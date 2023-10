Em 24 de junho de 2022 policiais do Batalhão de Choque descobriram 7,5 toneladas de maconha em um galpão no bairro Itamaracá

Um ano e quatro meses depois da descoberta de 7,5 toneladas de maconha em um galpão no bairro Itamaracá, região sul de Campo Grande, policiais do Batalhão de Choque, do Batalhão de Operações Especiais, da Força Tática e integrantes do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), foram às ruas na manhã desta terça-feira (31) para cumprir 33 mandados de prisão preventiva e 30 de busca e apreensão em Campo Grande, Ponta Porã e em mais cinco estados vizinhos.

Batizada de “Operação Entrepostos”, a ação tenta desmantelar uma organização criminosa armada voltada, principalmente, ao tráfico interestadual de entorpecentes, que contava com uma sofisticada rede de colaboradores em Campo Grande, Ponta Porã e em cidades de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná e São Paulo.

De acordo com a assessoria do Ministério Público, as investigações revelaram que a organização é especializada na remessa de grandes quantidades de maconha e em sua logística, o grupo contava com integrantes que exerciam funções diversas, tais como as de gerenciar e coordenar a atividade desde a aquisição das drogas no Paraguai até o transporte e também aqueles que serviam como motoristas, “batedores” e auxiliares para carregar e descarregar os caminhões.

Mas, além das “mulas”, desta vez a operação também chegou a alguns “barões do tráfico”. A investigação chegou aos proprietários de transportadoras, o que viabilizava que os criminosos sempre contratassem o frete de cargas lícitas, tais como grãos e madeiras, que serviam para ocultar os entorpecentes e dificultar que órgãos de repressão descobrissem tal estratagema em eventual fiscalização nas estradas.

O MPE, porém, não revelou os nomes destes proprietários de transportadoras e quantos mandados de prisão foram efetivamente cumpridos.

Ainda de acordo com a assessoria, durante as investigações foram apreendidas pouco mais de 17 toneladas de maconha, além da prisão em flagrante de 15 de seus membros. Nove deles foram presos nos dias 23 e 24 de junho do ano passado, pelo Batalhão de Choque, que descobriu as drogas em um galpão na Rua João Delfino, no bairro Itamaracá.

Neste local foram presos quatro homens. Depois do flagrante, revelaram que outros cinco aguardavam em dois carros o em um posto de combustíveis. Os policiais do Choque foram a este posto e conseguiram prender os outros envolvidos. Parte das 7,5 toneladas de maconha estavam armazenadas em uma chácara em Sidrolândia.

O nome da operação faz alusão ao fato de a organização criminosa locar grandes galpões ou barracões em Campo Grande, que serviam de entreposto para o armazenamento temporário das drogas, sendo que nesses locais ocorria o carregamento e a mescla com a carga lícita nos grandes caminhões de carga que realizavam o transporte para o destino final.

(Com assessoria)