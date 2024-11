De obras a eventos, confira quais ruas serão interditadas neste fim de semana

Sonora

Desde o início deste ano, a população de Sonora tem enfrentado a disputa territorial entre o PCC e o Comando Vermelho pelo poder na região. A Polícia Civil está investigando o caso.

A disputa territorial entre facções rivais no município de Sonora, a 361 quilômetros de Campo Grande, parece não ter fim. A cada episódio, os moradores se tornam mais apreensivos. Na noite desta quinta-feira (21), um adolescente de 14 anos escapou ileso após dois homens efetuarem diversos tiros em direção ao bairro Jardim dos Estados. Segundo informações da Polícia, facções criminosas vêm se enfrentando desde o início deste ano na tentativa de controlar a cidade, que está localizada no norte do estado e faz divisa com Mato Grosso (MT).

De acordo com informações do site Coxim Agora, as cenas foram registradas por câmeras de segurança, que mostram o garoto sentado na varanda quando dois homens, usando capacetes, se aproximaram do portão.

Neste momento, a dupla saca as armas e efetuam disparos em direção ao adolescente, que correu para dentro do imóvel, conseguindo escapar do atentado.

Os autores também fugiram do local. Equipes da Polícia Civil foram acionadas e estão investigando o caso.



Porque facções rivais brigam a anos pelo poder da cidade

Conforme divulgado pelo Correio do Estado em março deste ano, a cidade de Sonora, localizada no norte de Mato Grosso do Sul, possui grande importância estratégica para o tráfico de drogas. A cidade funciona como um entreposto no transporte de entorpecentes provenientes da Bolívia para regiões metropolitanas como São Paulo e Rio de Janeiro.



Crimes assustam a população

A morte de 'Da Leste' foi o estopim para uma guerra entre organizações criminosas que vem se intensificando desde o início deste ano. Até o momento, foram registradas seis mortes relacionadas ao conflito entre o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o CV (Comando Vermelho), que têm espalhado violência pelo município, que conta com uma população de 14.516 habitantes, de acordo com o Censo de 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Conforme apurado pelo Correio do Estado, 'Da Leste' seria o pivô desse conflito, pois, segundo informações policiais, ele teria saído de uma facção criminosa e ingressado em outra. Esse posicionamento é visto como uma traição dentro das facções, e, como resultado, ele passou a ameaçar outros membros e moradores da cidade.

Ainda segundo a polícia, "Da Leste" era responsável pelo tráfico de drogas na região.

Tiros e confronto entre facções criminosas a céu aberto

Cientes da disputa territorial, equipes da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras) se deslocaram até o município no início da semana para reforçar a segurança na região e realizar operações policiais com o objetivo de prender os integrantes das facções criminosas envolvidas no conflito.

De acordo com informações policiais, na última segunda-feira (25), um motociclista ainda não identificado disparou contra um grupo de homens em um estabelecimento localizado nas Avenidas do Povo e Wilson Barbosa Martins, na região central de Sonora.

Segundo testemunhas, foram ouvidos pelo menos quatro disparos.

Conforme apurado pelo Portal News, que teve acesso às câmeras de segurança, as imagens mostram o motociclista realizando uma conversão e estacionando a motocicleta, enquanto atira contra um grupo de homens em frente ao estabelecimento. Ninguém ficou ferido no atentado.

