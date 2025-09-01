Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

descontrole

Da cadeia, "chefão do tráfico" conseguiu empréstimo bancário milionário

Banco liberou R$ 1 milhão para os irmãos Martins. Um estava preso e o outro, foragido da Justiça. Terreno dado como garantia estava sequestrado pela Justiça

Neri Kaspary

Neri Kaspary

01/09/2025 - 13h10
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Apontados como donos de um patrimônio estimado em R$ 100 milhões supostamente procedente do tráfico de cocaína, os irmãos Marcel Martins Silva e Valter Ulisses Martins Silva conseguiram um empréstimo bancário de R$ 1 milhão mesmo após terem sido alvos de uma megaoperação da Polícia Federal. Na data da concessão do empréstimo, o primeiro estava na cadeia e o outro, foragido da Justiça. 

Marcel Martins foi preso em 15 de maio do ano passado e colocado em liberdade em julho deste ano. Seu irmão conseguiu escapar do cerco policial naquela data. 

Mesmo assim, em 16 de dezembro do ano passado uma agência do Sicoob de Dourados liberou um empréstimo de R$ 1 milhão para uma empresa registrada em nome de Valter, a Paris Construtora & Transportadora, e para seu se irmão Marcel e a esposa dele.

Apesar da repercussão que a operação da PF havia provocado envolvendo os imãos, o banco aceitou omo garantia um terreno no luxuoso condomínio “Hectares Park & Resort”, em Dourados. 

As informações sobre esta negociação vieram a público por meio do diário oficial do Governo do Estado desta segunda-feira (01). Um edital divulgado nas páginas 147 e 148 informa que um terreno de 944 metros quadrados, avaliado em R$ 1,2 milhão, no luxuoso condomínio está sendo leiloado a partir desta terça-feira (2) para quitação de uma dívida de R$ 1 milhão com a cooperativa de crédito Sicoob. 

De acordo com o edital, o terreno, registrado em nome da Paris Construtora e Transportadora, está indo a leilão para o pagamento desta dívida de R$ 1 milhão, contraída em  16 de dezembro do ano passado, quando o imóvel foi colocado como garantia.

Os lances, com valor mínimo de R$ 1,2 milhão podem ser dados entre os dia 2 e 9 de setembro. Se não houver oferta, o certame segue até o dia 16, com redução de 100 mil reais. 

O empréstimo foi concedido à empresa Paris Construtora & Transportadora, que está registrada em nome de Valter Ulisses Martins. Marcel Martins Silva e a sua a sua mulher, Evelyn Zobiole Marinelli Martins, também aparecem como beneficiários. 

 A mulher de Marcel também chegou a ser alvo das operações da Polícia Federal, em 15 de maio do ano passado, mas não ficou detida. 

A divulgação do leilão apareceu no diário oficial porque tanto o proprietário da empresa (Valter Martins) quanto o casal foram procurados em três datas e endereços diferentes, mas ninguém foi localizado ao longo da segunda quinzena de agosto.

O terreno no condomínio de alto padrão e uma série de outros bens foram sequestrados pela Justiça em maio do ano passado, em meio à Operação Prime. A Justiça Federal comunicou ao cartório nos dias 15 e 20 de maio que o terreno havia sido sequestrado.

Mesmo assim, a cooperativa de crédito Sicoob aceitou como garantia o terreno com três restrições judiciais, conforme informa o edital do leilão. Além disso, conseguiu as assinaturas de um foragido da Justiça e de um preso para liberar o dinheiro.

Na época da operação, a Polícia Federal informou que em três anos ele acumulou patrimônio da ordem de R$ 100 milhões. E, conforme a PF, este patrimônio seria fruto da lavagem de dinheiro procedente da movimentação de R$ 300 milhões com o tráfico de cocaína.

ANULAÇÃO

Marcel Martins Silva chegou a ficar detido até meados de julho deste ano, mas acabou sendo liberado porque seus advogados conseguiram no Superior Tribunal de Justiça (STJ) uma decisão dizendo que as provas utilizadas pelo Polícia Federal que levaram à decretação de sua prisão eram ilegais. 

