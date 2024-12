Com demanda 300% maior, Detran tem quase 3 mil exames para a última semana do ano

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Com processos represados desde a época da pandemia, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) tem quase três mil exames práticos a serem realizados antes do ano de 2024 chegar ao fim.

Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), vence no próximo dia 31 o processo daquelas pessoas que começaram a tirar habilitação durante a pandemia, quando foi necessário remarcar as datas de aulas e provas.

Com isso, sendo quase três mil processos, quem não conseguir aprovação, necessariamente precisará abrir um novo processo e começar do zero uma nova tentativa em busca da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ainda, conforme o Detran-MS, há tempos os candidatos são informados sobre essa data final, sendo quase três mil processos ainda na fila represados dos seguintes anos:

2019,

2020,

2021,

2022 e

2023.

Demanda 300% maior

Com esse cenário desenhado, o Departamento traz ainda ilustra essa situação, de demanda represada, indicando que, aproximadamente 150 exames costumam ser realizados naqueles dias considerados "normais".

Entretanto, ofertando mais vagas na intenção de concluir o maior número possível de processos, como bem esclarece a Gerente de Exames de Habilitação do Detran-MS, Lina Zeinab, nessa próxima semana há dias em que 600 desses exames estão marcados.

"Estamos fazendo um esforço grande para que as pessoas que estão na fase final do processo da primeira habilitação consiga agendar as aulas e fazer a prova, sem a necessidade de abrir um novo processo. É o maior número de provas práticas já disponibilizadas pelo Detran em apenas um dia", afirma Lina.

No último sábado (21), por exemplo, o Departamento realizou 300 exames da categoria B (da CNH para carro), com a semana começando com outros 600 agendados na segunda-feira (23), número que deve se repetir também na próxima quinta-feira (26).

Além desses 1,2 mil exames em dois dias, antes da semana acabar mais 400 vagas para provas de moto (categoria A) estão reservadas para a próxima sexta-feira, além de 150 agendamentos das classes C, D e E da CNH.

Não somente essas datas, mas para quem também só pode realizar exames durante o final de semana, o Departamento Estadual conta com mais 300 exames práticos da categoria B.

