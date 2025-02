'Delivery' de drogas é interceptado e quatro são presos no Centro

IFMS

Candidatos convocados devem se matricular presencialmente nos campi do IFMS ou de forma on-line

IFMS oferece oportunidade em diversas cidades do estado Reprodução, Alexandre Oliveira/IFMS

O período para matrículas nos cursos técnicos subsequentes ao ensino médio e nos cursos técnicos integrados da Educação de Jovens e Adultos (Proeja) ofertados pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) segue até esta sexta-feira (14), ao todo, foram ofertadas 280 vagas para jovens e adultos.

Há vagas para os cursos de Agricultura e Marketing, oferecidos nos campi Dourados, Naviraí e Ponta Porã. Todos os aprovados ingressam no IFMS neste 1º semestre letivo, com aulas presenciais no período noturno.

No Proeja, onde são cursados simultaneamente o ensino médio e o curso técnico, foram oferecidas vagas para Administração e Manutenção e Suporte em Informática, nos campi Aquidauana, Corumbá, Dourados e Naviraí.

Os convocados devem fazer a matrícula de forma presencial nos campi em que foram aprovados. Cabe destacar que a convocação para matrícula da primeira chamada de cada seleção foi publicada em janeiro, na



Matrícula presencial - Os candidatos classificados como 'Aptos à Matrícula' podem comparecer à Central de Relacionamento (Cerel) dos campi para os quais se inscreveram, durante horário de atendimento.

Os aprovados devem apresentar documento oficial com foto, comprovante de quitação com o Serviço Militar (para sexo masculino) e foto atual digital 3x4 ou selfie com postura frontal.

Os candidatos do Proeja devem apresentar o histórico escolar do ensino fundamental ou equivalente. Beneficiários de ação afirmativa (cotas) precisam comprovar que cada um dos anos foi cursado, com aprovação, em escola pública.

Já os candidatos aos cursos técnicos subsequentes deverão apresentar o histórico escolar de conclusão do ensino médio. Os cotistas também deverão comprovar a condição indicada no ato da inscrição.

Matrícula on-line - Quem optar por solicitar a matrícula de forma on-line deve acessar o Sistema de Matrículas do IFMS. Caso não tenha cadastro, poderá fazê-lo via acesso pelo Gov.br .

Depois de conferir os dados e clicar em 'Solicitar Matrícula', o candidato deverá responder o Questionário Socioeconômico. Para finalizar, basta fazer o upload dos documentos solicitados no edital.

Em caso de dúvidas com relação à matrícula, ou se encontrar algum erro no sistema, o candidato deve encaminhar e-mail para [email protected]. Para isso, deve utilizar o mesmo e-mail cadastrado na Central de Seleção.

Após o período de matrículas da primeira chamada, caso ainda haja vagas em aberto, será aberta matrícula para candidatos da lista de espera, entre os dias 19 e 21 de fevereiro.

*Com assessoria

