em torno de R$ 145 milhões aos proprietários de 9,3 mil hectares. Além da indenização de terra nua, os fazendeiros também receberam por benfeitorias que haviam sido instaladas nos imóveis. 

Somente em Caarapó os indígenas reivindicam 11,4 mil hectares. Por conta do tamanho da área e do elevado valor das terras nesta região, desta vez o custo da indenizações tende a ser bem superior ao demandado em Antônio João. 

A disputa pela chamada Terra Indígena Guyraroká, da qual a fazenda incendiada faz parte,  se arrasta há pelo menos duas décadas. Em 2011 a demarcação foi anulada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Mesmo assim as famílias indígenas insistem em tomar posse das terras e em meio a estas disputas invadiram e incendiaram máquinas e construções. Horas depois do ataque os indígenas se retiraram, mas seguem acampadas nas imediações. Homens da Força Nacional de Segurança estão na região para tentar impedir confrontos entre fazendeiros e indígenas. 

SEM FAZENDEIROS

Conforme a portaria que deve ser publicada na segunda-feira, o GTT terá 180 dias para fazer estudos e elaborar uma proposta. O documento terá a assinatura de três ministros: Sonia Guajajara (Povos Indígenas), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Esther Dweck (Gestão). 

Segundo Eloy Terena, o ministério do Desenvolvimento Agrário faz parte da força-tarefa porque é a ele que está ligado o Incra, órgão que tem acesso ao cadastro imobiliário de todas as fazendas. O ministério da Gestão, por sua vez, faz parte porque é ele o responsável por futuras indenizações que terão de ser feitas. 

Oficialmente o GTT terá a participação de uma série de integrantes de órgãos públicos e também da Aty Guasu, Grande Assembleia do Povo Guarani Kaiowá. Não existe, porém, previsão para participação de nenhum representante dos proprietários rurais. 

O artigo quarto desta portaria prevê, contudo, que "a Coordenação do Grupo de Trabalho poderá convidar representantes de outros órgãos e entidades, públicas e privadas, bem como especialistas, para participar de suas reuniões ou para realizar estudos  complementares". 

A criação dessa força-tarefa foi prometida no mês passado por Eloy Terena, que na época estava como ministro interino dos Povos Indígenas, ao governador Eduardo Riedel. 

A promessa de uma possível aquisição de terras em Caarapó, Dourados e Douradina já foi feita outras vezes, mas esta é a primeira vez que é formalizada a criação de um Grupo de Trabalho para dar andamento à promessa. 

