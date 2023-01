Depois de 72 dias, acampamento em frente ao CMO é desmontado

O acampamento em frente ao Comando Militar do Oeste (CMO), erguido em 31 de outubro de 2022, um dia após o resultado do segundo turno das eleições presidenciais, foi totalmente desmontado no fim da manhã de ontem, em Campo Grande.

O desmonte ocorreu dentro do prazo de 24 horas dado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que cumpriu a ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Em MS, o limite foi até o fim da manhã de ontem, mas em boa parte do País os acampamentos foram desmontados até a noite de segunda-feira. Segundo a Sejusp, o prazo foi estabelecido de acordo com o recebimento da notificação.

No domingo, após atos caracterizados como terroristas em Brasília, de invasão ao Congresso Nacional, ao STF e ao Palácio do Planalto, o ministro Alexandre de Moraes determinou que em todo o País fossem desmontados, no prazo de 24 horas, contadas da noite de domingo, os acampamentos que pediam intervenção militar e não aceitavam os resultados das eleições.

Em Campo Grande, o acampamento em frente ao CMO durou 72 dias. Carros, caminhões e ônibus deixaram o canteiro da Avenida Duque de Caxias na manhã de ontem, sem resistência dos manifestantes.

Banheiros químicos, tendas, barracas, equipamentos de som, toldos, geradores, utensílios domésticos, palanques, alimentos, objetos pessoais e caminhões de som também foram removidos. Apenas os cartazes com o pedido de “Intervenção Militar Já” foram deixados fincados no chão, mas os policiais presentes no local os retiraram.

O Inquérito 4.879 previa prisão em flagrante dos ocupantes dos acampamentos, caso a ordem do STF não fosse cumprida.

Os inconformados poderiam ser enquadrados nos crimes previstos nos artigos 2°, 3°, 5° e 6° (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, e nos artigos 288 (associação criminosa), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e 359-M (golpe de Estado), 147 (ameaça), 147-A §1º, III (perseguição) e 286 (incitação ao crime).

O lixo deixado pelos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi retirado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

Após a desocupação, foi possível notar a mudança no local, onde o tom verde da grama foi substituído pelo marrom da terra, após os mais de dois meses de acampamento no local.

DESMOBILIZAÇÃO

Durante a segunda-feira, após a notificação de retirada de objetos, assinada pela delegada Cláudia Angélica Gerei, da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social-MS (Deops), o que restava do acampamento começou a ser desmontado.

Entretanto, alguns jornalistas sofreram ameaças e agressões por parte de radicais. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública informou que “todo fato oficialmente comunicado, ou seja, por meio de registro de ocorrência, será apurado”.

O mesmo vale para as reclamações de perturbação da ordem e do sossego, relatadas por moradores no início do acampamento.

Saiba: Ao todo, foram 72 dias de acampamento. Refeições eram servidas (café da manhã e almoço), e o Hino Nacional era cantado a cada uma hora no período vespertino. Os manifestantes pediam por intervenção militar e recontagem dos votos e diziam que a eleição presidencial poderia ter sido fraudada para dar vantagem ao petista Lula.

Assine o Correio do Estado