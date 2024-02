Da Capital, apostador passa perto e fatura mais de R$ 74 mil na Mega-Sena

Climão

Combinação de calor e unidade pode desencadear pancadas de chuvas em grande parte do Estado

O domingão (11), de Carnaval, promete ser de calor e pancadas de chuva em grande parte de Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, o dia, que começou com céu claro, tem variação de sol e nebulosidade, com a temperatura máxima chegando aos 33 °C.

De acordo com a previsão meteorológica do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), a junção de calor e umidade, é a responsável por desencadear pancadas de chuva consideradas típicas durante o verão, onde chove em uma cidade ou bairro e no município/bairro vizinho a precipitação não chega.

Na Capital, apesar do domingo ter iniciado com poucas nuvens, a previsão indica o amento da nebulosidade no decorrer do dia com probabilidade de chuva no período da tarde. Já a temperatura oscila entre 23 °C e 33 ºC.

INTERIOR

Ainda conforme o Cemtec, em algumas regiões do Estado podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento entre 30 a 50 km/h. O destaque para a ocorrência é para as regiões do centro-sul, chegando a Ponta Porã e a parte da sudoeste, atingindo Porto Murtinho e a pantaneira em Corumbá e também Aquidauana.

Anaurilândia, Paranaíba e Três Lagoas são os municípios que podem registrar temperaturas mais elevadas, podendo atingir os 38 °C e índices baixos de umidade relativa do ar que variam entre 20% a 40%, neste domingo.

Em Coxim, a máxima será de 34°C, Chapadão do Sul, Paranaíba e Ponta Porã, marcam 35°C. Em Nova Andradina, Selvíria, Paranhos, Dourados e Corumbá 36°C, em Bataguassu, Rio Verde de Mato Grosso, Três Lagoas, Sidrolândia e Aquidauana 37°C, enquanto, Mundo Novo, Naviraí e Água Clara 38°C.

ALERTA

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Campo Grande e outras 61 cidades de Mato Grosso do Sul estão sob alerta de chuvas intensas, com perigo potencial. O aviso destaca a ocorrência de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Instruções: