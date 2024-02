Custos de processos na Saúde aumentaram 130% em 5 anos

tempo

A previsão do tempo mostra que o Carnaval deverá ser predominantemente quente e chuvoso em MS

Em meio às chuvas que ocorrem ao longo de toda a semana, o tempo no fim de semana deverá ser o mesmo, com feriado de Carnaval regado à água. Nesta quinta-feira (8), em praticamente todo o Estado teve chuva significativa.

O município com o maior volume de chuva nas últimas 24h foi Porto Murtinho, com 97,4 milímetros (mm). O município foi cenário até de alagamentos pontuais, conforme noticiado por jornais locais.

Em sequência, choveu muito também em São Gabriel do Oeste (49,4 mm); Rio Verde de Mato Grosso e Itaporã (47,4 mm); Rio Brilhante (39,2 mm); Bandeirantes (36,2 mm). Veja o balanço completo:

Tempo no fim de semana

A previsão do Cemtec indica tempo com sol e variação de nebulosidade durante o fim de semana. Porém, devido a combinação de calor e umidade, são esperadas pancadas de chuva típicas de verão.

Entre hoje (9) e domingo (11), pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Segundo o Cemtec, essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao aquecimento diurno e a disponibilidade de umidade.

A maior probabilidade de chuvas é para as regiões centro-sul, sudoeste e pantaneira. Enquanto as regiões sudeste, leste e bolsão devem enfrentar as temperaturas mais altas com valores que podem atingir os 35-37°C e baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20-40%, principalmente no domingo (11).

Quanto à região sul, são previstas temperaturas mínimas entre 21-23°C e máximas de até 35°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 22-23°C e máximas de até 33°C.

Tempo entre segunda e quarta-feira

Para o decorrer dos demais dias do feriadão de Carnaval, no início da semana, entre segunda (12) e quarta-feira (14), as chuvas devem permanecer.

São previstas temperaturas mínimas entre 21-24°C e máximas de até 34°C nas regiões sul, bolsão, norte e leste.

Para as regiões pantaneira e sudoeste, mínimas entre 23-25°C e máximas de até 33°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 22-23°C e máximas de até 30°C.