Mas, apesar da anulação das provas e da liberação da maior parte dos envolvidos, a Justiça Federal manteve o bloqueio dos bens e das contas bancárias e é exatamente por isso que o terreno está sendo levado a leilão. 
Como o imóvel foi sequestrado pela Justiça antes de ele ser aceito como garantia pela cooperativa de crédito, possivelmente a tendência é de que não haja comprador, já que ele continua indisponível. 

Marcel e Valter chegaram a ter o julgamento agendado para março deste ano. Porém, por conta da decisão do STJ, tudo voltou à fase do inquérito policial e até agora a Polícia Federal não divulgou se apresentou nova denúncia à Justiça sobre o suposto envolvimento dos irmãos com o narcotráfico.

ASSASSINATO

E por conta de seu suposto envolvimento com o narcotráfico. Os irmãos também são investigados por assassinato. A investigação da Polícia Federal identificou que os irmãos Marcel e Valter seriam os mandantes do assassinato de Líder Ramón Ruiz Díaz Recalde, de 29 anos, executado em agosto de 2022, na cidade de Arroyito, localizado no departamento paraguaio de Concepción, próximo a Pedro Juan Caballero, na fronteira com MS.

De acordo com dados obtidos através da quebra de sigilo telemático dos irmãos Martins, durante a Operação Prime, em conversa com Mario David Distefano Freitas, Valter Martins teria pedido para ele “liquidar” o desafeto.

“De forma mais explícita, consta no serviço de nuvem de Mario o seguinte print de troca de mensagens com o contato Valter Ulisses, que determina que seja feita a liquidación de Ramon”, diz trecho da investigação da PF. 

O funcionário, dito como braço direito dos irmãos respondeu: “OK”. Ao que Valter seguiu: “O mais rápido possível ok! Faz a liquidación, mas nem fala pro Marcel”.

Na investigação, a Polícia Federal não detalha qual seria o motivo da morte, mas segundo informações obtidas pelos agentes, Líder Ramón seria ex-funcionário dos irmãos Martins.
 

CIDADE MORENA

Casal de 'pitbulls assassinos' tiram a paz de moradores em Campo Grande; vídeo

Quem passa pela rua Antônio Garcia precisa de pedaços de pau para se defender, enquanto cães de pequeno porte se tornam "presa" fácil da dupla de cachorros soltos pelo bairro Caiobá

01/09/2025 10h45

Compartilhar
Imagens gravadas na altura do número 107 da rua Antônio Garcia dos Santos Medeiros mostram a dinâmica de ataque desse casal de pitbulls, que juntos abocanham diversas vezes um cachorro menor e o arrastam para uma área de mato alto

Imagens gravadas na altura do número 107 da rua Antônio Garcia dos Santos Medeiros mostram a dinâmica de ataque desse casal de pitbulls, que juntos abocanham diversas vezes um cachorro menor e o arrastam para uma área de mato alto Reprodução

Continue Lendo...

Imagens gravadas na região da Lagoa, em Campo Grande, mostram o pesadelo vivido por moradores do bairro Portal Caiobá nas "mãos" - ou melhor, patas - de um casal de "pit bulls", que ficam soltos quando os donos saem para trabalhar e acabam atacando outros cães e forçando a população local a se proteger como podem.

As gravações, enviadas de forma anônima à equipe do Correio do Estado, deixam claro ambas as situações que ocorrem na rua Antônio Garcia dos Santos Medeiros, número 107. 

Neste endereço que, conforme a denúncia, possui um salão na frente, os vizinhos costumam "se mudar e reaparecer", indo e voltando da residência com certa frequência. 

Entretanto, o problema dos "pit bulls"em específico teria começado há alguns poucos meses, o suficiente para vitimar pelo menos outros cinco outros cachorros, pelo o que os locais puderam contar.

Recentemente, imagens gravadas na altura do número 107 da rua Antônio Garcia dos Santos Medeiros mostram a dinâmica de ataque desse casal de "pit bulls", que juntos abocanham diversas vezes um cachorro menor e o arrastam para uma área de mato alto. 

No vídeo é possível notar que, nem mesmo a interferência de um veículo, que se aproximou e passou a buzinar para os "pit bulls", foi suficiente para fazer o casal largar o cão menor. Confira:

Medo constante

Como é possível notar nas gravações, aqueles moradores que precisam passar em frente à casa não se sentem nada seguros, com o vídeo mostrando três pessoas, dois homens e uma mulher, cada qual com um item nas mãos para tentar se defender, que vão de pedaços de madeiras e barras de ferro. 

