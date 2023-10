gripe aviária

País asiático é o segundo principal destino da carne de frango de MS, com cerca de R$ 27 milhões de faturamento mensal

Técnicos da Iagro vistoriaram dezenas de propriedades no entorno do foco, mas não encontraram novos indícios da doença

Passados 34 dias da descoberta de um foco da gripe aviária em uma criação doméstica de frangos em uma chácara de Bonito, no dia 12 de setembro, o embargo japonês à carne de aves de Mato Grosso do Sul ainda está em vigor, apesar de as autoridades locais terem previsto que ele duraria somente 28 dias.

Conforme declarações feitas pelo secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, no dia 21 de setembro, o embargo foi iniciado em 12 de setembro, de forma imediata.

“Existe um procedimento que é automático, toda vez em que for identificada doença aviária em ave doméstica, que já aconteceram três casos no Brasil, em Mato Grosso do Sul, no Espírito Santo e em Santa Catarina, o embargo temporário dura 28 dias”, explicou naquele dia. Apesar daquela previsão, porém, a medida não foi revogada.

E, mesmo que a contagem dos 28 dias começasse no dia 19 de setembro, quando as autoridades japonesas fizeram o comunicado oficial ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), o prazo também estaria acabando nesta segunda-feira (16).

Procurada pela manhã, a assessoria da Iagro limitou-se a informar que não acabou e que foi “enviado o relatório para o Japão, mas não tem previsão” para retomada das importações.

De acordo com Jaime Verruck, os impactos provocados pelo embargo temporário são mínimos para a economia de Mato Grosso do Sul. No dia 21 de setembro informou que foi realizada uma reunião virtual com os empresários da avicultura de Mato Grosso do Sul e que não haveria modificação no protocolo do processamento da produção.

“Vai continuar normal o processo de produção e de abate. Eles realocam esses animais para outros mercados, para o mercado interno ou para outros mercados exportadores. Então, em um curtíssimo prazo não haverá impacto na cadeia produtiva”, afirmou Verruck.

IMPORTÂNCIA DO JAPÃO

O Japão, é o segundo principal destino da carne de frango de Mato Grosso do Sul. Em média, o Estado exporta em torno de US$ 5,5 milhões (R$ 27 milhões) ao país asiático por mês, o que corresponde 18,4% das exportações estaduais do setor.

O Brasil é líder nas exportações de frango para o mundo, respondendo por 35% do mercado global. Segundo dados do AgroStat (sistema de estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro), Mato Grosso do Sul exporta ao país 18,4% de sua produção de carne de frango in natura, ficando atrás somente da China.

A entrada da doença em Mato Grosso do Sul e a suspensão das exportações para o Japão gerou por conta da importância da avicultura no Estado. No ano passado, avicultura foi responsável por movimentar mais de R$ 1,6 bilhão em exportações (US$ 339 milhões), conforme dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

De janeiro a agosto, MS exportou US$ 236 milhões (R$ 1,14 bilhão) em produtos da avicultura negociados internacionalmente. O setor tem 550 produtores e emprega cerca de 50 mil trabalhadores. Nenhuma destas granjas, porém, foi infectada.

Depois da descoberta do foco em uma propriedade em Bonito,as aves foram sacrificadas, a chácara foi isolada e uma varredura num raio de dez quilômetros foi feito durante semanas para descobrir se havia outros focos na região. E, conforme as autoridades sanitárias locais, nada foi descoberto.

O Correio o Estado procurou a assessoria do secretário Jaime Verruck na manhã desta segunda-feira em busca de informações sobre as negociações com o governo japonês pelo fim do embargo, já que havia inclusive perspectiva de que durasse menos de 28 dias, mas não recebeu retorno.

Contato também foi feito com a Delegacia Federal de Agricultura, braço do Mapa em Mato Grosso do Sul, mas também não obteve retorno.