Data para audiência de repasse do Morenão ao Governo é definida

O deputado estadual Pedrossian Neto se reuniu na quarta-feira (28) com a reitora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Camila Ítavo, para tratar da situação do Estádio Morenão. A proposta em debate é que o Governo do Estado assuma oficialmente a administração do espaço, o que permitirá a realização das adequações necessárias para sua reabertura.

Durante o encontro, ficou acordada a realização de uma nova audiência marcada para o dia dia 17 de junho, no plenarinho da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com a presença de representantes da UFMS, do Governo do Estado e do Escritório de Parcerias Estratégicas. O objetivo será atualizar o andamento do processo de transferência da gestão e discutir projetos futuros para o estádio.

O deputado vem acompanhando de perto o tema. Em fevereiro de 2024, promoveu uma audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir a chamada “reforma interminável” do Morenão e a ausência, até então, de uma solução efetiva.

Como resultado desse debate, o Governo de Mato Grosso do Sul formalizou, por meio de uma carta assinada pelo secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, o interesse em assumir a gestão do estádio. A próxima audiência deve servir para alinhar os encaminhamentos a partir desse posicionamento oficial e definir os próximos passos rumo à reabertura do Morenão.

Deputado Pedrossian e reitora da UFMS em reunião na última semana

Novela Morenão

Em janeiro deste ano, o Secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), Marcelo Miranda falou novamente sobre o interesse do Governo em assumir a responsabilidade pelo estádio, que está parado há três anos.

Marcelo ressaltou que a concessão estaria nas tratativas finais, mas ainda em discussão e que deveria ser resolvido de forma definitiva em 15 dias, com a provável concessão para o Governo.

Em junho de 2024, conforme relatado pelo Correio do Estado, o assessor jurídico da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), José Eduardo Lima, relatou que, para concluir a obra do estádio, incluindo a instalação de cadeiras na área coberta, seriam necessários R$38.904.711,10, sendo que, o orçamento investido pelo Governo do Estado para as obras no Estádio é de R$9,4 milhões, e deste valor, R$7,83 milhões ainda não foram usados, em um período de 3 anos de interdição do Morenão.

Ao todo, foram investidos R$9,4 milhões pelo governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), para as obras no Morenão.

Atualmente, o estádio conta com a parte externa em processo de reforma, com pintura recente, mármore nos banheiros e rampas de acesso interno. Porém, na parte interna, a situação é de completo abandono, tanto nas arquibancadas como no gramado.

Na época, a Fapec afirmou que teriam surgido problemas estruturais durante a reforma, devido à idade do estádio.