Destino de ecoturismo em Bonito recebe certificação inédita de carbono neutro

Destino turístico Estância Mimosa fica localizado no município de Bonito, em Mato Grosso do Sul

Nesta quinta-feira (27) foi entregue ao município de Bonito, através da empresa internacional de serviços de certificação e assessoria climática, Green Initiative, a certificação mundial de carbono positivo à Estância Mimosa. No ano passado, o município recebeu das Nações Unidas para o Clima a primeira certificação mundial de carbono neutro como destino de ecoturismo.

Na ocasião, aconteceu o Seminário de Ação Climática no Turismo, em Bonito, para debater as questões climáticas e de sustentabilidade na atividade turística de Mato Grosso do Sul. O evento promovido pela Fundação de Turismo do Estado (Fundtur), contou com a participação do Ministério do Turismo, Embratur e de empresários locais.

Para o diretor-presidente da Fundtur/MS, Bruno Wendlling, a certificação é inédita e a conquista alcança fortalece o trabalho da fundação que está "cada vez mais diversificando suas ações e está engajada na era da sustentabilidade como política de Estado", afirmou Wendlling. "Estas certificações são reflexo das ações desenvolvidas pelo destino, as quais refletem na política pública do Estado", pontuou o diretor-presidente.

O seminário também contou com a participação por meio de live da coordenadora do Departamento de Desenvolvimento Sustentável do Turismo da Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas (OMT), Virgínia Fernandez Trapa, que parabenizou as iniciativas realizadas pelo Estado e por Bonito.

Seminário de Ação Climática no Turismo, em Bonito

O objetivo do seminário foi reunir os trabalhos focados nas metas da Declaração de Glasgow, assinada por mais de 300 entidades, dentre as quais a Fundtur/MS, durante a Cop-26, com apresentação da visão estratégica dos governos federal e estadual na redução das emissões de CO2 até 2030, bem como as experiências em três níveis de impacto destinos, atrativos e empresas.

Integrando a Rota Pantanal Bonito, que tem a gestão da associação Bonito Convention, a Capital do Ecoturismo fez uma prestação de contas das metas que está cumprindo com base na certificação como destino de carbono neutro e nas políticas públicas do Estado e do Município.

Referência de ecoturismo

As secretarias de Turismo, Indústria e Comércio e de Meio Ambiente, Juliane Salvadori e Ana Trevelin, apresentaram as ações de sustentabilidade que estão sendo desenvolvidas.

Para Juliane Salvadori, o evento dessa magnitude e com a participação da Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas, é histórico, não só para o Estado, mas para todo o país, pois se torna referência de ecoturismo.

"O reconhecimento do nosso trabalho como referência para o Brasil e o mundo é fruto do apoio do Estado e de um gestor sensível às questões ambientais no município, onde desenvolvemos vários projetos na gestão e controle do solo e da água envolvendo entidades, o produtor rural e o trade. Estamos colhendo resultados concretos."

Ao abordar os novos estândares climáticos para a oferta de turismo, o gerente de Sustentabilidade e Ações Climáticas da Embratur, Saulo Rodrigues Filho, parabenizou a liderança de Bonito na agenda climática mundial e a organização local enquanto destino de turismo, citando a criação do voucher único para controle de visitação.

Presente ao seminário, Luciana Visnevski, diretora da Green Initiative, destacou o comprometimento e o espírito coletivo de todos, Estado e município, no cumprimento das metas. "Que essa energia e força de vocês sejam disseminados pelo mundo", disse.

O evento contou ainda com a participação do coordenador de Sustentabilidade e Ações Climáticas do Ministério do Turismo, Edson Barros; Frederico Vinhati, consultor da Green Initiative; e representantes do Senar da Bahia e do Sebrae/MS.