Conforme repassado pela pessoa denunciante à equipe do Correio do Estado, o cachorro visto sendo atacado nas gravações não chegou a morrer de imediato e foi socorrido, porém, devido à gravidade das lesões se encontra em estado grave e pode não sobreviver apesar do resgate. 

Como a Antônio Garcia dos Santos Medeiros trata-se de uma rua curta, os moradores se encontram à deriva e as crianças já não podem sequer brincar no trecho, o que costumava ser rotineiro há alguns meses. 

Tendo a realidade cotidiana alterada para uma espécie de pesadelo, os locais relembram inclusive uma noite de tristeza, quando ao apagar das luzes os "pit bulls" arrastaram um cachorro menor para o mato para mais um ataque. 

Nesta noite, devido à falta de visibilidade, o resgate ao animal em questão foi inviável, restando aos moradores deitar a cabeça no travesseiro enquanto escutavam os gritos do animal que estava sendo morto pelos dois cachorros. 

Na região do Lagoa, que fica no limite do perímetro urbano ao sudoeste de Campo Grande, os denunciantes apontam que "mesmo o Caiobá sendo periferia sempre foi muito tranquilo". 

Classificando a situação como "insustentável", os vizinhos que se organizam em um grupo do bairro se dizem todos "aterrorizados", esperando que uma situação para o problema apareça o quanto antes. 

Porém, ainda segundo denúncia, a situação desses cachorros que são muito agressivos já foi denunciada à polícia, que por sua vez repassou aos moradores que não poderia fazer nada, enquanto o próprio Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) afirma que não pode levar os "pit bulls" sem um flagrante desses animais soltos. 

Importante frisar que, conforme a legislação brasileira, tutores são responsabilizados caso não cumpram com suas obrigações de cuidado e vigilância, como previsto no artigo 32 da Lei nº 9.605/98. 

Esse texto específico trata dos crimes ambientais e tipifica como crime maus-tratos contra animais, prevendo pena de detenção que varia de 3 meses a 1 ano e multa, além de prever agravantes em caso de morte do animal.

Além disso, o artigo 936 do Código Civil também estabelece que o proprietário do animal é responsável pelos danos causados por ele, quando não tomados os cuidados necessários.

Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Proteção ao Turista, a Decat, que atende casos de maus-tratos com animais, fica localizada na rua 07 de setembro nº 2.421, atendendo pelos telefones (67) 99626-4741 / 99940-4644 / 3325-2567 / 3382-9271 

 

Assine o Correio do Estado

CAMPO GRANDE

Estado foi falho ao dar liberdade a estuprador, avalia especialista

Marcos Willian Teixeira Timóteo, que estuprou e matou menina de 6 anos e já havia cometido o ato duas vezes, deveria ter passado por acompanhamento psicológico

01/09/2025 10h00

Compartilhar
Marcos morava sozinho e vizinhos dizem que não viam muita movimentação em sua residência

Marcos morava sozinho e vizinhos dizem que não viam muita movimentação em sua residência Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos, apelidado de Gordinho, que estuprou, mais de uma vez, e matou a menina Emanuelly Victória de Souza, de apenas 6 anos, tinha outras duas passagens por violência sexual contra crianças quando ainda era um adolescente. Para psicóloga especialista em Avaliação Psicológica ouvida pelo Correio do Estado, pode ter havido falhas por parte do Estado ao dar liberdade a uma pessoa com esse histórico.

Conforme a psicóloga Izabelli Coleone, antes de ser posto em liberdade, Marcos Willian deveria ter sido alvo de uma bateria de testes e avaliações psicológicas que atestassem que ele estava apto a conviver em sociedade. 

“Como ele vinha apresentando desde a adolescência situações voltadas para o crime de hoje, aí falta um esclarecimento muito grande, a falta de acompanhamento, e ver se realmente essa pessoa estava apropriada para retornar ao convívio social, o Estado falhou”, avalia a psicóloga.

“Deveria ter acontecido, sim, um acompanhamento psicológico nesse período que ele ficou na Unei, deveriam ter acontecido avaliações de amparo para saber se essa pessoa estava apropriada para ter convívio social, e, pelo fato dele estar foragido, estar respondendo por outros crimes, isso já é prova de que não, não era um indivíduo que estava reestruturado a ter esse contato social, mas infelizmente o nosso Estado foi falho nesse amparo e acabou, em certo aspecto, dando brecha para que talvez isso acontecesse. A gente não pode afirmar e também culpabilizar algo, mas isso foi um ponto crucial”, completou a especialista.

