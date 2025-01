De olho no supersalário, 186 fazem maratona de provas no MPE-MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

De olho no salário que normalmente supera os R$ 100 mil, liquidos, 186 advogados que seguem na disputa por uma das dez vagas de promotor no concurso oferecido pelo Ministério Público de Mato Grosso do sul fizeram na manhã desta segunda-feira (27) a segunda prova da maratona de testes que começou neste domingo e acaba somente no próximo sábado (01).

Este é o trigésimo concurso do MPE de Mato Grosso do Sul. O anterior acabou em setembro do ano passado, quando os oito aprovados, todos de outros estados, tomaram posse.

Esta é a segunda fase do concurso que tem provas voltadas à análise e interpretação de casos práticos e conceitos fundamentais em todas as áreas de atuação do MPMS, começando com Direito Constitucional e Direitos Humanos. Nesta segunda-feira, o tema foi Direito Penal.

As provas acontecem sempre na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Primeira a chegar neste domingo (26), a candidata Hellen Caroline Rabelo, 44 anos, de Goiânia (GO), veio a Mato Grosso do Sul após participar de um certame no Rio de Janeiro e destaca o carinho que tem pelo estado, onde nasceu sua filha adotiva.

Além disso, o clima local, semelhante ao de sua cidade natal, e sua paixão pelo Ministério Público foram fatores decisivos para a participação no concurso. Hellen revela uma mistura de otimismo e nervosismo diante da jornada de sete dias de provas.

“É a primeira vez que chego a essa fase em um concurso e, embora o desafio seja grande, estou confiante devido à preparação e prática com simulados”.

A expectativa de Hellen reflete o espírito dos muitos candidatos que, como ela, enxergam no concurso uma oportunidade de contribuir para a sociedade e seguir uma carreira pela qual são apaixonados.

Esta segunda fase do concurso não apenas avalia o conhecimento técnico dos candidatos, mas também sua capacidade de análise crítica e resolução de problemas, habilidades essenciais para quem almeja atuar como promotor de justiça. O MPMS busca reforçar seu quadro com profissionais comprometidos e bem-preparados, que possam fortalecer o trabalho em prol da comunidade.

O Procurador-Geral do MPMS, Romão Avila Milhan Júnior, destaca a importância dessa etapa no concurso e cita a necessidade de recrutar novos membros para o MPMS.

“Hoje demos início à segunda fase do concurso público para o ingresso de novos membros na nossa instituição. Serão sete dias de provas até sábado que vem para fazer a análise agora nessa fase da parte escrita, da parte subjetiva, com interpretação de casos dados, além da forma conceitual também em todas as matérias de trabalho do Ministério Público de Mato Grosso do Sul”, afirmou o chefe do MPE.

“Passamos pela primeira fase, que era a prova objetiva. Depois teremos a próxima etapa, com a prova oral. Precisamos de novos membros na instituição para reforçar o trabalho em prol da sociedade sul-mato-grossense”, completa.

Com salário inicial pouco acima de R$ 32 mil, mas que com os chamados penduricalhos geralmente supera os R$ 100 mil, o concurso teve 1.950 inscritos. Eles fizeram a chamada prova preambular (objetiva) no dia 24 de novembro. Deste total, 202 foram classificados para a segunda fase, mas 16 não compareceram no primeiro dia de provas.

Das dez vagas, sete são para ampla concorrência, uma para pessoa com deficiência (PcD) e duas para negros/indígenas. Dos quase dois mil inscritos, 48 declararam ser PcD, 228 declararam ser negros e outros seis, indígenas. Para ampla concorrência, foram em torno de 245 candidatos por vaga.

O novo concurso, cujas inscrições foram feitas entre 4 de outubro e 10 de novembro, começou somente alguns dias depois do “encerramento” do anterior. No dia 13 de setembro, oito aprovados na 29ª disputa foram empossados. Todos são procedentes de outros estados.

