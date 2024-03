Da adrenalina ao palco, eventos diversificados celebram todos os estilos em Campo Grande

Para quem ainda não aproveitou, os eventos em alusão a semana da mulher, ainda dá tempo de curtir atraçõess dos estilos mais variados e para todos os gostos, indo desde o radical com o encontro das Pantaneiras Skate Girls, até atração musical com o retorno do MS ao Vivo de 2024 em Campo Grande.

Sexta-feira (8)

O encontro fica por conta do Teatral Grupo de Risco, que está assoprando velinhas de 35 anos de criação. A programação preparada para o Dia Internacional da Mulher, contará com diversas apresentações de música ao vivo, apresentações teatrais e rodas de conversa.

Horário: 19h30

Rua: Trindade, 401 - Jardim Paulista

Contato: (67)9241-6227

Barrados no shopping

Ainda, para quem preferir passear com as amigas e realizar compras com promoções especiais, o Shopping Norte Sul Plaza, está com descontos em várias lojas e brindes para o dia delas. Para a sexta-feira (8), as clientes serão recebidas no espaço Lounge Dia da Mulher.

Estrategicamente montado na praça de alimentação, o local promete estar ambientado para a data. Além disso, quem visitar irá poder visualizar um painel com foto das mulheres que trabalham para que o Norte Sul Plaza ofereça o melhor a população.

Domingo (10)

As Pantaneiras Skate Girls se reúnem no Parque das Nações Indígenas para o evento que faz alusão ao Dia Internacional da Mulher. As skatistas pede para que cada participante leve um lanche que será compartilhado durante o encontro.

O coletivo nasceu em 2019, na Cidade Morena, com objetivo de fortalecer a cena e incentivar que mais garotas pratiquem o esporte.

Dia: 10 de março

Horário: 8h

Local: Pista de skate do Parque das Nações Indígenas - R. Antônio Maria Coelho, 6200 - Jardim Veraneio

Entrada: gratuita

MS ao Vivo de 2024

Ainda, no Parque das Nações Indígenas, a cantora e Ministra da Cultura Margareth Menezes, anima a noite do campo-grandense com uma apresentação totalmente gratuita.

Para o diretor-presidente da FCMS, Eduardo Mendes, “a abertura do MS ao Vivo 2024 tem um brilho a mais". "No palco será comemorado o Dia Internacional da Mulher, com dois shows feitos por mulheres da nossa música regional e nacional, além de participações especiais. É dessa forma que queremos levar o projeto esse ano, com muita música, cultura e participação massiva do público”.

O evento promete com intervenções artísticas, espaço gastronômico e até de economia criativa. O evento terá acessibilidade com área PcD e intérprete de libras.

"A gente ter atrações nacionais e regionais de graça todo mês, é um momento de lazer pra toda família. Sentamos na grama e assistimos ao show com tranquilidade e segurança. A semana fica até melhor depois de um domingo assim. Que bom que vai continuar!”, comemora Camila Santos, participante de quatro edições.

Data: domingo, 10 de março / Horário: 17 horas

Local: Parque das Nações Indígenas

