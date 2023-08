"Desenganado, tive alta dos médicos para morrer em casa"

ensino infantil

Prefeitura promete fazer concurso público para contratar servidores quando novas unidades estiverem prontas

Obras de escolas municipais de Educação Infantil (Emeis) há anos paradas em Campo Grande serão retomadas com investimentos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal.

A conclusão de 7 escolas de Educação Infantil abrirá 1.750 novas vagas para as crianças, reduzindo em 21% a fila de espera na Capital, que hoje é de cerca de 8 mil alunos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), as Emeis que terão as obras retomadas poderão atender, em média, 250 crianças cada uma.

Para dar conta dessa demanda, será feito concurso para professores, além da abertura de processo seletivo para a contratação de profissionais.

Essas obras tinham valor pactuado para execução oriundo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), mas foram paralisadas, algumas delas na gestão do ex-prefeito Alcides Bernal.

Segundo a Semed, serão retomadas as construções de Emeis nos seguintes bairros: Jardim Talismã, Jardim Radialista, Moreninha II, Jardim Colorado, Serraville, Jardim Nashiville e Vila Nathália.

A reportagem do Correio do Estado esteve nos locais onde haverá a retomada de obras de três das sete escolas.

Na Emei da Vila Nathália, de acordo com informações do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do governo federal, a obra está 49% concluída.

Iniciada no dia 28 de outubro de 2019, a obra, que custou mais de R$ 4,2 milhões, durou apenas um ano, já que a empresa contratada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos da Capital (Sisep), a Gomes & Azevedo Ltda., enviou um ofício à prefeitura informando que o serviço seria paralisado, por falta de pagamento, no dia 18 de dezembro de 2020.

Desde então, o local está abandonado e a placa que informava detalhes do empreendimento foi retirada.

É possível observar no local, situado entre as ruas Antônio Francisco de Souza e Ilha de Marajó, que restaram apenas algumas instalações, onde ficariam as salas de aula da creche, e também um pátio.

Já nas outras duas Emeis que a equipe do Correio do Estado esteve, no Bairro Moreninha II e no Jardim Colorado, praticamente nada foi feito.

No Jardim Colorado, que teve o seu convênio assinado em 2013, apenas a metade dos muros no local onde ficaria a Emei foi feita. O valor total previsto da obra era de R$ 1.716.093,94 e, até agora, R$ 857,8 mil foram gastos.

A mesma situação foi encontrada no lugar onde deveria funcionar a Emei do Bairro Moreninha II. Apenas o alicerce da construção chegou a ser feito e, segundo o sistema nacional de monitoramento de execução, apenas 7% da obra chegaram a ser executados.

O convênio para a construção da Emei no Bairro Moreninha II também ocorreu em 2013, no entanto, expirou em 2019.

FAZ FALTA

Nos bairros onde as obras estão inacabadas, o Correio do Estado conversou com mães de crianças com idade compatível com o Ensino Infantil. Elas falaram sobre as dificuldades que enfrentam em conseguir uma vaga para seus filhos.

Jeice Kelly da Silva, de 19 anos, moradora do Bairro Portal Caiobá, afirmou que preferia que sua filha tivesse uma babá para cuidar dela, por causa da dificuldade de conseguir vaga em uma creche.

“Aqui próximo temos duas creches, mas todas estão lotadas. Como está sem vagas, minha filha neste momento não está indo para a escola”.

A mesma situação acontece com Ilda Baltazar, moradora das Moreninhas. Ela disse à reportagem que a distância para conseguir levar sua filha para a creche é o principal problema.

“Para mim, é muito longe levar minha filha à creche. Se tivesse essa Emei que está paralisada, ficaria mais próximo de onde é minha casa. Outro problema é o número de crianças matriculadas nas creches do bairro”, declarou.

Para o borracheiro Marco César, além da importância educacional da creche, as obras inacabadas também afetam o comércio da região.

“Aqui, essa rua está deserta, mas, se essa escola estivesse funcionando, seria muito bom para os comerciantes do bairro, conheço alguns que já desistiram e se mudaram da região. Eu aguardo as melhorias que a escola pode trazer há anos”.

PREFEITURA

Em resposta à reportagem, a Semed informou que, desde 2017, a lista de espera teve redução para as etapas de zero a 3 anos nas Emeis.

“A Semed disponibilizou, para o ano letivo de 2023, um total de 6.404 novas vagas nas Emeis e, no decorrer do ano letivo, mais vagas foram disponibilizadas. Para o ano letivo de 2022, foram disponibilizadas 5.678 novas vagas”, afirmou a Semed, em nota.

A secretaria informou que existe a previsão de concluir cinco obras de novas escolas nos próximos anos. Contando as novas unidades construídas, as municipalizadas, os prédios alugados e as obras que estão por vir, o município deve contar com 23 escolas de Ensino Fundamental e Emeis até 2024.

“Em 2023, mais uma Emei – na Vila Popular – deve ser concluída e entregue, e as obras de outras quatro têm previsão de abertura de processo licitatório para a retomada e conclusão – nos bairros Jardim Inápolis, São Conrado, Oliveira III e Talismã”, acrescentou a Semed, em nota.