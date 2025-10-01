Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Novas alegações

Defesa nega feminicídio e diz que réu matou Sophie porque não queria ser pai

Justificativa destaca que rejeição à paternidade era um fardo que o acusado não quis suportar

Alison Silva

Alison Silva

01/10/2025 - 16h30
Continue lendo...

A defesa de João Augusto Borges, acusado de matar a esposa Vanessa Eugênia Medeiros, 23 anos, e a filha Sophie, de apenas 10 meses, em Campo Grande, contestou a qualificadora de feminicídio no caso da bebê. Nos memoriais apresentados ao Judiciário, os advogados afirmam que o crime contra a filha não teve relação com questões de gênero, mas sim com a rejeição à paternidade.

Segundo a tese defensiva, “o móvel do crime foi a rejeição à paternidade, um fardo que o acusado não quis suportar." Conforme as alegações defensivas, a condição da vítima que o impulsionou ao ato foi a de filha dependente, e não de ser do sexo feminino. "Para ilustrar a ausência do elemento de gênero, basta um simples exercício contrafático: se a criança fosse um menino, a motivação do réu — livrar-se das responsabilidades parentais — seria exatamente a mesma”, complementou a defesa.

A justificativa sustenta que a qualificadora de feminicídio, prevista no art. 121, § 2º-A, do Código Penal, exige que o crime seja cometido “por razões da condição de sexo feminino”. Citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os advogados reforçam que a incidência do feminicídio depende de um contexto fático que revele menosprezo, discriminação ou violência ligada ao gênero da vítima.

No caso de Sophie, dizem os defensores, não há nenhum indício de que João Augusto a matou por ser menina. “A motivação confessada foi outra, desvinculada de gênero, o que torna a qualificadora manifestamente improcedente”, afirmam.

Para os advogados, manter a qualificadora significaria ampliar o alcance do feminicídio para abranger qualquer morte de mulher em ambiente doméstico, ainda que não relacionada ao gênero, o que violaria o princípio da legalidade estrita.

Agravantes

Outro ponto contestado pela defesa é a coexistência do feminicídio com a agravante genérica de motivo torpe. A acusação pede que o réu seja julgado por feminicídio e, ao mesmo tempo, por ter agido movido por torpeza, ao não querer assumir suas responsabilidades parentais. Para os advogados, tal cumulação configura bis in idem, ou seja, uma dupla punição pela mesma motivação.

Também foi questionada a causa de aumento de pena relativa à presença de descendente no momento do crime contra Vanessa. A defesa argumenta que a previsão legal visa punir o trauma psicológico de filhos que presenciam a morte da mãe, o que não seria aplicável, pois Sophie tinha apenas 10 meses e não possuía capacidade de compreensão do caso.

Pedidos da defesa

Nos memoriais, a defesa de João Augusto Borges solicita:

  • O afastamento da agravante de motivo torpe;

  • O decote da qualificadora de feminicídio em relação à filha Sophie;

  • O afastamento da causa de aumento pela presença de descendente no crime contra Vanessa.

Segundo os advogados, a pronúncia deve se dar “nos estritos e justos limites da lei, garantindo que o Conselho de Sentença julgue o réu pelos fatos como eles ocorreram e com a correta adequação típica, livre de excessos acusatórios”.

Histórico do caso

No último dia 19, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) apresentou alegações finais e pediu júri popular a João Augusto Borges, autor confesso do assassinato da esposa, Vanessa Eugênia Medeiros, e da filha Sophie Eugênia, em maio deste ano. O órgão requereu que o réu responda por duplo feminicídio, ocultação e destruição de cadáveres, com todas as qualificadoras previstas na denúncia.

Entre elas estão motivo torpe, meio cruel (asfixia), recurso que dificultou a defesa das vítimas e causas de aumento do feminicídio — violência doméstica, crime praticado contra menor de 14 anos e na presença de descendente.

Durante audiência em agosto, João confessou novamente os crimes. Relatou que matou Vanessa após um acesso de raiva, durante uma discussão em que a companheira o teria agredido com um tapa. Em seguida, estrangulou a filha Sophie. Depois, ocultou os corpos, ateou fogo na mata do Indubrasil e foi trabalhar normalmente no dia seguinte.

As investigações revelaram que o acusado planejava o crime, motivado por desentendimentos no relacionamento e pelo temor de ter que pagar pensão alimentícia em caso de separação. Ele chegou a declarar à polícia que, após queimar os corpos, voltou para casa e dormiu “bem, como não dormia há tempos”, por acreditar ter se livrado de um problema.

O casal se conheceu por aplicativo de relacionamentos e estava junto havia dois anos. Familiares relataram que a relação era marcada por brigas e reconciliações. Para o Ministério Público, os elementos comprovam que João agiu de forma premeditada, fria e com extrema crueldade, devendo ser levado a júri popular.

Neste momento, cabe ao juíz analisar as alegações da defesa e se pronunciar sobre. Após isso, o réu poderá recorrer das alegações do magistrado, que posteriormente deve marcar o julgamento de João via Tribunal do Juri. 

Encontro

Presidente do Paraguai visita obras da ponte binacional em MS

Esta é a primeira visita oficial de Peña ao Estado; trecho é o principal eixo da Rota Bioceânica

01/10/2025 15h45

Presidente paraguaio e Eduardo Riedel

Presidente paraguaio e Eduardo Riedel Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (2), o governador Eduardo Riedel recebe o presidente do Paraguai, Santiago Peña, em Mato Grosso do Sul. Pela manhã, os dois líderes vistoriarão as obras da ponte binacional em Porto Murtinho, considerada o principal eixo da Rota Bioceânica. No início da tarde, Peña e Riedel também têm agenda em Dourados, onde visitarão uma planta industrial de proteína animal.

A presença do presidente paraguaio em solo sul-mato-grossense havia sido antecipada pelo Correio do Estado no último dia 19 de setembro. Esta é a primeira visita oficial de Peña ao Estado desde que tomou posse. A agenda está prevista para os dias 2 e 3 de outubro.

Brasil e Paraguai compartilham a responsabilidade sobre a Rota Bioceânica, projeto logístico que pretende ligar portos chilenos no Oceano Pacífico a portos brasileiros no Atlântico, reduzindo distâncias e custos no transporte internacional de cargas. Para que a rota seja consolidada, duas frentes de obras são fundamentais: a pavimentação de uma rodovia no Chaco paraguaio e a construção da ponte sobre o Rio Paraguai, que conectará Porto Murtinho a Carmelo Peralta.

Anteriormente Riedel destacou que Peña sairia de Carmelo Peralta até Porto Murtinho para acompanhar de perto a execução da obra. “Ele vai sair de Carmelo Peralta, onde vai visitar a obra da ponte, e nós devemos visitar algumas indústrias que ele (Peña) quer conhecer aqui no Estado. Ainda estamos construindo a agenda”, afirmou o governador.

Riedel e Peña se encontraram no ano passado, em Assunção, durante visita oficial do governador ao país vizinho. Mais recentemente, em setembro, os dois líderes deveriam ter participado juntos da inauguração do Shopping Dubai, em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha a Ponta Porã. O encontro, no entanto, foi cancelado por causa das condições climáticas que impediram a chegada de Peña.

No mesmo mês, o presidente do Paraguai realizou agenda semelhante no Paraná, ao lado do governador Ratinho Júnior (PSD). Eles visitaram Curitiba, Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, reforçando a cooperação bilateral entre Brasil e Paraguai em obras de integração.

Além da ponte em Porto Murtinho, financiada com apoio da Itaipu Binacional, os dois países também constroem a Ponte da Integração, que ligará Foz do Iguaçu (PR) a Presidente Franco, no Paraguai.

Corrupção em MS

"Então prega bala": Como prefeito de Terenos coordenava fraude milionária

Para o Ministério Público, a frase foi o sinal verde para o empresário iniciar os atos de fraude

01/10/2025 15h21

Henrique Budke, prefeito de Terenos

Henrique Budke, prefeito de Terenos Divulgação

Cinco dias antes da publicação oficial de uma licitação para reforma de uma escola em Terenos, o prefeito Henrique Wancura Budke (PSDB) enviou parte do edital ao empresário Sandro José Bortoloto, dono da construtora Angico, que viria a participar do certame.

A troca de mensagens, revelada na investigação da Operação Velatus, culminou com uma ordem direta do prefeito:

“Então prega bala”. Para o Ministério Público, a frase foi o sinal verde para o empresário iniciar os atos de fraude.

A investigação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), detalhada na denúncia oferecida pelo MPMS expõe como o prefeito Henrique Budke, apontado como chafão da organização, atuava diretamente para direcionar licitações a um grupo de empresários.

Ao final da denúncia, o Ministério Público pede a condenação de todos os 26 envolvidos. Além da perda dos bens e valores obtidos ilegalmente, o MP requer a interdição do exercício de função pública para os principais réus, incluindo o prefeito e o secretário, pelo dobro do tempo da pena que vier a ser aplicada. A Procuradoria também pede que a Justiça fixe uma indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 10 milhões.

No caso do prefeito, que está preso há quase um mês, o Ministério Público pede a condenação dele por quatro crimes diferentes, alguns deles praticados reiteradas vezes: organização criminosa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e fraude em licitação. 

Se condenado, a pena de Budke pode passar dos 260 anos de prisão

Um dos casos mais detalhados é a Tomada de Preços nº 001/2022, para a reforma da Escola Municipal Rosa Idalina Braga Barboza. A investigação mostra que, muito antes da publicação do edital, o prefeito já tratava da obra como um negócio certo com os empresários.

A denúncia do Ministério Público, baseada em quebras de sigilo e mensagens de WhatsApp, descreve o modus operandi do grupo, liderado pelo prefeito.

Em 26 de janeiro de 2022, cinco dias antes da publicação do edital, o prefeito Henrique enviou a Sandro Bortoloto um trecho do documento com as exigências de qualificação técnica. Ao ser questionado pelo empresário se a licitação já tinha data, o prefeito respondeu: “Ainda não”.
Após a visita técnica de Sandro à obra, o prefeito o cobrou sobre a avaliação. O empresário respondeu que a obra era “tranquila” e que “dá pra tocar”. Henrique então reafirmou o acordo e, segundo o MP, “orientou o empresário a iniciar os atos de fraude”, dizendo: “Então prega bala”.

No dia do julgamento da licitação, em 18 de fevereiro de 2022, Sandro e seu sócio oculto, Cleberson José Chavoni Silva, articularam com o empresário Marcos do Nascimento Galitzki (da empresa Gomes & Azevedo) para que ele desistisse da concorrência, garantindo que apenas a empresa do grupo, a GS Serviços e Construtora, de Arnaldo Santiago, participasse.

Embora a GS Serviços tenha vencido formalmente, a investigação aponta que a execução da obra foi, na verdade, assumida por Sandro e Cleberson. Em áudio, Cleberson tranquiliza Sandro sobre a informalidade do acordo: “Eu acho que ali nós tamo tranquilo. Pelo menos ele se diz (...) um cara de muita palavra né, não tem muito papel não”.
 

