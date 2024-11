Desabamento de telhado de varanda mata adolescente de 14 anos

Cidades

Palestra magna será feita pelo ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes; inscrições são gratuitas

Com o tema “Compartilhando Estratégias e Inovações pela Excelência”, o “19º Seminário de Governança Municipal para Prefeitos, Gestores e Contadores Públicos” acontece nesta quinta-feira (28), no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS).

O evento contará com as participações do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) e Embaixador da Rede Governança Brasil, Augusto Nardes, responsável pela palestra magna, além do presidente do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Coordenador do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas Aécio Prado Dantas Júnior, e visa fomentar a disseminação dos princípios da Governança Pública – Liderança, Estratégia e Controle na gestão pública.

Participam do evento prefeitos, gestores e demais interessados em ampliar os conhecimentos sobre práticas exemplares na administração pública.

Augusto Nardes / Divulgação

Com o tema “Compartilhando Estratégias e Inovações pela Excelência”, o evento será realizado no formato híbrido – presencial e online, das 8h às 18h, no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, localizado na Av. Des. José Nunes da Cunha, s/nº, Bloco 29, no Parque dos Poderes, em Campo Grande/MS. As inscrições são gratuitas. Será concedido Certificado aos participantes.

O evento é organizado pela Fundação Brasileira de Contabilidade, em conjunto com a Rede Governança Brasil (RGB) e o Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público (IGCP).

Serviço - O TCE fica localizado na Av. Des. José Nunes da Cunha, s/nº, Bloco 29, no Parque dos Poderes, em Campo Grande/MS. As incrições podem ser realizadas aqui!

