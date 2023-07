Dengue faz mais uma vítima e número de mortes em Mato Grosso do Sul chega a 34

TRAGÉDIA

Suspeita é de que problema mecânico tenha levado motorista a perder o controle da direção do veículo na área rural de Ribas do Rio Pardo

Caminhonte de empresa que presta serviços para indústrias do setor de celulose caiu no córrego Mimosinho Notícias do Cerrado

Dois homens morreram afogados por volta das 5 horas da manhã desta quarta-feira (26) em decorrência da queda da caminhonete em que estavam de uma ponte sobre o córrego Mimosinho, próximo à represa do Mimoso, no município de Ribas do Rio Pardo.

O acidente aconteceu a cerca de 50 quilômetros da área urbana do município e dois ocupantes da caminhonete, que estavam no banco traseiro, conseguiram sair com vida do veículo e foram levados para atendimento no hospital municipal de Ribas do Rio Pardo.

Até por volta das 10:30 desta manhã a delegada titular do município, Paula Barreto Araújo, ainda esperava a chegada da equipe de perícia de Campo Grande para ir até o local e fazer a perícia do acidente.

Somente depois disso é que seria divulgada oficialmente a identidade dos dois homens que morreram e a provável causa do acidente. Porém, conforme relatos dos dois sobreviventes, segundo a delegada, um problema mecânico possivelmente tenha levado o motorista a perder o controle da direção do veículo.

A caminhonete, com adesivo da empresa Macplan, seguia sentido Santa Rita do Pardo a Ribas do Rio Pardo e, de acordo com a delegada, o motorista possivelmente conhecia a estrada, pois trabalhava há algum tempo na região.

A empresa, instalada em Água Clara, presta serviço de locação de máquinas e terraplanagem para empresas de reflorestamento, como Suzano e Bracell, que cultivam milhares de hectares de eucalipto na região.

De acordo com informações do site Notícias do Cerrado, os dois sobreviventes seriam do dos estados de Alagoas e Bahia e foram identificados como Edmilson Pereira dos Santos, de 43 anos, e Diego Oliveira Souza, de 34 anos. O site informa também que os dois mortos seriam de Alagoas (de 28 anos) e o outro, de Água Clara, homem de 29 anos.

Ainda de acordo com o site, os corpos foram resgatados por voluntários que passavam pelo local, mas foram deixados nas imediações à espera dos trabalhos periciais.