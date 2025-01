Defesa da Suzano é "bisonha e asquerosa", alega idosa que ficou sem água

IMPOSTO EM DIA

Aproximadamente 16 mil débitos foram divulgados hoje (22) pelo Executivo de Campo Grande

Através do Diário Oficial de Campo Grande, o Executivo da Capital segue atualizando a lista de devedores de impostos com a publicação de mais sete editais de notificação, emitidos pela Secretaria Municipal da Fazenda (Sefin) e da Procuradoria-Geral do Município, dos débitos relativos à cobrança da tarifa sobre a Propriedade Predial, por exemplo, a serem regularizados pelos mais diversos contribuintes, inclusive de renome.

Todo esse desenrolar já no início de 2025 começou ainda no dia 18, quando a edição do Diogrande em questão trouxe quase dois mil "caloteiros" do IPTU, entre os quais inclusive já apareciam nomes que, agora, retornam com mais possíveis débitos a serem regularizados com o município.

É o caso principalmente do ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, que inicialmente apareceu ao lado do ex-deputado Edson Giroto somando juntos quase R$ 236 mil inscritos nas notificações de débitos.

Se antes o ex-prefeito aparecia com uma dívida que, somados os valores, atingia a casa de R$78.173,37, agora, as duas notificações que correspondem à cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (o popular IPTU) acrescentam R$ 18,5 mil aos débitos.

Como já abordado anteriormente, entre bancos, construtoras de condomínios de luxo e até órgãos públicos, nomes - por bem ou mal nessa ocasião - acabam saltando aos olhos por serem comuns aos campo-grandenses, caso da família Picarelli, por exemplo.

Primeiro a ex-vereadora Magali, mulher do ex-deputado estadual e apresentador Maurício Picarelli, foi relacionada duas vezes pela Secretaria Municipal, somando uma dívida de R$ 75.849,31.

Agora, conforme o texto oficial do Diogrande, Maurício Picarelli Júnior também é citado entre os contribuintes que precisam buscar qualquer posto de atendimento da Prefeitura

Municipal de Campo Grande, no prazo de até 10 (dez) dias, para regularização.

Segundo evidenciado pela Sefin e Procuradoria-Geral de Campo Grande, os débitos de Picarelli Júnior, também referentes ao tributo sobre propriedade predial e territorial urbana, beiram os R$ 16 mil.

Entenda

No Diário Oficial de Campo Grande de hoje (22), em suplemento, foram publicados sete editais em 204 páginas, relacionando contribuintes que apresentem irregularidades não só com o IPTU, mas também os mais variados tributos, como parcelamentos, taxas e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), por exemplo.

Essa publicação dá sequências às divulgações feitas pelo Executivo de Campo Grande, com notificações em ultimato para que os contribuintes regularizem os débitos inscritos em dívida ativa em um prazo de até 10 dias.

É preciso estar atento - até mesmo por criminosos usarem dados da Prefeitura para praticar golpe do falso boleto como já publicado anteriormente pelo Correio do Estado -, sendo possível tirar dúvidas das 8h às 16h, na Central de Atendimento ao Cidadão, que fica na Rua Cândido Mariano, nº2.655, no centro de Campo Grande.

O atendimento telefônico também fica disponível, pelo número 156, das 7h30 às 21h, com a possibilidade de emissão de guia para pagamentos através do site www.campogrande.ms.gov.br, bem como solicitar o documento no telefone (67) 4042-1320, ou nos seguintes números de whatsapp: (67) 98471-0487 e (67) 98478-8873.

As relações têm crescido com o passar do tempo, já que a primeira publicação da Prefeitura possuía 23 páginas, com ontem (21) sendo publicadas mais 166 laudas com nomes de contribuintes.

Sendo que em uma folha completa cabem 92 nomes relacionados, somente nesta quarta-feira (22) a relação da Prefeitura trouxe mais 204 páginas, com aproximadamente 16 mil inscrições de débitos divulgadas que você confere no documento abaixo, disponível para leitura em navegador e para download em aparelhos móveis.

Assine o Correio do Estado