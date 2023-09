Desta vez, bitrens poderão trafegar livremente no feriadão da Independência

A partir desta quarta-feira (6), começam as operações nas rodovias federais e estaduais em Mato Grosso do Sul, em função do feriadão da Independência, celebrado nesta quinta (7). Segundo a PRF, diferentemente de outros feriados, neste, não haverá restrições de tráfego para caminhões bitrem.

Nas rodovias estaduais, o Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMR) já iniciou as fiscalizações, desde às 8h, com a “Operação Independência”, com previsão de se estender até segunda-feira (11), às 7h.

Já nas rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) irá iniciar, nesta quinta-feira (7), a “Operação Independência 2023”, seguindo até o domingo (10).

Rodovias estaduais

Segundo a PM, a operação foi antecipada com o intuito de ser reforçada a fiscalização de trânsito e a prevenção a acidentes nas rodovias.

Ao todo, 20 viaturas, espalhadas por todo Estado, com cerca de 90 policiais militares empenhados, atuam com o objetivo de preservar vidas e aumentar a sensação de segurança nas rodovias.

Por conta do feriado prolongado, visando suprir a demanda de aumento do fluxo de viajantes e turistas, o policiamento será reforçado em todas as regiões do Estado, com atenção redobrada para as rodovias que dão acesso a municípios e áreas com maior fluxo turístico, como a região de Bonito, Ponta Porã, Distritos de Palmeiras e Piraputanga, entre outros.

O foco na fiscalização é o combate às principais infrações de trânsito nas rodovias, tais como, dirigir sob o efeito de álcool, ultrapassagem em local proibido, excesso de velocidade, conduzir veículo automotor sem ser habilitado, entre outras.

Rodovias federais

Foto: Divulgação/PRF

Em todo o estado, a PRF também irá manter o reforço de fiscalização, principalmente com foco na alcoolemia ao volante, velocidade e ultrapassagem, sendo realizadas ações com a utilização de câmeras de videomonitoramento, com o apoio da CCR.

Também serão alvos de fiscalizações a falta de uso do capacete, o não cumprimento de intervalos mínimos de tempo de descanso, a utilização do telefone celular durante a condução de veículos, além do não uso de dispositivos de segurança, como o cinto de segurança.

Em Mato Grosso do Sul, os policiais estarão distribuídos em 9 Delegacias e 23 Unidades Operacionais da PRF e reforçarão a fiscalização nos 4.078 quilômetros de rodovias federais, divididos nas onze rodovias federais que atravessam o estado, principalmente nos locais e horários onde os índices de criminalidade e acidentalidade têm mais incidência.

Orientações para quem vai pegar a estrada

A Polícia Militar Rodoviária orienta a todos que viajarem neste período a conferir primeiro as condições e os equipamentos de segurança de seu veículo, como freios, faróis, realizar o planejamento de sua viagem, com locais de parada para descanso.

Também destaca-se a importância de adotar uma atitude paciente e responsável na direção do veículo, especialmente nas ultrapassagens, sempre respeitando os demais motoristas e a lei de trânsito.

O condutor deve respeitar a capacidade máxima de passageiros permitida pelo fabricante. Todos os ocupantes devem usar o cinto de segurança ou, em caso de crianças, o sistema de retenção equivalente (cadeirinhas, assentos de elevação etc) devidamente preso ao veículo.

As bagagens devem ser levadas em compartimento próprio, para evitar lesões em caso de envolvimento em acidentes. Se forem levadas em compartimento de passageiros, elas podem se deslocar e machucar os ocupantes do carro.

Os motoristas devem respeitar a sinalização, a velocidade máxima estabelecida para a via e, em relação às ultrapassagens, realizar a manobra somente em locais permitidos e quando houver tempo e distância para concluir a manobra sem colocar o trânsito em risco.

Ressalta-se que ultrapassagens mal realizadas são responsáveis por um terço das mortes em rodovias federais.

Em caso de chuva, a velocidade deve ser reduzida, os faróis devem permanecer acesos e a distância de segurança entre os veículos deve aumentar.

Para denúncias e informações, ligue 198 e fale com a PMR. No caso de emergência em rodovias federais, ligue 191.