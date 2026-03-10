Decat ficará aberta 24h para atender turistas durante COP15

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Com a chegada da Conferência das Nações Unidas para a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres, a COP15, o Governo de Mato Grosso do Sul anunciou o reforço na segurança pública da Capital, devido ao fluxo de turistas que vão chegar para o evento internacional.

Parte do plano de segurança pensado desde julho do ano passado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o plano envolve os órgãos municipais, estaduais e federais, com foco em prezar pela segurança do evento internacional, incluindo combate a possíveis incêndios, furtos e demais ocorrências.

Envolvidos na mobilização, a Polícia Civil, a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat), o Corpo de Bombeiros (CBMMS), além dos Batalhões de Choque e de Operações Especiais (BOPE/COE) da Polícia Militar farão parte das atividades.

Segundo informações, a Polícia Civil terá uma delegacia dedicada aos turistas na sede do evento e a Decat vai funcionar no sistema 24h durante toda a semana que ocorrerá a conferência.

Ainda durante os dias, o CBMMS vai coordenar as ações de prevenção e combate a incêndios, além de compor o grupo de atendimento médico no local do evento, junto a outras equipes de pronto atendimento.

Anteriormente, a PMMS realizou formação da primeira turma de policiamento turístico voltada para o atendimento em possíveis ocorrências, além de deixar à disposição equipes do BOPE/COE.

Também haverá dentro do Centro Integrado de Comando e Controle de Mato Grosso do Sul (CICC/MS), uma instalação do Gabinete de Ações Integradas, em que 40 profissionais, partes de diversos órgão de seguranças e agências públicas de trânsito, inteligência e etc, irão integrar a equipe para trabalhar na segurança dos participantes do evento.

De acordo com as informações, o grupo pode continuar com as atividades até uma semana depois do encerramento.

Para completar os reforços de forças públicas, também haverá patrulhamento aéreo com helicópteros e até aviões, se houver necessidade, para contribuir tanto em operações táticas, como médicas.

Toda a ação também conta com o apoio da Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Exército Brasileiro.

Nas ruas, o Departamento Estadual de Trânsito de MS (Detran-MS), será o responsável pela segurança viária e deslocamento de autoridades e participantes da COP. Além de isolarem a área delimitada para segurança geral de veículos e pedestres no geral.

COP15

A Conferência das Nações Unidas para a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres, chamada de COP15 tem como tema principal a conservação das espécies migratórias de animais silvestres e coloca o Brasil, em especial o Pantanal, como centro do debate global sobre a biodiversidade e a conservação da fauna.

Com organização da ONU (Organização das Nações Unidas) e do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), a conferência pretende reunir representantes de governos, cientistas, povos indígenas, comunidades tradicionais e representantes da sociedade civil de todo o mundo para enfrentar os desafios urgentes de conservação que afetam milhares de espécies de animais silvestres que cruzam fronteiras internacionais.

Foram mais de 130 países convidados e Mato Grosso do Sul foi o escolhido para sediar o evento, principalmente pela maior planície alagável do mundo, o Pantanal, ser parte do Estado e receber, para descanso e alimentação, uma grande variedade de espécies de aves em trajetos médios ou longos de migração.

A expectativa é que o evento atraia três mil participantes, com o objetivo de debater a preservação das espécies migratórias.

A Conferência das Espécies Migratórias ocorre a cada três anos, diferentemente da Conferência das Mudanças Climáticas, que acontece todos os anos e que, em 2025, teve como sede Belém (PA).

Muitos países ainda não aderiram à Convenção, apesar da importância do tema para a biodiversidade. Atualmente, são 133 nações signatárias, e o Brasil participa desde 1º de outubro de 2015.

O país é visto como uma importante liderança mundial nas questões ambientais, e a realização da COP15 em Mato Grosso do Sul reforça esse papel. A meta é ampliar o número de países participantes, sobretudo no continente americano.

Cabe ressaltar que quase a totalidade dos países da América Central e todos os países da América do Norte ainda não participam.

> Serviço

A COP15 será realizada em Campo Grande, de 23 a 29 de março, nos seguintes locais:

Zona Azul (Blue Zone), no Expo Bosque, no Shopping Bosque dos Ipês;

Bioparque Pantanal, com outras atividades;

Casa do Homem Pantaneiro;

Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo.