Como mostrou matéria do Correio do Estado, apesar de ter apenas 20 anos quando foi morto pela polícia após confronto, Marcos Willian já acumulava diversas passagens por crimes variados. Em 2018, quando tinha apenas 13 anos, Gordinho estreou no mundo do crime com um furto qualificado.
No ano seguinte, com 14 anos, estuprou um bebê de 1 ano e 5 meses e jogou a criança no matagal. Nesta ocasião, a vítima sobreviveu.

Em 2020, ele voltou a praticar um estupro contra uma criança, desta vez, com a enteada, de apenas 11 anos. A mãe da menina descobriu quando desconfiou do comportamento estranho da criança, após ela voltar da escola. Ao ser questionada, ela contou o que aconteceu.

Quando praticou esses três crimes, Marcos era menor de idade e, como previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ele foi considerado inimputável penalmente, ou seja, não responsabilizado criminalmente como adulto. Por isso, foram aplicadas duas medidas socioeducativas para ele, na Unidade Educacional de Internação (Unei).

No ano passado, depois de quatro anos “longe” do crime, Marcos praticou injúria cometida no contexto de violência doméstica, que é quando o agressor utiliza palavras para ofender a dignidade ou o decoro da vítima, afetando sua honra, era por este crime que estava foragido.

DIAGNÓSTICO

Para a especialista em Avaliação Psicológica, como Marcos Willian foi morto em confronto com a polícia quando era procurado pela morte da pequena Emanuelly, será difícil chegar a um diagnóstico sobre o tipo de transtorno psiquiátrico do criminoso, entretanto, umas das possibilidades seria a pedofilia, porém, o diagnóstico poderia ser ainda maior, envolvendo outros transtornos.

“Quando a gente fala de uma pessoa que tem algum tipo de diagnóstico, isso deveria ter sido avaliado lá na sua adolescência. Quando aconteceu esses crimes já deveria ter tido, e aí não sei se isso aconteceu, avaliações com profissionais para eles darem um diagnóstico específico, para saber se havia ali algum desvio de personalidade, algum diagnóstico que dessas ações. Hoje, com ele maior de idade, estando na sociedade após estar preso, teve a oportunidade novamente de cometer esse crime que já o enquadraria, pelo ato da pedofilia”.

“Também existem pessoas que podem ter o transtorno de conduta, em que na verdade tem ali as ações de querer mesmo agredir, fazer maldade, ver o próximo sofrer”, complementa Izabelli.
Conforme a psicóloga, todos esses casos ocorridos após sua internação na Unei poderiam ter sido evitados se houvesse acompanhamento efetivo. “Se ele estivesse sendo acompanhado com psiquiatra, com uso medicamentoso, a gente poderia ter prevenido muita coisa”.

CRIME

Emanuelly foi encontrada morta na madrugada de quarta-feira, na casa de Marcos Willian. O homem levou a criança da casa dos pais, os quais conhecia, na manhã do dia anterior, e teria passado cerca de três horas com a vítima, tempo em que a teria estuprado mais de uma vez e depois a estrangulado.

Assine o Correio do Estado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

União deve indenizar motorista e passageiros por abordagem abusiva da PRF em MS
danos morais

/ 2 dias

União deve indenizar motorista e passageiros por abordagem abusiva da PRF em MS

2

Briga por saco de lixo termina com homem morto a golpes de facão no Taquarussu
Cidades

/ 1 dia

Briga por saco de lixo termina com homem morto a golpes de facão no Taquarussu

3

Resultado da Loteria Federal 5996-0 de ontem, sábado (30/08): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 5996-0 de ontem, sábado (30/08): veja o rateio

4

STJ livra Banco do Brasil de pagar "Mega-Sena" a filhos de desembargador
Mato Grosso do Sul

/ 8 horas

STJ livra Banco do Brasil de pagar "Mega-Sena" a filhos de desembargador

5

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1109, sábado (30/08): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1109, sábado (30/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 3 dias

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 6 dias

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 22/08/2025

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor