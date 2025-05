Defesa pede soltura de comparsa de Legendário preso com 150kg de cocaína

Olha o passarinho!

Big Day, evento internacional de observação de aves acontece no mundo todo

Neste sábado (10), o Bioparque Pantanal, sedia o Big Day, evento internacional de observação de aves. A proposta é que qualquer pessoa, de qualquer idade, possa ser um cientista cidadão, basta observar, registrar e compartilhar. O evento está marcado para às 7h.

Carlos Iracy Coelho Neto, guia de turismo no Bioparque Pantanal, acompanhou de perto o crescimento dessa prática. “Hoje mudou tudo. O acesso é maior, os equipamentos melhoraram, e a tecnologia ajuda muito”, conta.

O cientista cidadão não precisa ser especialista na área de biologia ou algo semelhante. Basta estar atento e ter um olhar sensível para a natureza. Uma foto de uma ave rara, compartilhada na internet, pode ser o que falta para um pesquisador do outro lado do país ou do mundo avançar num estudo, destaca o cientista. “Às vezes, quem pesquisa não tem como viajar o Brasil inteiro. A gente ajuda assim, com um clique”, explica Carlos.

A diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, explica a importância do evento: “Esse movimento tem tudo a ver com o turismo científico, que é justamente essa oportunidade de aprender enquanto se diverte, de gerar conhecimento sem perder o prazer da descoberta. É um turismo que valoriza o olhar atento, o cuidado com o meio ambiente e o envolvimento das pessoas com os espaços naturais e também de lazer e cultura”.

A diretora ainda reforça a importância de criar conexões. “O Big Day também é sobre conexões. Conexões entre pessoas, entre gerações, entre saberes. É bonito ver avós, netos, estudantes e pesquisadores caminhando juntos, trocando aprendizados”.

A data

“Global Big Day” é promovido pelo Laboratório de Ornitologia de Cornell (Nova Iorque/EUA) desde 2015 e tem contribuído para o avanço da observação de pássaros em todo o mundo. Em outubro de 2022, 35.000 pessoas de 180 países enviaram aproximadamente 80.000 listas de espécies observadas aos organizadores.

No Brasil o ICMBio apoia o evento através do CEMAVE, e incentiva a participação dos amantes das aves no evento internacional. Os dados coletados durante o evento contribuem para a ciência, uma vez que as listas enviadas pelos observadores auxiliam pesquisadores no estudo da distribuição geográfica das espécies e análises sobre migração.

Serviço

Quem quiser participar oficialmente do evento deve criar uma conta no aplicativo eBird, desenvolvido pela equipe do Laboratório de Cornell.

Para cadastrar as listas de avistagens de aves, o participante também pode utilizar o site da instituição. A participação é gratuita nas duas plataformas. Instruções sobre como participar encontram-se no site October Big Day—14 Oct 2023 - eBird, (em inglês). Compartilhe o que está observando nas redes sociais com #OctoberBigDay!

